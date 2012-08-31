Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Verge: Microsoft, Windows Phone 8'de ''Çocuk Köşesi'' özelliğine yer verecek

6 yıl
949
1
9
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

The Verge: Microsoft, Windows Phone 8'de ''Çocuk Köşesi'' özelliğine yer verecek
Tam Boyutta Gör
Microsoft'un sonbahar ayları içerisinde yayınlaması beklenen Windows Phone 8 işletim sisteminin pek çok dikkat çekici özelliği bulunuyor. The Verge tarafından söylenenlere göre bu özelliklerden bir tanesi de ''Çocuk Köşesi''.

''Çocuk Köşesi'' birçok Windows Phone 8 kullanıcısının neredeyse hiç kullanmayacağı bir özellik olmasına rağmen, ebeveynlerin kurtarıcısı olacak gibi görünüyor. Ebeveynler bu özellikle beraber uygulama, oyun veya diğer birçok içeriği Çocuk Köşesi'nde paylaşabilecekler. Bu sayede çocuklarda telefon üzerindeki kendileri için izin verilen içerikleri ''Çocuk Köşesi'' üzerinden erişebilecekler.

Kurulumu tamamlanan Çocuk Köşesi'ne erişmek için ana ekranı sola doğru kaydırmak yeterli olurken, bu modan güç tuşuna basılarak çıkış yapılabilecek. Ayrıca, Çocuk Köşesi'nin adı ve arayüzünün özelleştirilebilir nitelikte olduğu da belirtiliyor. Bu işlevin Windows Phone 8 işletim sistemi taşıyan tüm cihazlarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Pek fazla üzerinde durulmasa da küçük çocukların mobil ortamlarda da zararlı içeriklerden korunabilmesi en az masaüstündeki kadar önem taşıyor. Bu tarz bir özelliği kullanıcılarına sunması beklenen Microsoft'un şu an için bu özellik hakkında resmi bir tanıtımı bulunmuyor. Ancak, The Verge tarafından yayınlanan görsellere bakıldığında böyle bir özelliğin varlığı doğruluk kazanıyor. Söz konusu özelliğin faaliyete geçirilmesi durumunda Microsoft'un ebeveynlerin dikkatini Windows Phone 8'e çekeceğini söylemek pekte yanlış olmayacak.

http://www.theverge.com/2012/8/30/3280274/windows-phone-8-kids-corner-details-screenshots Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talsuv61 6 yıl
Arayüzü benimde hiç hoşuma gitmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 6 yıl
Arayüzünü beğenmeyenleri anlayamıyorum. İlla ki bir arayüzün güzel olması için janjanlı, 1 milyon rengin kullanılması, her türlü yansıma, gölge efektleri, yuvarlatılmış köşelerin olması mı gerekiyor?

Metro arayüzü bence tarihin en kullanışlı arayüzlerinden biri. Gereksiz hiçbir şey yok, son derece sade. Özellikle home ekranının ne Android ne iOS yakınından dahi geçemez.

Android'in pil ve veri canavarı widget'larının yanında hele... Tek tuşla onlarca uygulamanız ile ilgili ne olup bittiğini görüp (mesajlar, email'lar, hava durumu...) tekrar telefonunuzu kilitleyip cebinize koyabiliyorsunuz. Bir telefonun tam olması gerektiği gibi... Kullanışlı, verimli. Windows Phone 8 ile Microsoft mobildeki başarısını katlayıp hak ettiği yer olan zirveye yakın zamanda ulaşacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhangur123 6 yıl
çocuk köşesi iyi güzel de.. peki bu geriye dönümlülük olmayan köşeler ne olacak peki?
hadi mobile 6.1 mobile 6.5 dan vazgeçtik,
bu windows phone 7 ler ne olacak...
en azından, apple iOs güncelliyor oluyor...
yok visual studio 2008 de pocket pc yazılır, visual studio 2010 da sadece windows phone olur... bir de VS2012 geldi...
hani, eski nokia cı ve bill gates sempatisi diye alınır, yoksa alınmaz...
windows marketplace de hala adam akıllı uygulama var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 6 yıl
bu tip şeyler çok gereksiz görünsede şuan 2 yaşındaki oğlum bazen telefonumu alıyor uçak moduna almak zorunda kalıyorum. 2 seneden sonra hiç kullanacağım özellik olmayacak o ayrı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl
Apple da anca samsungu onu bunu söğüşlesin dursun, can sıkıntısından konektörünün pin sayısıyla oynasın.

Steve jobs bir android için **rno izleyebileceğiniz işletim sistemi diyordu. Öldün yalan oldun sende canın cehenneme!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia T inceleme "Ailenin En Büyüğü, En Hızlısı" video 6 yıl Samsung Galaxy Note II video inceleme "Yeni Kral Sahnede" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim