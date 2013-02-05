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The Guardian : Nokia, 41MP kameralı Lumia cihazını MWC 2013'e getiriyor

6 yıl
2,2b
1
71
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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The Guardian : Nokia, 41MP kameralı Lumia cihazını MWC 2013'e getiriyor

Nokia'nın geçen yıl teknoloji dünyasın kazandırdığı 41MP çözünürlükte kamerası ile 808 PureView adlı Symbian akıllı telefonu büyük ilgi uyandırmıştı. Bu yıl için Nokia, benzer bir özelliği Lumia cihazlarına da getireceğinin sinyallerini verirken, iddialar da giderek yoğunlaşıyor. 

The Guardian tarafından firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Nokia, MWC 2013 etkinliğinde Windows Phone ve Lumia dünyasının ilk 41MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefonunu tanıtacak.

Project EOS adıyla bilinen akıllı telefon, yaz döneminde de ABD'de satışa sunulacak. 808 modelinde olduğu gibi arka ksımında çıkıntılı bir kamera sensörünün yer aldığı modelin patent onayı da bir süre önce ilgili ofis tarafından yayınlanmıştı. 

808 PureView modelindeki kamera sensörü, oversampling yöntemi ile 7 adet pikseli biraraya getirerek 5MP çözünürlükte ve kayıpsız zoom yapılabilen görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bu özellik düşük ışık koşullarında da en yüksek performansı veriyor. Diğer kamera sensörlerinde ise yüksek ISO oranlarında düşük ışık altında çekilen resimlerde fazlaca kumlanmaya rastlanıyor.

PureView teknolojisini Lumia 920 modeline de getiren Nokia, yüksek megapiksel sayısından ziyade kayar lens adını verdiği ve bir jiroskop yardımıyla sarsıntıyı tespit ederek mekanizmayı buna göre hareket ettiren ve en yüksek görüntü kalitesini elde etmeyi başaran yöntemi kullanıyor. 

Ancak bu kez gerçek PureView teknolojisini taşıyan bir Lumia modelini pazarda görebileceğiz. Bilgi henüz iddia seviyesinde ve Nokia yetkilileri spekülasyonlar üzerine yorum yapmaktan kaçınıyor. 

http://www.guardian.co.uk/technology/2013/feb/04/nokia-pureview-sensor-coming-lumia Yorum Yaz
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Raven 6 yıl en beğenilen
Nokia 808'de ki sensör birçok üst seviye kompakt makinenin sensöründen daha büyük.

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Büyük sensörde crop factor oranı düştüğü için daha geniş alanı fotoğraflayabilirsiniz. Sensör daha fazla ışık aldığından gece daha kumsuz fotoğraflar çekersiniz. Bunun yanında cihaza 41mp'yi bizim cihazda daha fazla mp var demek için koymamışlar. Zaten nedeni haberde açıklanmış. Pureview teknolojisiyle 3MP'de 3.6x, 5MP'de 3x ve 8MP'de de 2x kayıpsız yani fotoğrafta bozulma olmadan dijital zoom yapabilirsiniz ve pureview modunda 7 pikseli alıp bir piksel üretip fotoğraf çektiği için, yani basitçe anlatırsak büyük görüntüyü sıkıştırıp daha küçük bir görüntü oluşturduğu için daha kaliteli daha net fotoğraflar elde edersiniz. Gerçi ben burda anlatıyorumda bu konu birçok defa yazıldı çizildi, pureview en ince ayrıntısına kadar incelendi birçok ödül aldı. Daha hala araştırmadan direk "41mp gereksiz yeaa" diyen şahıslar fırlıyor her 41mp haberinin altında. Bir insan hiç mi demez, ya dur şunu bir araştırayım nedir ne değildir diye, pes doğrusu.
Nokia 808'de ki sensör birçok üst seviye kompakt makinenin sensöründen daha büyük.Büyük sensörde
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sharpie 6 yıl Raven
Raven

Nokia 808'de ki sensör birçok üst seviye kompakt makinenin sensöründen daha büyük.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Büyük sensörde crop factor oranı düştüğü için daha geniş alanı fotoğraflayabilirsiniz. Sensör daha fazla ışık aldığından gece daha kumsuz fotoğraflar çekersiniz. Bunun yanında cihaza 41mp'yi bizim cihazda daha fazla mp var demek için koymamışlar. Zaten nedeni haberde açıklanmış. Pureview teknolojisiyle 3MP'de 3.6x, 5MP'de 3x ve 8MP'de de 2x kayıpsız yani fotoğrafta bozulma olmadan dijital zoom yapabilirsiniz ve pureview modunda 7 pikseli alıp bir piksel üretip fotoğraf çektiği için, yani basitçe anlatırsak büyük görüntüyü sıkıştırıp daha küçük bir görüntü oluşturduğu için daha kaliteli daha net fotoğraflar elde edersiniz. Gerçi ben burda anlatıyorumda bu konu birçok defa yazıldı çizildi, pureview en ince ayrıntısına kadar incelendi birçok ödül aldı. Daha hala araştırmadan direk "41mp gereksiz yeaa" diyen şahıslar fırlıyor her 41mp haberinin altında. Bir insan hiç mi demez, ya dur şunu bir araştırayım nedir ne değildir diye, pes doğrusu.

