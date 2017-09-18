The Pirate Bay'in kullanıcıların CPU'ları üzerinden dijital para ürettiği ortaya çıktı

Popüler torrent indirme sitesi The Pirate Bay'in ziyaretçilerin CPU'larını -kullanıcıların bilgisi olmaksızın- kripto para madenciliği yapmak için kullandığı ortaya çıktı. Bazı ziyaretçiler, sitenin sayfalarını gezdikten sonra CPU kullanımlarında belirgin artış fark etmeye başladılar. Böylelikle web sitesinde bilgisayarların işlemci döngülerinde şiddetli artışa neden olan şüpheli JavaScript kodunun yer aldığı tespit edildi.

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Durumu fark eden kullanıcılar, torrent sayfalarına gezerken birden bire CPU'ya aşırı yük bindiğini, sekmeyi kapattıklarında ise bu durumun düzeldiğini söylüyorlar. Yapılan incelemelerde problemin siteye gömülü bir kripto para madencisinden kaynaklandığı bildirildi. Söz konusu kod, site sahiplerine, kullanıcıların işlemci gücünü Monero isimli kripto para birimine dönüştürme imkanı sunuyor.

The Pirate Bay madenciliği doğruladı

The Pirate Bay, madencinin web sitesi genelinde etkinleştirilmediğini ve yalnızca arama sonuçları ve kategori listelerinde yer aldığını söylüyor. Kullanıcılar ilgili kodun çalışmasını tarayıcı ayarları, script engelleyici eklentiler veya reklam engelleyiciler aracılığıyla durdurma şansına sahipler.

TorrentFreak isimli siteye bir açıklama yapan The Pirate Bay bu şekilde bir gelir elde etme arayışına girdiklerini doğruladı. Popüler torrent sitesi ileride reklamları kaldırabileceklerini ve madenciyi kalıcı bir alternatif gelir kaynağı olarak kullanabileceklerini söylüyor. Öte yandan site ziyaretçileri kendilerine bilgi verilmeden etkinleştirilen madenci kodu nedeniyle son derece sinirlenmiş durumdalar. Kullanıcılar en azından konuyla ilgili bilgilendirilmeleri gerektiğini düşünüyor.

https://torrentfreak.com/the-pirate-bay-website-runs-a-cryptocurrency-miner-170916/