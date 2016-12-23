Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor

Alternatif enerji konusunda en büyüklerden olmak isteyen ve geçmiş dönemde ciddi adımlar atan Tesla, yavaş yavaş büyük siparişler almaya başladı. Firmanın kurumlara yönelik Powerpack sistemi Fiji adalarında kullanılacak.

Bu tür tatil köylerinde büyük batarya modülleri ve güneş panellerinden oluşan ızgara tarzı enerji sistemleri ilgi görüyor. İşletmeler bu sayede elektrik masraflarını azaltıyor ve anlık kesintilerde misafirlerini karanlıkta bırakmamış oluyor.

Küçük Yerleşimler İçin İdeal

Geçtiğimiz aylarda Tesla Powerpack 2 adındaki yeni enerji depolama sistemini tanıtan Tesla, mevcut nesil ile önemli projelere devam ediyor. Yeni Zelanda’da ızgara tarzı enerji sistemleri geliştiren Power Smart, Fiji adalarındaki Vunabaka tatil köyünde 20 Tesla Powerpack bataryasından oluşan bir ızgara sistemi kurdu. Proje, Yeni Zelanda Sürdürülebilir Enerji Birliği tarafından da yenilikçilik ödülü aldı. Proje Güney Pasifik’teki en büyük bağımsız ızgara sistemi olarak kabul ediliyor.

20 adet Tesla Powerpack bataryası ile 4MW/s enerji depolanabiliyor. Bataryaları ise 1MW büyüklüğünde solar paneller destekliyor. Böylece tatil köyü ve yerleşim yerinin elektrik ihtiyacı da karşılanmış oluyor.

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Tesla bugüne kadar 18 farklı ülkede toplamda 300MW/s enerji depolayan sistemler kurdu. Bunun en büyüğü Amerikan Samoa adalarında 60 Tesla Powerpack bataryasından oluşan ve 6MW/s enerji depolayan sistem. Ayrıca yine Yeni Zelanda’da 24 Powerpack bataryasından oluşan 2.3MW/s enerji depolama sistemi ve Kuzey Carolina’da 10 Powerpack bataryadan oluşan sistemler de mevcut.