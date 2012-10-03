The Wall Street Journal: Apple, iPad Mini'nin üretimine başladı

Haber Editörü
Uzunca bir süredir hakkında pek fazla söylentiye rastlamadığımız iPad Mini dedikoduları ekim ayının başlaması ile birlikte tekrar gündemde yerini alamaya başladı.
The Wall Street Journal tarafından konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılarak yayınlanan habere göre, AUO ve LG Display gibi parça tedarikçilerinden temin edilen parçalar ile 7.85 inç'lik bir iPad üretimine başlanmış durumda. İkinci nesil nesil iPad'te kullanılan 1024 x 768 çözünürlüğüne sahip olması beklenen cihazın zaten mevcut olan bu çözünürlük ile gelmesi sayesinde uygulama geliştiricilerinin işini kolaylaştırması bekleniyor.
Eski CEO Steve Jobs döneminde daha küçük bir iPad Apple'ın odak noktasında olan bir fikir olmasa da, tablet piyasasında değişmekte olan koşulların Apple'ın yeniden düşünmesine neden olacak gibi görünüyor. Öyle ki, Amazon Kindle Fire HD ve Nexus 7 gibi tabletler kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görüyor.
10 Ekim tarihinde kendini göstermesi beklenen iPad Mini için söylenenler şu an dedikodu niteliğinde olsa da, söz konusu dedikoduların doğruluğunu ve Apple'ın değişen koşullara doğrultusunda nasıl bir yol haritası çizeceği yakın bir zamanda belli olacak gibi görünüyor.
http://online.wsj.com/article_email/SB10000872396390443635404578033684191275730-lMyQjAxMTAyMDAwMzAwODM3Wj.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu bir tesadüf olabilir mi?
İnternetten otobüs bileti alayım dedim kredi karti bilgisi giremedigim için alamadım.
Alışveriş sitesinden ürün almak istedim saçmaladi, alamadim
Bankacılık işlemi yapayım dedim sözde java destekliyor, maalesef yapamadim
Fakat bunların hepsini oğlumun ipod Touch u ile sorunsuz yaptım.
İos u kısıtlamalari olsa da yukaridaki nedenlerden dolayı tercih ederim. Üstelik güncellemeleri de dünya ile aynı anda alabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy tab 7.7 yi astronomik fiyattan satıp sonra Jelly beam guncellemesinden mahrum bırak.
Ondan sonra forum sitelerinden son sürümü ara.
IPad mini gel de kurtulayim bu işkenceden.
Sadece söylentileri çıkmış gibi gösteriyorsunuz. Neyin alternatifi çıktı biz mi göremedik yoksa