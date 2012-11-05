Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermalright, kule tipi yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120M ile karşımızda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
19
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thermalright, kule tipi yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120M ile karşımızda
Tam Boyutta Gör
2001 yılından bu yana masaüstü bilgisayarlara yönelik üst seviye soğutma çözümleri geliştiren Thermalright, şimdi de yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120M ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kule tipi yapıya ve 120 mm'lik fana sahip dünyanın en küçük işlemci soğutucusu olarak nitelendirilen True Spirit 120M ile bilgisayar kasasında yer problemi yaşayanlar, micro ATX formunda anakart kullananlar hedef alınmış durumda. 133 mm x 52 mm x 145 mm ölçülerinde ve fan dahil 570 gram ağırlığında tasarlanan işlemci soğutucusu, alüminyum yapraklarla ve 4 adet bakır ısı borusuyla donatılmış.
Merak edenler için True Spirit 120M'in işlemci destek listesi bir hayli geniş. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 işlemcilere destek veriliyor.
True Spirit 120M'in alüminyum yaprakları, yine Thermalright üretimi 120 mm'lik bir fan tarafından seriletiliyor. Isı durumuna göre çalışma hızını otomatik şekilde ayarlayabilen fan, 1000 devir / dakika ile 1500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor ve 35 CFM ile 66.5 CFM arasında hava üflüyor. Fanın çıkardığı en düşük ses 19.6 dB iken, en yüksek ses seviyesi 37.4 dB.

Thermalright, True Spirit 120M'in tavsiye edilen perakende satış fiyatını 29.95$ olarak belirlemiş.
Thermalright, kule tipi yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120M ile karşımızda
Tam Boyutta Gör
Thermalright, kule tipi yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120M ile karşımızda
Tam Boyutta Gör

http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/true_spirit_120m.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mr_sandman 7 yıl
İşlemcim i5 2500K. Stock fanlı halini hatırlamıyorum fakat şu anda 40 derecenin altında işlemci ısısı ve kasadan artık hiç ses gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 7 yıl
xigmatek hdt-sd964w'den iyimidir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sonicman 7 yıl
Hoşuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tunyukuk 7 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan

xigmatek hdt-sd964w'den iyimidir

Elbette çok daha iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
37.4 dB oldukça gürültülü!
Bendeki İntel Pentium D 3.0 ghz 140 watt ile çalışıyor (0 overclock hali), bu soğutucu ile 37.4 desibel gürültüye talim olur yani.
Açıkçası 30 desibel gürültü bile rahatsız edici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 7 yıl
Şeffaf fan kanatları güzel bir hava vermiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Iron Mask 7 yıl
Çok güzel olmuş.
Eni 18 veya 18,5 cm gibi dar Middle Tower kasası olanlar tercih edecektir.
Yan kapakta işlemci hizasına denk gelen boşluğa takviye fan takılıp, OC performansı arttırılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zhanyuan88 7 yıl
Paylaştığınız için teşekkür ederiz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mr_sandman 7 yıl
5 aydır kullanıyorum kesinlike tavsiye edeceğim bir soğutucu. Eğer hem kasamın içi soğutucu dolmasın ama kasamda sessiz olsun diyorsanız son derece başarılı bir ürün.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 7 yıl mr_sandman
mr_sandman

5 aydır kullanıyorum kesinlike tavsiye edeceğim bir soğutucu. Eğer hem kasamın içi soğutucu dolmasın ama kasamda sessiz olsun diyorsanız son derece başarılı bir ürün.

İşlemciniz nedir ? Yükte ve boşta ısılar ne durumda ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1588 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Kingston HyperX Predator 8GB DDR3 2666MHz bellek kiti video inceleme 7 yıl Sony Xperia Sola video inceleme 7 yıl Uygulama Haber 28. Bölüm "LetterPress, Need for Speed Wanted, Hungry Shark Evo ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim