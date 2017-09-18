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The Pirate Bay'in kullanıcıların CPU'ları üzerinden dijital para ürettiği ortaya çıktı

Popüler torrent sitelerinden biri olan The Pirate Bay'in ziyaretçilerinin işlemci gücünü dijital para madenciliğinde kullandığı ortaya çıktı. Daha da kötüsü sitenin bunu gizli saklı yapması...
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler torrent indirme sitesi The Pirate Bay'in ziyaretçilerin CPU'larını -kullanıcıların bilgisi olmaksızın- kripto para madenciliği yapmak için kullandığı ortaya çıktı. Bazı ziyaretçiler, sitenin sayfalarını gezdikten sonra CPU kullanımlarında belirgin artış fark etmeye başladılar. Böylelikle web sitesinde bilgisayarların işlemci döngülerinde şiddetli artışa neden olan şüpheli JavaScript kodunun yer aldığı tespit edildi.
Ayrıca Bkz. "JPMorgan Chase CEO'su: Bitcoin dolandırıcılıktır, patlayacak!"
Durumu fark eden kullanıcılar, torrent sayfalarına gezerken birden bire CPU'ya aşırı yük bindiğini, sekmeyi kapattıklarında ise bu durumun düzeldiğini söylüyorlar. Yapılan incelemelerde problemin siteye gömülü bir kripto para madencisinden kaynaklandığı bildirildi. Söz konusu kod, site sahiplerine, kullanıcıların işlemci gücünü Monero isimli kripto para birimine dönüştürme imkanı sunuyor.

The Pirate Bay madenciliği doğruladı

The Pirate Bay, madencinin web sitesi genelinde etkinleştirilmediğini ve yalnızca arama sonuçları ve kategori listelerinde yer aldığını söylüyor. Kullanıcılar ilgili kodun çalışmasını tarayıcı ayarları, script engelleyici eklentiler veya reklam engelleyiciler aracılığıyla durdurma şansına sahipler.
TorrentFreak isimli siteye bir açıklama yapan The Pirate Bay bu şekilde bir gelir elde etme arayışına girdiklerini doğruladı. Popüler torrent sitesi ileride reklamları kaldırabileceklerini ve madenciyi kalıcı bir alternatif gelir kaynağı olarak kullanabileceklerini söylüyor. Öte yandan site ziyaretçileri kendilerine bilgi verilmeden etkinleştirilen madenci kodu nedeniyle son derece sinirlenmiş durumdalar. Kullanıcılar en azından konuyla ilgili bilgilendirilmeleri gerektiğini düşünüyor.

https://torrentfreak.com/the-pirate-bay-website-runs-a-cryptocurrency-miner-170916/ Yorum Yaz
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Kotaless 1 yıl en beğenilen
Siz gizli gizli refli link eklerken iyi ama başkaları yapınca kötü.
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qeep 1 yıl
ALTERNATİF BAŞLIK
Popüler donanım sitelerinden biri olan Donanımhaber.com'un, ziyaretçilerinin Amazon'dan alışveriş yaparken habersizce ref kodu ekleyerek gelir elde ettiği ortaya çıktı. Daha da kötüsü sitenin bunu gizli saklı yapması...
ALTERNATİF BAŞLIKPopüler donanım sitelerinden biri olan Donanımhaber.com'un, ziyaretçilerinin Amazon'dan alışveriş yaparken habersizce ref kodu ekleyerek ge...
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S.Vettel 1 yıl
Vay be aslında Google biraz daha hafifini koycak bitcoin sektörünü ele geçirir.
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crixallis31 1 yıl
Dün "bigfile.to" siteside denk geldim o da miner işine girmiş cpu tavan yapıyor bilginize. Adblock tarayıcıdan maden işini engellemek içinde liste çıkarıcakmış madem ingilizcesi olan adguard, adblock gibi sitelere yazsın engel listesine koysunlar onuda.Sanırım coin-hive.com diye bir siteye bağlantı yapıyor bigfile'ye girince
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MolagBal 1 yıl
Ok tamam, zorrente devam!
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X-FI 1 yıl
UTM Referral'lardan kurtulabiliyorsunuz, daha şimdi iş ciddiye bindiği için araştırayım dedim 2 tane add-on buldum.
chrome.google.com/...
Tracking Token Stripper. Yükle ve unut.
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mavizaman 1 yıl
çakallığa gel.
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DH Misafiri 1 yıl
Korsan sitesine giren ziyaretçi için müstehak sen başkasının emeğini çalıyorsun site de senin elektrik faturanı az da olsa arttırıyor. Üstelik indirdiğin içeriğin fiyatı yanında küçük bir rakam.
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Asriell 1 yıl
Siteye girmek yerine qBittorrent 'de arama motorunu kullanarak thepiratebay içerisinde daha basit şekilde arama ile direk indirme yapılabilir.
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X-FI 1 yıl
Webte gezinirken mutlaka uMatrix kullanın ya da Noscript.
Bunlara ek olarak uBlock Origin.
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selmand 1 yıl X-FI
X-FI
Webte gezinirken mutlaka uMatrix kullanın ya da Noscript.
Bunlara ek olarak uBlock Origin.

Kaspersky + adguard tavsiye ederim.
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tolgabes64 1 yıl
6950x işlemci ile donanımhaber.com %3,7 arası kullanırken pirateby girdiğim an yalnızca logo ve arama butonu olan kısımda bile %45 seviyelerinde. google'de dolaşırken de içeriğe göre %4,6 seviyelerinde dolaştığını gördüm.
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tahir40 1 yıl
Hiçbir şey bedava değildir...
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selmand 1 yıl
donanımhaber the piratebay dan daha fazla kasıyor bitcoinde yok işin içinde ama çözemedik bi türlü
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cpu, dijital para ve
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