hiç üşenmemişsin bide oturup yazmışsın ama senin bu yazdıklarını okuyacak anlamaya çalışacak beyni olmayanlar haala 41mp aldatmaca yok şöyle yok böyle diye mesaj atıyor.o mesajları niye attıklarını kendileri bile bilmiyor.cihaz çıksın haala bu tip mesajlar atmaya devamda edecekler aynı 808 çıktıktan sonra devam ettikleri gibi.adam başlıkta yazmış ama okuyan yok.''808 PureView modelindeki kamera sensörü, oversampling yöntemi ile 7 adet pikseli biraraya getirerek 5MP çözünürlükte ve kayıpsız zoom yapılabilen görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bu özellik düşük ışık koşullarında da en yüksek performansı veriyor. Diğer kamera sensörlerinde ise yüksek ISO oranlarında düşük ışık altında çekilen resimlerde fazlaca kumlanmaya rastlanıyor.''
ulan lumia 920 reklam filmindeki aldatmaca bulununca ortalığı ayağa kaldıran mobil cihaz otoriteleri 808 41 mp yalan olsa ipe dizerlerdi nokiayı.yok ama ne oldu en prestijli ödülleri aldılar.bizim burdaki çok bilmişlerde haala 41mp yalan aldatmaca reklam desin dursun.
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RavenNokia 808'de ki sensör birçok üst seviye kompakt makinenin sensöründen daha büyük.
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DH Misafiri 6 yıl
kullanmadan ne çamur atıyorsunuz ben kullandım esime aldim o kullanıyor sırf kamerası icin aldim evet banane kardesim mağazadan samsung s3 kadar kotu mp3 sesi kulaklık sesi kadar kotu telefon görmedim . Malzeme iscilik dersen kasa kalitesi dersen nokia on numara eline al incele kulan ondan sonra yaZ. Nokia 808 muhteşem bir ses kalitesine sahip kulaklık ile daha bi muhteşem . Gelelim kamerasına canon 5d mark 2 ile karşılaştırdım bizzat pc attim resimleri gözle görülür bariz fark bulana araba veririm . Denemeden yazıyorsunuz bi elinize alın 808 i dijital ile kıyaslamak çocukluk dslr ile kıyaslayın ben oyle yaptım sonuc super . Kardesim mağaza uygulama ile isim olmaz derseniz alınacak cihaz adamlar yapmis . Gelelim internet hızına iphone 4s ile aynı yerlere aynı anda girdim insan hattında 2 saniyenin cok önemi yoksa ısınızı rahat rahat görürsünüz .
kullanmadan ne çamur atıyorsunuz ben kullandım esime aldim o kullanıyor sırf kamerası icin aldim evet banane kardesim mağazadan samsung s3 kadar kotu mp3 sesi k...
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Raven 5 yıl
Abartmayın be ff sensör telefonun neresine sığacak? 1/1.2" sensör 808'den başka hangi telefon da var sorarım? Ayrıca o sensörün arkasında 5 senelik bir yazılım teknolojisi var. 808'den beri farklı zontalar aynı karalamalarda bulunuyorlar. Sizin bu teknolojiyi anlamaya kapasiteniz yetmez, hadi canım hadi
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denizci535 5 yıl Raven
Raven
Abartmayın be ff sensör telefonun neresine sığacak? 1/1.2" sensör 808'den başka hangi telefon da var sorarım? Ayrıca o sensörün arkasında 5 senelik bir yazılım teknolojisi var. 808'den beri farklı zontalar aynı karalamalarda bulunuyorlar. Sizin bu teknolojiyi anlamaya kapasiteniz yetmez, hadi canım hadi


Raven çok haklısın.
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msserin 5 yıl
41 Mpixel de neymiş? 1 terapixelden aşağası kurtarmaz beni, resmi çektinmi böyle kulak kıllarımdaki bitler, sakal köklerimdeki bakteriler görmeliyim. Bi tarihte 5x5 reklamıyla satılan proton marka bi araba vardı, güyya 5 yıl garantili idi en önemli özelliği, ama insanlar 5 yıl binemedilerr :))))
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SystemApps 5 yıl msserin
msserin

