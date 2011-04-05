Texas Instruments'dan 6.5 milyar dolarlık dev satın alma

Tüketici elektroniği alanında akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği OMAP4 serisi yongada sistem platformlarıyla gündemde olan Texas Instruments, 6.5 milyar dolarlık önemli bir satın almaya imza attı. Dünyanın en büyük yarıiletken firmalarından birisi olan ve sahip olduğu 12 binden fazlan ürün ile analog yarıiletken pazarına liderlik eden Texas Instruments, pozisyonunu güçlendirebilmek adına aynı pazarın %3'üne sahip olan National Semiconductor'ı, hisse başına 25 dolar olmak üzere 6.5 milyar dolara satın alıyor.

Texas Instruments başkanı Rich Templeton konuyla ilgili açıklamasında, National firmasının harika bir geliştirme takımına sahip olduğunu ve onların sahip olduğu ürün gamının Texas Instruments'ınki ile birleştiğinde ortaya rakipsiz derinlik ve genişlikte analog ürün yelpazesinin çıkacağını söyledi. Önümüzdeki 6-9 ay içerisinde tamamlanması beklenen satın alma sürecinden sonra National, Texas Instruments'ın analog ürün segmentindeki yerini alacak ve Santa Clara merkezli olarak çalışmalarına devam edecek.