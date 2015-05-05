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Tesla Motors kendi modelleri için ikinci el satış mağazası açtı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla Motors kendi modelleri için ikinci el satış mağazası açtı
Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Tesla Motors son olarak evlerde ve iş yerlerinde kullanılabilecek PowerWall adındaki yeni enerji depolama sistemini duyurdu. Bunun yanında şirketle ilgili bir başka gelişme ise 2. el araçlarını satmak için açtığı yeni sayfa oldu.

Bilindiği üzere Tesla Motors ürettiği elektrikli araçları en uygun fiyatla sunabilmek için hiç bir aracı olmadan direk kullanıcıya satmaya büyük önem veriyor. İkinci el araçlar için de aynı sistemi kullanmak isteyen üretici yine direk kullanıcıya ulaşarak daha uygun fiyatlı satışların yapılması için web sayfasını hizmete sokmuş durumda.
Şimdilik ABD ve Kanada için hizmet veren sistem ayrıca ikinci el otomobil satın alacak kullanıcılara da bazı güvenceler veriyor. Bu noktada kullanıcıların satın aldıkları araçlar ikinci el de olsa 4 yıl veya 80 bin kilometre güvencesine sahip olacaklar.
Şimdilik açılan ikinci el sayfasında fiyatlar sıfır araçlara göre çok da uygun gözükmese de mağazanın yeni olması ve piyasada çok fazla ikinci el Tesla araç satıcısının olamaması fiyatları yukarı çekiyor. Ancak sistemin yaygın şekilde kullanılmasıyla ve daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmesiyle fiyatlar da düşebilir. 

http://www.teslamotors.com/models/preowned Yorum Yaz
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V4LKyR 4 yıl en beğenilen
Tesla araba projesi elde imkan olunca neler yapılabileceğine çok güzel bir örnek aslında. Adamın milyar dolarları var, kafası da boş değil.
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mokinto 4 yıl
Geçen hafta Amsterdam Tesla merkezinde yaptığım test sürüşünde öğrendiğim ; 8 yıl pil garantisi var. Ama daha uzun süre devam da edebilir. Batarya değişimi 10,000 euro civari olabilir deniyor. Bu arada yeni batarya daha uzun menzilli olabilir o da ayrı.
Bu arada yaklaşık 35 km 85d ile test sürüşü yaptım. Hiç bir şey sizi buna hazirlayamaz. Denemek lazım. Ayrıca Amsterdam Tesla kaynıyor. Havaalanı şehir arasında çalışan 100 adet Tesla taksi var.
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Mr xXx 4 yıl
Düşünce güzel
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HKS571 4 yıl
elektrikli araba üretsek, şöyle uygun fiyata da üretilir. Bir elektrik motoru bi pil . Kasası çok afilli olmasa da olur. Üretimi normal içten yanmalı araç üretiminden 100 kat kolay ve ucuz. Adamlar patentleri de ücretsiz yapmışlar. mis.
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MAXSTAR 4 yıl
Mobilde kapak fotoğrafı çok komik duruyor.
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Fiasco 4 yıl
eren15935
Şimdilik güzel hoş. Fakat bu bataryaların ömürleri ne kadar acaba? Ayrıca geri dönüşüm olayı nasıl olacak? Şuan petrol yakıtları kirletiyor çevreyi. İleride çoğu araç elektrikli olacak. Dünya kadar batarya demek bu. Umarım zararsız şekilde dönüşümü olur. Ha bu arada adamların garantileride çok iyiymiş. Tesla emin adımlarla ilerliyor.

mecbur iyi olmak zorunda,yoksa nasıl satacaklar arabalarını
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MrKemal17 4 yıl
Tesla Türkiye'ye gelse bizim için çok iyi olur. Petrollü araçlara göre çok büyük ÖTV avantajı var.
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ihakang 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

Tesla Türkiye'ye gelse bizim için çok iyi olur. Petrollü araçlara göre çok büyük ÖTV avantajı var.


Biraz yaygınlaşsınlar gör bak o zaman ötv avantajını. Hemen döşerler ötv'yi yeni vergileri
1 Yanıt Yanıtla +3
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St Batuhan 4 yıl
4 yıl ya da 80bin kilometre dahiliyetinde olması da fiyatları yüksek tutmada etken olur elbette zira elektrikli yapıda olması ve min. hasar dahiliyetinde tutuluyor olması cihazların, batarya değişikliğinin firma tarafından güvence altına alınması gibi durumlarla normaldir.
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halitozbasli 4 yıl
Elon musk gerçek dünyada hovard starkın vücut bulmuş hali gibi. Space x olsun tesla olsun ileri teknolojiyi tabana yayma çabası içinde, Üstelik parada kazanıyor gördüğümüz kadarı ile.
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V4LKyR 4 yıl en beğenilen
Tesla araba projesi elde imkan olunca neler yapılabileceğine çok güzel bir örnek aslında. Adamın milyar dolarları var, kafası da boş değil.
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Pi 4 yıl
Şimdilik güzel hoş. Fakat bu bataryaların ömürleri ne kadar acaba? Ayrıca geri dönüşüm olayı nasıl olacak? Şuan petrol yakıtları kirletiyor çevreyi. İleride çoğu araç elektrikli olacak. Dünya kadar batarya demek bu. Umarım zararsız şekilde dönüşümü olur. Ha bu arada adamların garantileride çok iyiymiş. Tesla emin adımlarla ilerliyor.
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