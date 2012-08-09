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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Throwaway'den NFC uyumlu kablosuz klavye

6 yıl
1,5b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlar için taşınabilir klavyelerin fonksiyonelliği büyük önem taşıyor. Boyut ve bağlanabilirlik gibi faktörlerin ön planda olduğu aksesuarlar arasında dikkat çekici olanlar da bulunuyor. 

Japonya'da Elecom perakendecisi tarafından satışa sunulan Throwaway firmasının TK-FNS040BK adlı klavyesi, NFC P1 protokolü vasıtasıyla Android cihazınıza bağlanıyor ve tam boy QWERTY klavyesiyle yazım işini kolaylaştırıyor. Bu açıdan dünyada bir ilk.

Klavyeyi kullanmak için Elecom'un ücretsiz yazılımını kurmak gerekiyor. Klavyenin fiyatı yaklaşık olarak 240$ ve sadece Elecom'un belirlediği Japon operatörlerin cihazlarıyla kullanılabiliyor.
Throwaway'den NFC uyumlu kablosuz klavye
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http://en.akihabaranews.com/115404/accessories/elecom-releases-the-world-first-nfc-keyboard-for-android-devices Yorum Yaz
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35fatih 6 yıl en beğenilen
240$ çok para bir klavye için.
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quzman 6 yıl
Telefon için bir dock ve eli ayağı düzgün bir bluetooth klavye ile az paraya çok iş yapılabiliyor .
Bu kadar fazla para vermeye gerek yok .
Ama tasarım olarak da iştah açıcı hakkını vermek lazım ...
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mehmednaim 6 yıl
Her ne kadar guzel bir cihaz olsa da ulkemizde satilmayacak olmasi kotu bir durum.
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35fatih 6 yıl en beğenilen
240$ çok para bir klavye için.
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Panthera Tigris 6 yıl
Güzel fikir. Ayrıca katlanabilir olması da çok iyi bir özellik. Katlanabilir olduğu için rahatlıkla telefonunuzla beraber cebinize koyabilirsiniz.
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