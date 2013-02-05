The Guardian : Nokia, 41MP kameralı Lumia cihazını MWC 2013'e getiriyor

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Nokia'nın geçen yıl teknoloji dünyasın kazandırdığı 41MP çözünürlükte kamerası ile 808 PureView adlı Symbian akıllı telefonu büyük ilgi uyandırmıştı. Bu yıl için Nokia, benzer bir özelliği Lumia cihazlarına da getireceğinin sinyallerini verirken, iddialar da giderek yoğunlaşıyor.
The Guardian tarafından firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Nokia, MWC 2013 etkinliğinde Windows Phone ve Lumia dünyasının ilk 41MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefonunu tanıtacak.
Project EOS adıyla bilinen akıllı telefon, yaz döneminde de ABD'de satışa sunulacak. 808 modelinde olduğu gibi arka ksımında çıkıntılı bir kamera sensörünün yer aldığı modelin patent onayı da bir süre önce ilgili ofis tarafından yayınlanmıştı.
808 PureView modelindeki kamera sensörü, oversampling yöntemi ile 7 adet pikseli biraraya getirerek 5MP çözünürlükte ve kayıpsız zoom yapılabilen görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bu özellik düşük ışık koşullarında da en yüksek performansı veriyor. Diğer kamera sensörlerinde ise yüksek ISO oranlarında düşük ışık altında çekilen resimlerde fazlaca kumlanmaya rastlanıyor.
PureView teknolojisini Lumia 920 modeline de getiren Nokia, yüksek megapiksel sayısından ziyade kayar lens adını verdiği ve bir jiroskop yardımıyla sarsıntıyı tespit ederek mekanizmayı buna göre hareket ettiren ve en yüksek görüntü kalitesini elde etmeyi başaran yöntemi kullanıyor.
Ancak bu kez gerçek PureView teknolojisini taşıyan bir Lumia modelini pazarda görebileceğiz. Bilgi henüz iddia seviyesinde ve Nokia yetkilileri spekülasyonlar üzerine yorum yapmaktan kaçınıyor.
http://www.guardian.co.uk/technology/2013/feb/04/nokia-pureview-sensor-coming-lumia Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Büyük sensörde crop factor oranı düştüğü için daha geniş alanı fotoğraflayabilirsiniz. Sensör daha fazla ışık aldığından gece daha kumsuz fotoğraflar çekersiniz. Bunun yanında cihaza 41mp'yi bizim cihazda daha fazla mp var demek için koymamışlar. Zaten nedeni haberde açıklanmış. Pureview teknolojisiyle 3MP'de 3.6x, 5MP'de 3x ve 8MP'de de 2x kayıpsız yani fotoğrafta bozulma olmadan dijital zoom yapabilirsiniz ve pureview modunda 7 pikseli alıp bir piksel üretip fotoğraf çektiği için, yani basitçe anlatırsak büyük görüntüyü sıkıştırıp daha küçük bir görüntü oluşturduğu için daha kaliteli daha net fotoğraflar elde edersiniz. Gerçi ben burda anlatıyorumda bu konu birçok defa yazıldı çizildi, pureview en ince ayrıntısına kadar incelendi birçok ödül aldı. Daha hala araştırmadan direk "41mp gereksiz yeaa" diyen şahıslar fırlıyor her 41mp haberinin altında. Bir insan hiç mi demez, ya dur şunu bir araştırayım nedir ne değildir diye, pes doğrusu.
hiç üşenmemişsin bide oturup yazmışsın ama senin bu yazdıklarını okuyacak anlamaya çalışacak beyni olmayanlar haala 41mp aldatmaca yok şöyle yok böyle diye mesaj atıyor.o mesajları niye attıklarını kendileri bile bilmiyor.cihaz çıksın haala bu tip mesajlar atmaya devamda edecekler aynı 808 çıktıktan sonra devam ettikleri gibi.adam başlıkta yazmış ama okuyan yok.''808 PureView modelindeki kamera sensörü, oversampling yöntemi ile 7 adet pikseli biraraya getirerek 5MP çözünürlükte ve kayıpsız zoom yapılabilen görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bu özellik düşük ışık koşullarında da en yüksek performansı veriyor. Diğer kamera sensörlerinde ise yüksek ISO oranlarında düşük ışık altında çekilen resimlerde fazlaca kumlanmaya rastlanıyor.''
ulan lumia 920 reklam filmindeki aldatmaca bulununca ortalığı ayağa kaldıran mobil cihaz otoriteleri 808 41 mp yalan olsa ipe dizerlerdi nokiayı.yok ama ne oldu en prestijli ödülleri aldılar.bizim burdaki çok bilmişlerde haala 41mp yalan aldatmaca reklam desin dursun.