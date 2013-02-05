The Guardian : Nokia, 41MP kameralı Lumia cihazını MWC 2013'e getiriyor





Nokia'nın geçen yıl teknoloji dünyasın kazandırdığı 41MP çözünürlükte kamerası ile 808 PureView adlı Symbian akıllı telefonu büyük ilgi uyandırmıştı. Bu yıl için Nokia, benzer bir özelliği Lumia cihazlarına da getireceğinin sinyallerini verirken, iddialar da giderek yoğunlaşıyor.





The Guardian tarafından firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Nokia, MWC 2013 etkinliğinde Windows Phone ve Lumia dünyasının ilk 41MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefonunu tanıtacak.





Project EOS adıyla bilinen akıllı telefon, yaz döneminde de ABD'de satışa sunulacak. 808 modelinde olduğu gibi arka ksımında çıkıntılı bir kamera sensörünün yer aldığı modelin patent onayı da bir süre önce ilgili ofis tarafından yayınlanmıştı.





808 PureView modelindeki kamera sensörü, oversampling yöntemi ile 7 adet pikseli biraraya getirerek 5MP çözünürlükte ve kayıpsız zoom yapılabilen görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bu özellik düşük ışık koşullarında da en yüksek performansı veriyor. Diğer kamera sensörlerinde ise yüksek ISO oranlarında düşük ışık altında çekilen resimlerde fazlaca kumlanmaya rastlanıyor.





PureView teknolojisini Lumia 920 modeline de getiren Nokia, yüksek megapiksel sayısından ziyade kayar lens adını verdiği ve bir jiroskop yardımıyla sarsıntıyı tespit ederek mekanizmayı buna göre hareket ettiren ve en yüksek görüntü kalitesini elde etmeyi başaran yöntemi kullanıyor.





Ancak bu kez gerçek PureView teknolojisini taşıyan bir Lumia modelini pazarda görebileceğiz. Bilgi henüz iddia seviyesinde ve Nokia yetkilileri spekülasyonlar üzerine yorum yapmaktan kaçınıyor.

http://www.guardian.co.uk/technology/2013/feb/04/nokia-pureview-sensor-coming-lumia