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The Wall Street Journal: Apple, iPad Mini'nin üretimine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Uzunca bir süredir hakkında pek fazla söylentiye rastlamadığımız iPad Mini dedikoduları ekim ayının başlaması ile birlikte tekrar gündemde yerini alamaya başladı.

The Wall Street Journal tarafından konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılarak yayınlanan habere göre, AUO ve LG Display gibi parça tedarikçilerinden temin edilen parçalar ile 7.85 inç'lik bir iPad üretimine başlanmış durumda. İkinci nesil nesil iPad'te kullanılan 1024 x 768 çözünürlüğüne sahip olması beklenen cihazın zaten mevcut olan bu çözünürlük ile gelmesi sayesinde uygulama geliştiricilerinin işini kolaylaştırması bekleniyor.

Eski CEO Steve Jobs döneminde daha küçük bir iPad Apple'ın odak noktasında olan bir fikir olmasa da, tablet piyasasında değişmekte olan koşulların Apple'ın yeniden düşünmesine neden olacak gibi görünüyor. Öyle ki, Amazon Kindle Fire HD ve Nexus 7 gibi tabletler kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görüyor.

10 Ekim tarihinde kendini göstermesi beklenen iPad Mini için söylenenler şu an dedikodu niteliğinde olsa da, söz konusu dedikoduların doğruluğunu ve Apple'ın değişen koşullara doğrultusunda nasıl bir yol haritası çizeceği yakın bir zamanda belli olacak gibi görünüyor. 

http://online.wsj.com/article_email/SB10000872396390443635404578033684191275730-lMyQjAxMTAyMDAwMzAwODM3Wj.html Yorum Yaz
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Secteria 7 yıl
İpad Mini Çıksa Bile Pek Rağbet Görceğini Sanmıyorum ipad büyük ekrandan dolayı tercih edildi ama şimdi 7.85 e düşmüş androidin özelliklerini verebilse seve seve alırım ama android platformu hem özgür hem kullanıştı yukarda arkadaş satın alamdım jely bean cıkmadı fln demiş jely bean çıkmamış ise chayenge mod larvar onları yükle ipad minide en fazla 2 güncelleme alıcak yani nexus 7 maçı alır diyorum.
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gurol 7 yıl
7.85" ekran yaklaşık 280ppi olsa, tam tamına da 16:9 olan 1080p ekrana denk geliyor.

Bu bir tesadüf olabilir mi?
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nhttt 7 yıl
safi yalan ipad in boyutu standarttır mini ipad üretilmesi söz konusu olamaz
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alp0007 7 yıl
Ben bugün eşime yeni iPad aldim, 7 inc android tabletim vardı. Bence iki sistemimde daha çok gelişmesi lazım. Ama android tabletler daha geride oldugu çok net.
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bellair 7 yıl
farklı kullanıcılar için iyi bir alternatif..
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fogell5925 7 yıl
apple kusura bakma iphone 5 satabilir ama 7" çin tabletler bu tabletten iyidir bide Nexus 7 piyasayı süpürür sen apple almak için tablet alanlara satarsın
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ugur59 7 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum. 7 inch benim için ideal boyut. Sırf bu yüzden android tabletlere mahkum kaldım. Sandviç, içe cream, işletim sistemleri güncellemelerini umutla bekledim. Hep hayal kırıklığı.
İnternetten otobüs bileti alayım dedim kredi karti bilgisi giremedigim için alamadım.
Alışveriş sitesinden ürün almak istedim saçmaladi, alamadim
Bankacılık işlemi yapayım dedim sözde java destekliyor, maalesef yapamadim
Fakat bunların hepsini oğlumun ipod Touch u ile sorunsuz yaptım.
İos u kısıtlamalari olsa da yukaridaki nedenlerden dolayı tercih ederim. Üstelik güncellemeleri de dünya ile aynı anda alabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy tab 7.7 yi astronomik fiyattan satıp sonra Jelly beam guncellemesinden mahrum bırak.
Ondan sonra forum sitelerinden son sürümü ara.
IPad mini gel de kurtulayim bu işkenceden.
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aswerth 7 yıl
Apple sanki piyasadaki her elektronik cihaza bir alternatif çıkarmaya çalışıyor gibi. Yakında Galaxy Note boyutunda iPhone'lar çıkarsa hiç şaşırmam. :)
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Burning Desire 7 yıl aswerth
aswerth

Apple sanki piyasadaki her elektronik cihaza bir alternatif çıkarmaya çalışıyor gibi. Yakında Galaxy Note boyutunda iPhone'lar çıkarsa hiç şaşırmam. :)


Sadece söylentileri çıkmış gibi gösteriyorsunuz. Neyin alternatifi çıktı biz mi göremedik yoksa
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Raymes 7 yıl
genemi liseliler :)
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