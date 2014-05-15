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Thomas Was Alone artık iPad'de

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Thomas Was Alone artık iPad'de
Nisan ayında 1 milyonluk indirilme barajını geride bırakarak önemli bir başarıya imza atan ödüllü bulmaca/platform oyunu Thomas Was Alone, iPad kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

Oyuncuları geometrik şekillere sahip cisimlerin bulmacalarla dolu iki boyutlu dünyasına davet eden Thomas Was Alone'un iPad sürümünde 100 farklı seviye yer ediniyor. Bossa Studios tarafından iPad'e yaşınan oyun, iOS 6 ve üzeri yazılıma sahip iPad'lerde çalışıyor.

PC, PlayStation 3 ve PS Vita için de indirilebilir içerik olarak sunulan Thomas Was Alone'un iPad sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.


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ps4 5 yıl
Anduroid icinde olsun
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Golden Gate 5 yıl
19 liraya , zıplayan kutucuk .
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