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Thief oyun serisi sinemaya uyarlanıyor

Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Thief serisi, sinemaya uyarlanacak. Serinin haklarını satın alan Straight Up Films, film için hazırlıklara başladı.
3 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Bugüne kadar sinemaya uyarlanan oyunların büyük bölümü beyaz perdede hüsrana uğramış olsa da, Hollywood'un oyun dünyasındaki ısrarı sürüyor. Geniş kitlelere ulaşan ve kendi hayran kitleleri bulunan popüler video oyunları bir bir sinemaya uyarlayan Hollywood'un dikkatini çeken son oyun serisi Thief oldu.
Looking Glass Studios tarafından geliştirilen ilk oyunu 1998 yılında çıkan Thief serisi, oyunseverlerin beğenisini kazanmayı başardı ve sonraki yıllarda yayınlanan iki devam oyunu ile kült seriler arasına girdi. Seri, 2004 yılında çıkan 3.oyununun ardından 10 yıl ara verse de, 2014 yılında çıkan yeni nesil oyunu ile geri döndü.

Thief, karanlık atmosferi ve fantastik hikayesi ile sinemaya uyarlanmaya oldukça uygun

Hem sağlam bir hayran kitlesine sahip olması, hem de sinemaya uyarlanmaya elverişli hikayesi ile yapımcıların dikkatini çeken Thief, Transcendence (Evrim) ve Jane Got a Gun gibi filmlerin yapımcı şirketi olan Straight Up Films tarafından beyaz perdeye taşınacak. Senaryosunu Adam Mason ve Simon Boyes'in kaleme alacağı filmin yapımcıları arasında, daha önce Hitman filmlerinin de yapımcılığını üstlenen Adrian Askarieh ve Roy Lee yer alacak.
 Modern teknolojilerin erken çağlarda icat edildiği alternatif tarih öykülerinin işlendiği steampunk (buhar çılgınlığı) türünün başarılı örnekleri arasında yer alan Thief serisi, gizli bir örgüt tarafından yetiştirilen usta hırsız Garrett'ın hikayesini anlatıyor. City adlı karanlık bir metropolü mesken tutan Garrett, şehrin kontrolünü elinde tutmak için kara büyü kullanan acımasız bir tiranı devirmek için hırsızlık konusundaki yeteneklerine başvuruyor.

http://deadline.com/2016/03/video-game-series-thief-getting-film-adaptation-by-straight-up-films-1201714822/ Yorum Yaz
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Kartal Göz 3 yıl
Saçma.
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DH Misafiri 3 yıl
Başrolde rte oynasın
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DH Misafiri 3 yıl
Oyunu oynamadım konuyu da bilmiyorum ama karakterin tarzını alsınlar biraz komedi eklesinler fazla ciddiyete gerek yok demi? :D
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Lifad 3 yıl
Hitman filmlerinin de yapımcılığını üstlenen Adrian Askarieh ve Roy Lee

umudunuz kesin bence hitman'i ratata filmi yapanlar bu filmi de ratata filmi yapıcak
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VulonViing 3 yıl
Son oyun çok başarılı değildi ama oynanmayacak seviyedede değildi. Umarım kaliteli bir iş ortaya çıkar ve daha çok oyun uyarlaması filmler görürüz.
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darknesss45 3 yıl
Oynarken en gerildigim oyunlardi 1 ve 2.
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pranis 3 yıl
Son oyunu harikaydı. Yerinde bir karar. Başarılı bir oyundan başarılı bir film bekliyoruz..
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kırılanhayaller 3 yıl
Umarım senaryo ilk çıkan oyuna göre yapılır.

Eskiler bilir Flash tv'de oyun tanıtırdı, ben ilk defa orada görmüştüm.
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mementopolis 3 yıl
Yeahhh meeenn.
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