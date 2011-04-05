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Texas Instruments'dan 6.5 milyar dolarlık dev satın alma

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici elektroniği alanında akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği OMAP4 serisi yongada sistem platformlarıyla gündemde olan Texas Instruments, 6.5 milyar dolarlık önemli bir satın almaya imza attı. Dünyanın en büyük yarıiletken firmalarından birisi olan ve sahip olduğu 12 binden fazlan ürün ile analog yarıiletken pazarına liderlik eden Texas Instruments, pozisyonunu güçlendirebilmek adına aynı pazarın %3'üne sahip olan National Semiconductor'ı, hisse başına 25 dolar olmak üzere 6.5 milyar dolara satın alıyor.

Texas Instruments başkanı Rich Templeton konuyla ilgili açıklamasında, National firmasının harika bir geliştirme takımına sahip olduğunu ve onların sahip olduğu ürün gamının Texas Instruments'ınki ile birleştiğinde ortaya rakipsiz derinlik ve genişlikte analog ürün yelpazesinin çıkacağını söyledi. Önümüzdeki 6-9 ay içerisinde tamamlanması beklenen satın alma sürecinden sonra National, Texas Instruments'ın analog ürün segmentindeki yerini alacak ve Santa Clara merkezli olarak çalışmalarına devam edecek.


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Xagdas 8 yıl
kısaca "bi tekel olalım da, bak asıl o zaman sokucaz son kullanıcıya kazığı" demek istemişler.
O 6,5 milyar doların acısı bizden çıkıcak.
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Batuist 8 yıl

Cagdas dv6196

kısaca "bi tekel olalım da, bak asıl o zaman sokucaz son kullanıcıya kazığı" demek istemişler.
O 6,5 milyar doların acısı bizden çıkıcak.

yeterince rakibi var tekel olamazlar. zaten satın aldıkları firma %3lük bir paya sahip nasıl tekel olacaklar!!
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Batuist 8 yıl
güzel bir birliktelik olmuş gibi.. kısaca yeni aldığımız firma ile sinerji yaratıcaz demişler..
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KalemKolik 8 yıl
Kazık yemiş bence çok pahalıya almış :)
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