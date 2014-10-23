Thermaltake 5 yeni Toughpower güç kaynağını satışa sundu

Güç kaynağı ve soğutma sistemleri alanında global olarak lider firmalardan birisi olan Thermaltake, beğenilen Toughpower ailesi altında 5 yeni güç kaynağını daha satışa sundu.





Ürünlerden üçü Toughpower Gold, ikisi ise Toughpower Grand Gold serisi altında yer alıyor. Tüm ürünler yüksek enerji verimliliğini yansıtan 80-Plus Gold sertifikasını taşıyor. Grand Gold ürünleri tam modüler bir yapıya sahip.





Haswell sertifikalı olan ürünler çoklu grafik kartı kurulumu için elverişli ve yüzde 100 yüksek kaliteli Japon kapasitörler ile tek hatlı 12 V tasarımı barındırıyor. Thermaltake ürünlerinin hatalar arası ortalama süresinin 120 bin saat olduğunu belirtiyor.





Gold ve Grand Gold serileri genelde birbirinden farklı değil ancak Grand serisi, görünüşleri ve çeşitli zor şartlarda çalışabilmesi özelliği ile farkllılaşıyor. Gold serisinde 1000 W, 1200 W ve 1500 W versiyonları bulunurken, Grand Gold serisinde ise 1050 W ve 1200 W versiyonları yer alıyor.





Modeller hali hazırda satışa sunulmuş durumda. Toughpower Gold 1000 W versiyonu 190$, Toughpower Gold 1200 W versiyonu 200$, Toughpower Gold 1500 W versiyonu 300$ iken, Toughpower Grand Gold 1050 W versiyonu 175$, Toughpower Grand Gold 1200 W versiyonu ise 225$ fiyat etiketine sahip.





http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-toughpower-grand-psu,27935.html