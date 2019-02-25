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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3, geçtiğimiz yılın en çok satan elektrikli aracı oldu

Geçtiğimiz yılın, ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla adına iyi geçtiğini söyleyebiliriz. JATO Dynamics'in yayınladığı rapora göre Model 3 dünyanın en çok satan elektrikli aracı oldu.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elon Musk'un patronu olduğu Tesla adına geçtiğimiz yılın satışlar konusunda iyi geçtiğini söylemek mümkün. Zira şirketin söz verdiği 35 bin dolarlık taban model henüz ortada olmasa da, buna rağmen Tesla Model 3 geçen yıl dünya çapında en çok satılan elektrikli araç oldu.

Çin pazarına da girdi

Araştırma şirketi JATO Dynamics, Tesla Model 3'ün 2018'de dünyanın en çok satan elektrikli araç olduğunu açıkladı. Raporda Tesla Model 3'ün geçtiğimiz yıl 138 bin satış rakamına ulaştığı açıklanırken, Çin devletine bağlı BAIC'ın elektrikli aracının 92 bin adet ve Nissan Leaf'ın ise 85 bin adet sattığı belirtildi.
ABD merkezli Tesla, global pazara elektrikli araçlarını sunabilmek için büyük çaba gösteriyor. Şirket şimdilerde elektrikli araç konusunda dünyanın en büyük pazarı olan Çin'e araç göndermeye başladı. Model 3 de yavaş yavaş Avrupa pazarına yayılmaya başladı. Bu da Tesla'nın 2019 yılında satışlarını daha da arttıracağına işaret ediyor.

https://www.jato.com/global-car-market-remains-stable-during-2018-as-continuous-demand-for-suvs-offsets-decline-in-sales-of-compact-cars-and-mpvs/ Yorum Yaz
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LaCoSTe 2 ay en beğenilen
Türkiye de kendi vatandaşına vergi ismi altında bu kadar kazık atan başka bi ülke yok..
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labtek38 2 ay
Türkiye’de 1 milyon TL’nin üzerinde fiyatlı. Başka yorumum yok.
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WB 2 ay
Konsol cok kötü, biraz da kabinden görsel paylassaymissiniz..
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DoğanGörünümlüToros 2 ay
Yorumları hayretle okudum. Bu araç TR de satılmıyor ki. Avrupa ya bile bi kaç hafta önce ilk araçlar geldi.
Amerikan araçlarından alınan ek vergi kaldırılırsa başlangıç fiyatı 400 bin tl gibi bişey olur. Kendi gibi 5.1 sn 0-100 ü olan d segmenti araçlarla kıyaslayınca fiyatı makul bence.
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medverdev 2 ay
üretenden daha fazla kazananda başka ülke yok. Ülkeye geliş fiyatının 2.5 katına satıyoruz nerdeyse.
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LaCoSTe 2 ay en beğenilen
Türkiye de kendi vatandaşına vergi ismi altında bu kadar kazık atan başka bi ülke yok..
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labtek38 2 ay
Türkiye’de 1 milyon TL’nin üzerinde fiyatlı. Başka yorumum yok.
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hardtracker 2 ay labtek38
Ulkede ekonomi batmis, devlet vatandasini bin turlu vergi ile tirtikliyorsa Tesla napsin bu konuya !!!
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