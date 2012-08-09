Throwaway'den NFC uyumlu kablosuz klavye

Mobil cihazlar için taşınabilir klavyelerin fonksiyonelliği büyük önem taşıyor. Boyut ve bağlanabilirlik gibi faktörlerin ön planda olduğu aksesuarlar arasında dikkat çekici olanlar da bulunuyor.





Japonya'da Elecom perakendecisi tarafından satışa sunulan Throwaway firmasının TK-FNS040BK adlı klavyesi, NFC P1 protokolü vasıtasıyla Android cihazınıza bağlanıyor ve tam boy QWERTY klavyesiyle yazım işini kolaylaştırıyor. Bu açıdan dünyada bir ilk.





Klavyeyi kullanmak için Elecom'un ücretsiz yazılımını kurmak gerekiyor. Klavyenin fiyatı yaklaşık olarak 240$ ve sadece Elecom'un belirlediği Japon operatörlerin cihazlarıyla kullanılabiliyor.









http://en.akihabaranews.com/115404/accessories/elecom-releases-the-world-first-nfc-keyboard-for-android-devices