Tesla Model 3, geçtiğimiz yılın en çok satan elektrikli aracı oldu

Teknoloji Editörü
Elon Musk'un patronu olduğu Tesla adına geçtiğimiz yılın satışlar konusunda iyi geçtiğini söylemek mümkün. Zira şirketin söz verdiği 35 bin dolarlık taban model henüz ortada olmasa da, buna rağmen Tesla Model 3 geçen yıl dünya çapında en çok satılan elektrikli araç oldu.
Çin pazarına da girdi
Araştırma şirketi JATO Dynamics, Tesla Model 3'ün 2018'de dünyanın en çok satan elektrikli araç olduğunu açıkladı. Raporda Tesla Model 3'ün geçtiğimiz yıl 138 bin satış rakamına ulaştığı açıklanırken, Çin devletine bağlı BAIC'ın elektrikli aracının 92 bin adet ve Nissan Leaf'ın ise 85 bin adet sattığı belirtildi.ABD merkezli Tesla, global pazara elektrikli araçlarını sunabilmek için büyük çaba gösteriyor. Şirket şimdilerde elektrikli araç konusunda dünyanın en büyük pazarı olan Çin'e araç göndermeye başladı. Model 3 de yavaş yavaş Avrupa pazarına yayılmaya başladı. Bu da Tesla'nın 2019 yılında satışlarını daha da arttıracağına işaret ediyor.
https://www.jato.com/global-car-market-remains-stable-during-2018-as-continuous-demand-for-suvs-offsets-decline-in-sales-of-compact-cars-and-mpvs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerikan araçlarından alınan ek vergi kaldırılırsa başlangıç fiyatı 400 bin tl gibi bişey olur. Kendi gibi 5.1 sn 0-100 ü olan d segmenti araçlarla kıyaslayınca fiyatı makul bence.