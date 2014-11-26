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Ticari insansız hava araçları ABD'de pilot lisansı gerektirecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari insansız hava araçları ABD'de pilot lisansı gerektirecek

İnsansız hava araçlarının son yıllarda adeta patlama yapması ve herkesin ulaşabileceği bir seviyeye gelmesi, bu konuda bazı düzenlemelerin yapılmasını da zaruri hale getirdi. Zira isteyen herkesin istediği alanda bir insansız hava aracı uçurma imkanı mevcut durumda. ABD'de ise önemli bir adım atılıyor.

Gelen bilgilere göre ABD federal havacılık komisyonu ticari sınıftaki insansız hava araçlarının kullanılması için standart pilot lisansını zorunlu hale getirecek. Yani bir insansız hava aracı kullanabilmek için saatler süren standart uçak uçurma testlerini başarıyla tamamlamış olmanız gerekecek.

Zorunluluk 25 kilogramdan hafif kolay uçurulabilen tüm insansız hava araçları için geçerli olacak. Bu araçlar sadece gündüz uçurulabilecek ve en fazla 120 metre yükseğe çıkabilecek. Ayrıca kullanıcı aracını sürekli görüş mesafesinde tutacak. 

Bu düzenleme ile insansız hava aracı sahibi olmak neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak Parrot Ar.Drone tarzındaki araçların uçurulması için pilot olmaya gerek yok. Üstelik pek çok farklı işlev için geliştirilen sayısız insansız hava aracı projesi mevcut. Düzenleme bu projelerin de rafa kalkması anlamına geliyor. 

Komisyon yıl bitmeden düzenlemeyi hayata geçirmeyi amaçlıyor. Bu süre zarfında vatandaşların da görüşlerine başvurulacak. Düzenlemenin neleri kapsadığı ise kesin olarak bu tarihte belli olacak.  

http://online.wsj.com/articles/drone-flights-face-faa-hit-1416793905 Yorum Yaz
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Aaron Paul 5 yıl
Adamlar akıllı hemen önlemini alıyor... ülkemizde olsa herkesin elinde bir tane olurdu.
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umut_baris 5 yıl Aaron Paul
Aaron Paul

Adamlar akıllı hemen önlemini alıyor... ülkemizde olsa herkesin elinde bir tane olurdu.

Ülkemizde zaten var ama ucuza mal olmuyor.

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DH Misafiri 5 yıl
ELMİDE KAMERALI QUARCOPTER VAR COK UYUGUNA BIRAKICAM 175 TL DAHA İNDİRİM YAPILMAZ TEL 05314692121 İLGİLENENLER MESAJLA ULAŞABİLİR.
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ø 5 yıl
ABD'nin zorba ve yasakçı sistemi çok can sıkıcı görünüyor. İnsanlar bu özgürlüğü kullanabilmeli.
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berathan90 5 yıl
birinin kafasına yüksek irtifadan çakılırsa hele ki pervanesi dönüyorsa kafatasını bile kırabilecek güçlülükte bu cihazlar. En önemlisi de fpv olayını tamamen yok etmeye çalışmaları. eskiden adam takıyordu kamera anteni çektiği kadar uzağa gidiyordu. Buna çözüm bence ehliyet gibi getirilebilir. yani koskoca bir pilotaj kursu değil de birkaç saatte anlatılacak bi kurstan sonra uçurma belgesi gibi bişey olmalı. Nitekim bu yasaklar bir rc sever olarak beni çok üzüyor. Gece konusuna gelirsek zaten kimse gece uçurmuyordu bir kaza olursa nereye düştüğünü göremezsin koskoca cihazı da sabah bakarım diye arazide bırakamazsın:)
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swat882 5 yıl berathan90
berathan90

birinin kafasına yüksek irtifadan çakılırsa hele ki pervanesi dönüyorsa kafatasını bile kırabilecek güçlülükte bu cihazlar. En önemlisi de fpv olayını tamamen yok etmeye çalışmaları. eskiden adam takıyordu kamera anteni çektiği kadar uzağa gidiyordu. Buna çözüm bence ehliyet gibi getirilebilir. yani koskoca bir pilotaj kursu değil de birkaç saatte anlatılacak bi kurstan sonra uçurma belgesi gibi bişey olmalı. Nitekim bu yasaklar bir rc sever olarak beni çok üzüyor. Gece konusuna gelirsek zaten kimse gece uçurmuyordu bir kaza olursa nereye düştüğünü göremezsin koskoca cihazı da sabah bakarım diye arazide bırakamazsın:)

kafatasını kıracak güçte mi
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Elsa 5 yıl berathan90
berathan90
birinin kafasına yüksek irtifadan çakılırsa hele ki pervanesi dönüyorsa kafatasını bile kırabilecek güçlülükte bu cihazlar. En önemlisi de fpv olayını tamamen yok etmeye çalışmaları. eskiden adam takıyordu kamera anteni çektiği kadar uzağa gidiyordu. Buna çözüm bence ehliyet gibi getirilebilir. yani koskoca bir pilotaj kursu değil de birkaç saatte anlatılacak bi kurstan sonra uçurma belgesi gibi bişey olmalı. Nitekim bu yasaklar bir rc sever olarak beni çok üzüyor. Gece konusuna gelirsek zaten kimse gece uçurmuyordu bir kaza olursa nereye düştüğünü göremezsin koskoca cihazı da sabah bakarım diye arazide bırakamazsın:)

5 yaşındaki çocuk drone kullanırsa çakar tabi kullanması aşırı basit bu dronelari
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begacce 5 yıl
maksat havacılık okullarına para kazandırmak herhalde çünkü çok saçma çocuklar bile uçurur bu cihazları
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Lazeran 5 yıl
saçma ne can taşıyorsun nede o cihaz birini öldürür nede savaş dronu gerekliliği neymiş
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umut_baris 5 yıl Lazeran
Lazeran

saçma ne can taşıyorsun nede o cihaz birini öldürür nede savaş dronu gerekliliği neymiş

Öldüremez derken?

Fırçasız motorların (hele ki en iyi olanları) kaç devirde döndüğünden haberin yok galiba?

Türkiye'de maddi gücü olan ve anlayanlar bu işi yapıyor sadece.

Ama abd de bunların parçalarına ulaşmak daha kolay. Herkes casusluk peşinde olsun ister mi hiç abd hükumeti? En profesyonelleri kendisine ait olsun gerisine de böyle önlemler alsın ki yeni senaryoları gerçekleştirebilsin, yeni amaçlarına ulaşabilsin.
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