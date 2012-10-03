The Wall Street Journal: Apple, iPad Mini'nin üretimine başladı

Uzunca bir süredir hakkında pek fazla söylentiye rastlamadığımız iPad Mini dedikoduları ekim ayının başlaması ile birlikte tekrar gündemde yerini alamaya başladı.

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The Wall Street Journal tarafından konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılarak yayınlanan habere göre, AUO ve LG Display gibi parça tedarikçilerinden temin edilen parçalar ile 7.85 inç'lik bir iPad üretimine başlanmış durumda. İkinci nesil nesil iPad'te kullanılan 1024 x 768 çözünürlüğüne sahip olması beklenen cihazın zaten mevcut olan bu çözünürlük ile gelmesi sayesinde uygulama geliştiricilerinin işini kolaylaştırması bekleniyor.Eski CEO Steve Jobs döneminde daha küçük bir iPad Apple'ın odak noktasında olan bir fikir olmasa da, tablet piyasasında değişmekte olan koşulların Apple'ın yeniden düşünmesine neden olacak gibi görünüyor. Öyle ki, Amazon Kindle Fire HD ve Nexus 7 gibi tabletler kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görüyor.10 Ekim tarihinde kendini göstermesi beklenen iPad Mini için söylenenler şu an dedikodu niteliğinde olsa da, söz konusu dedikoduların doğruluğunu ve Apple'ın değişen koşullara doğrultusunda nasıl bir yol haritası çizeceği yakın bir zamanda belli olacak gibi görünüyor.