The Verge: Microsoft, Windows Phone 8'de ''Çocuk Köşesi'' özelliğine yer verecek





Microsoft'un sonbahar ayları içerisinde yayınlaması beklenen Windows Phone 8 işletim sisteminin pek çok dikkat çekici özelliği bulunuyor. The Verge tarafından söylenenlere göre bu özelliklerden bir tanesi de ''Çocuk Köşesi''.





''Çocuk Köşesi'' birçok Windows Phone 8 kullanıcısının neredeyse hiç kullanmayacağı bir özellik olmasına rağmen, ebeveynlerin kurtarıcısı olacak gibi görünüyor. Ebeveynler bu özellikle beraber uygulama, oyun veya diğer birçok içeriği Çocuk Köşesi'nde paylaşabilecekler. Bu sayede çocuklarda telefon üzerindeki kendileri için izin verilen içerikleri ''Çocuk Köşesi'' üzerinden erişebilecekler.





Kurulumu tamamlanan Çocuk Köşesi'ne erişmek için ana ekranı sola doğru kaydırmak yeterli olurken, bu modan güç tuşuna basılarak çıkış yapılabilecek. Ayrıca, Çocuk Köşesi'nin adı ve arayüzünün özelleştirilebilir nitelikte olduğu da belirtiliyor. Bu işlevin Windows Phone 8 işletim sistemi taşıyan tüm cihazlarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Pek fazla üzerinde durulmasa da küçük çocukların mobil ortamlarda da zararlı içeriklerden korunabilmesi en az masaüstündeki kadar önem taşıyor. Bu tarz bir özelliği kullanıcılarına sunması beklenen Microsoft'un şu an için bu özellik hakkında resmi bir tanıtımı bulunmuyor. Ancak, The Verge tarafından yayınlanan görsellere bakıldığında böyle bir özelliğin varlığı doğruluk kazanıyor. Söz konusu özelliğin faaliyete geçirilmesi durumunda Microsoft'un ebeveynlerin dikkatini Windows Phone 8'e çekeceğini söylemek pekte yanlış olmayacak.

http://www.theverge.com/2012/8/30/3280274/windows-phone-8-kids-corner-details-screenshots