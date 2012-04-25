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‘The Dark Meadow’ Tegra Zone yolunda

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Phosphor oyun stüdyoları tarafından geliştirilen ‘The Dark Meadow’ ilk olarak 6 Ekim 2011 tarihinde Appstore’da yayınlanmıştı. Kaliteli grafiklere, gerçek zamanlı ışıklandırmalara ve yüksek çözünürlüklü yapılara sahip olan korku ve gerilim türündeki oyunda terk edilmiş bir hastane konu alınıyordu.
 Mobil oyun severlerin beğenisini kazanan oyun şu an Nvidia’nın resmi oyun mağazası olan Tegra Zone için çıkış yapmaya hazırlanıyor. Epic Games’in Unreal engine 3 grafik motorunun kullanıldığı oyun Nvidia ve Phosphor oyun stüdyolarının ortak çalışması ile tegra 3 chip seti için yeniden optimize ediliyor. Tegra 3 chip setine özel yapılan bu optimizasyon ile The Dark Meadow’un kaliteli grafiklerinin, gerçek zamanlı ışıklandırmalarının ve yüksek çözünürlüğe sahip yapılarının kullanıcılara konsol kalitesinde yansıyacağı belirtiliyor.
 The Dark Meadow THD’nin Tegra chip seti taşımayan android cihazlar için gelmesi şu an için çok düşük bir olasılık. Oyun Tegra Zone için geliştirme aşamasında ve yakın bir zamanda gelmesi muhtemel görünmese de Tegra 3 için yeniden optimize edilmiş HD grafikleri ile mobil oyun severlerin sabrının karşılığını fazlasıyla alacağını gösteriyor.  


 

http://www.androidcentral.com/about-those-mobile-graphics-predictions Yorum Yaz
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E_Aydin35 7 yıl
Oyun gerçekden korkutucu, ürkütücü efektler atmosfer, ortamlar falan optimize hali güzel olucakdır bu tanıtıma bakılırsa..
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gun 7 yıl
Nvidia'yı bu TegraZone konusunda çok başarılı buluyorum. Mobil dünyadaki en iyi oyunları iOS'ten Android'e getirmekle kalmıyor üstüne birde ekstra grafik ayrıntı filan sağlıyor oyunu daha da iyi hale getiriyor.
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