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Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor

Son dönemde tatil köyleri ve küçük yerleşim yerlerinde güneş paneli ve enerji depolama ünitesinden oluşan projeler ilgi görmeye başladı. Tesla bu ilgiyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Alternatif enerji konusunda en büyüklerden olmak isteyen ve geçmiş dönemde ciddi adımlar atan Tesla, yavaş yavaş büyük siparişler almaya başladı. Firmanın kurumlara yönelik Powerpack sistemi Fiji adalarında kullanılacak.

Bu tür tatil köylerinde büyük batarya modülleri ve güneş panellerinden oluşan ızgara tarzı enerji sistemleri ilgi görüyor. İşletmeler bu sayede elektrik masraflarını azaltıyor ve anlık kesintilerde misafirlerini karanlıkta bırakmamış oluyor.

Küçük Yerleşimler İçin İdeal

Geçtiğimiz aylarda Tesla Powerpack 2 adındaki yeni enerji depolama sistemini tanıtan Tesla, mevcut nesil ile önemli projelere devam ediyor. Yeni Zelanda’da ızgara tarzı enerji sistemleri geliştiren Power Smart, Fiji adalarındaki Vunabaka tatil köyünde 20 Tesla Powerpack bataryasından oluşan bir ızgara sistemi kurdu. Proje, Yeni Zelanda Sürdürülebilir Enerji Birliği tarafından da yenilikçilik ödülü aldı. Proje Güney Pasifik’teki en büyük bağımsız ızgara sistemi olarak kabul ediliyor.

20 adet Tesla Powerpack bataryası ile 4MW/s enerji depolanabiliyor. Bataryaları ise 1MW büyüklüğünde solar paneller destekliyor. Böylece tatil köyü ve yerleşim yerinin elektrik ihtiyacı da karşılanmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Oyun endüstrisi 100 milyar dolara yürüyor"

Tesla bugüne kadar 18 farklı ülkede toplamda 300MW/s enerji depolayan sistemler kurdu. Bunun en büyüğü Amerikan Samoa adalarında 60 Tesla Powerpack bataryasından oluşan ve 6MW/s enerji depolayan sistem. Ayrıca yine Yeni Zelanda’da 24 Powerpack bataryasından oluşan 2.3MW/s enerji depolama sistemi ve Kuzey Carolina’da 10 Powerpack bataryadan oluşan sistemler de mevcut.

 

https://electrek.co/2016/12/23/tesla-powerpack-microgrid-fiji-island/ Yorum Yaz
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Çevre çevre diyorlar da bu bataryaların geri dönüşümü nasıl oluyor? Yada oluyor mu?
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Morphinz 2 yıl
Bu adamı seviyorum... Geleceği böyle adamlar inşa ediyor işte!
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Çevre çevre diyorlar da bu bataryaların geri dönüşümü nasıl oluyor? Yada oluyor mu?
2 Yanıt Yanıtla +7
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kadirirdem 2 yıl Ussuz
UssuzAdam

Çevre çevre diyorlar da bu bataryaların geri dönüşümü nasıl oluyor? Yada oluyor mu?

Haklısın güzel bir konuya değindin bende merak ediyorum bu konuyu...
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teramit 2 yıl Ussuz
UssuzAdam

Çevre çevre diyorlar da bu bataryaların geri dönüşümü nasıl oluyor? Yada oluyor mu?

Lityum ion bataryalarda bulunan lityum elementi doğada en yüksek oranda geri dönüştürülebilen madenlerdendir. Yani çöp olmuyor yeniden başka pil için işlemden geçirilip kullanılabiliyor.Zaten çok kaliteli bir pil olduğu için 10 yıl garanti veriyor Tesla araçlardaki pillerde böyle.Gayet çevreci bir ürün sayılır bu piller.
Ayrıca adalar elektriği güneş paneliyle topluyor zaten esas mesele gece enerji bulabilmek , piller gelince gündüz enerjiyi depolayıp gece kullanabilecekler.
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