41 Mpixel de neymiş? 1 terapixelden aşağası kurtarmaz beni, resmi çektinmi böyle kulak kıllarımdaki bitler, sakal köklerimdeki bakteriler görmeliyim. Bi tarihte 5x5 reklamıyla satılan proton marka bi araba vardı, güyya 5 yıl garantili idi en önemli özelliği, ama insanlar 5 yıl binemedilerr :))))

sana 1piksel fotoğraf makinası lazım o zaman :) renkleri seçebiliyorsun değilmi :))
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DH Misafiri 6 yıl
kullanmadan ne çamur atıyorsunuz ben kullandım esime aldim o kullanıyor sırf kamerası icin aldim evet banane kardesim mağazadan samsung s3 kadar kotu mp3 sesi kulaklık sesi kadar kotu telefon görmedim . Malzeme iscilik dersen kasa kalitesi dersen nokia on numara eline al incele kulan ondan sonra yaZ. Nokia 808 muhteşem bir ses kalitesine sahip kulaklık ile daha bi muhteşem . Gelelim kamerasına canon 5d mark 2 ile karşılaştırdım bizzat pc attim resimleri gözle görülür bariz fark bulana araba veririm . Denemeden yazıyorsunuz bi elinize alın 808 i dijital ile kıyaslamak çocukluk dslr ile kıyaslayın ben oyle yaptım sonuc super . Kardesim mağaza uygulama ile isim olmaz derseniz alınacak cihaz adamlar yapmis . Gelelim internet hızına iphone 4s ile aynı yerlere aynı anda girdim insan hattında 2 saniyenin cok önemi yoksa ısınızı rahat rahat görürsünüz .
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Mehmet ŞENSOY 6 yıl
Nokia Kötü Yapmış Aslında Böyle Yapsa daha iyi olur 2 gb ram mutlaka olsun 41 mpsel zaten gelcek Kulaklık Nokianınsa Dr.beats Kulaklık Olsun Kendi Hopörlörleri ise Beats Audio Olsun ÇOk iyi olur ama çok pahalı olur :D :D :D :D
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Sirrüs 6 yıl
'' Symbian akıllı telefondan'' sonrasını okumadım.
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Mr.Yengeç 6 yıl
Nokia bir tek kamera yüklenmiş ve diğer önemli yanlarını kötü yapmışlar.
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DH Misafiri 6 yıl
nokia battın gittin hala çırpınıyorsun. artık kullanıcı salak değil ki herkes iphone'un 8mp kamerasının nokianın sahte 41mp inden çok daha kaliteli olduğunu görüyor. nokia rakamlarla göz boyamadan önce uğraşıp iphone kamera kalitesini yakalamaya baksın belki apple'dan birşeyler kapar !!
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gogo316 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
nokia battın gittin hala çırpınıyorsun. artık kullanıcı salak değil ki herkes iphone'un 8mp kamerasının nokianın sahte 41mp inden çok daha kaliteli olduğunu görüyor. nokia rakamlarla göz boyamadan önce uğraşıp iphone kamera kalitesini yakalamaya baksın belki apple'dan birşeyler kapar !!

apple fanlarinda da bu misafirden yazma huyu var :)
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ZZ RAT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

nokia battın gittin hala çırpınıyorsun. artık kullanıcı salak değil ki herkes iphone'un 8mp kamerasının nokianın sahte 41mp inden çok daha kaliteli olduğunu görüyor. nokia rakamlarla göz boyamadan önce uğraşıp iphone kamera kalitesini yakalamaya baksın belki apple'dan birşeyler kapar !!

nokia'nin uyduruk 41 mp'lik kamerasi neki,
iphone EOS'lara DSL'lere bile nal toplatir,
zaten bu firmalar salak bosuna calisiyorlar.
Artik profesyoneller de uyanmis, Sony,Canon, Nikon'larini elden cikarip iphone aliyor.
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dockhanger 6 yıl
tuslu olsun 41 olsun nokıa olsun vallahı kullanırım dokunmatık telfon hıc estetik dehil
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Raven 6 yıl
sharpie


Pureview'e laf edenlere boş yere açıklamaya çalışıyoruz aslında. 808'i ve yeni çıkacak lumia 1000'i herkes almasın zaten. Bırakında o ayrıcalık bize kalsın.
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DH Misafiri 6 yıl
liju1952
Bir insan hiç mi demez, ya dur şunu bir araştırayım nedir ne değildir diye, pes doğrusu.
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Arkadaşım daha neyi araştıracaksın Nokia pureview 808 araştırıldı çok iyi bir çekim sergilediği onaylandı
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Mr. Jingles 6 yıl
Alacak başka cihaz var mıydı ki başka seçeneğimiz olsun? Yoksa bu kamera bi Android'de olsaydı onu alırdık. Ben rakamlarla konuşuyorum sen tahminlerle. @SystemApps sorunun varsa özelden gelirsin. Yoksa tam dayaklık birisin!
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liju1952 6 yıl
Bir insan hiç mi demez, ya dur şunu bir araştırayım nedir ne değildir diye, pes doğrusu.
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