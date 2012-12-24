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The Hobbit filmi için Windows Phone sayfası yayına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un bir süre önce The Hobbit filminin karakterlerinin promosyon amaçlı kullanımı için yapımcı firma ile anlaşma yapan Microsoft, film ile ilgili promosyonlara başladı.

Firma ilk etapta hem filmi tanıtan hem de Windows Phone ve SkyDrive özelliklerini ön plana çıkaran mini bir promosyon sayfasını yayına soktu. 

Sayfada Windows Phone Live Tiles özelliğinin tanıtımı yapılırken, SkyDrive bulut depolama hizmetinden de kısaca bahsediliyor. Sayfada filmin ana karakteri Bilbo Baggins'in bir HTC 8X modeli kullandığı belirtiliyor.

Sayfada şimdilik filme ait 3 farklı duvar kağıdı Windows Phone kullanıcılarına sunulurken, 3 farklı fragman da yine ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Microsoft'un ilerleyen zaman dilimlerinde promosyon sayfasını farklı içeriklerle güncelleyeceği belirtiliyor. 

http://www.windowsphone.com/en-us/cmpn/the-hobbit-movie?wa=wsignin1.0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BerchisterTR 6 yıl
Nerden bulacağım temaları ?
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Narthyard 6 yıl
İyiymiş Android'e de gelsin bakalım. İkinci filmden küçük küçük alıntılar görebilsek iyi olacak.
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darkest earth 6 yıl
4-5 gündür o sayfa bulunuyordu zaten :)
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ama=neden 6 yıl
Temaya iyi gitmiş aslında
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