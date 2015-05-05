Tesla Motors kendi modelleri için ikinci el satış mağazası açtı

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Tesla Motors son olarak evlerde ve iş yerlerinde kullanılabilecek PowerWall adındaki yeni enerji depolama sistemini duyurdu. Bunun yanında şirketle ilgili bir başka gelişme ise 2. el araçlarını satmak için açtığı yeni sayfa oldu.

Bilindiği üzere Tesla Motors ürettiği elektrikli araçları en uygun fiyatla sunabilmek için hiç bir aracı olmadan direk kullanıcıya satmaya büyük önem veriyor. İkinci el araçlar için de aynı sistemi kullanmak isteyen üretici yine direk kullanıcıya ulaşarak daha uygun fiyatlı satışların yapılması için web sayfasını hizmete sokmuş durumda.

Şimdilik ABD ve Kanada için hizmet veren sistem ayrıca ikinci el otomobil satın alacak kullanıcılara da bazı güvenceler veriyor. Bu noktada kullanıcıların satın aldıkları araçlar ikinci el de olsa 4 yıl veya 80 bin kilometre güvencesine sahip olacaklar.

Şimdilik açılan ikinci el sayfasında fiyatlar sıfır araçlara göre çok da uygun gözükmese de mağazanın yeni olması ve piyasada çok fazla ikinci el Tesla araç satıcısının olamaması fiyatları yukarı çekiyor. Ancak sistemin yaygın şekilde kullanılmasıyla ve daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmesiyle fiyatlar da düşebilir.

http://www.teslamotors.com/models/preowned