Thermalright, kule tipi yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120M ile karşımızda

2001 yılından bu yana masaüstü bilgisayarlara yönelik üst seviye soğutma çözümleri geliştiren Thermalright, şimdi de yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120M ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kule tipi yapıya ve 120 mm'lik fana sahip dünyanın en küçük işlemci soğutucusu olarak nitelendirilen True Spirit 120M ile bilgisayar kasasında yer problemi yaşayanlar, micro ATX formunda anakart kullananlar hedef alınmış durumda. 133 mm x 52 mm x 145 mm ölçülerinde ve fan dahil 570 gram ağırlığında tasarlanan işlemci soğutucusu, alüminyum yapraklarla ve 4 adet bakır ısı borusuyla donatılmış.



Merak edenler için True Spirit 120M'in işlemci destek listesi bir hayli geniş. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 işlemcilere destek veriliyor.



True Spirit 120M'in alüminyum yaprakları, yine Thermalright üretimi 120 mm'lik bir fan tarafından seriletiliyor. Isı durumuna göre çalışma hızını otomatik şekilde ayarlayabilen fan, 1000 devir / dakika ile 1500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor ve 35 CFM ile 66.5 CFM arasında hava üflüyor. Fanın çıkardığı en düşük ses 19.6 dB iken, en yüksek ses seviyesi 37.4 dB.





Thermalright, True Spirit 120M'in tavsiye edilen perakende satış fiyatını 29.95$ olarak belirlemiş.

http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/true_spirit_120m.html