Ticari insansız hava araçları ABD'de pilot lisansı gerektirecek





İnsansız hava araçlarının son yıllarda adeta patlama yapması ve herkesin ulaşabileceği bir seviyeye gelmesi, bu konuda bazı düzenlemelerin yapılmasını da zaruri hale getirdi. Zira isteyen herkesin istediği alanda bir insansız hava aracı uçurma imkanı mevcut durumda. ABD'de ise önemli bir adım atılıyor.





Gelen bilgilere göre ABD federal havacılık komisyonu ticari sınıftaki insansız hava araçlarının kullanılması için standart pilot lisansını zorunlu hale getirecek. Yani bir insansız hava aracı kullanabilmek için saatler süren standart uçak uçurma testlerini başarıyla tamamlamış olmanız gerekecek.





Zorunluluk 25 kilogramdan hafif kolay uçurulabilen tüm insansız hava araçları için geçerli olacak. Bu araçlar sadece gündüz uçurulabilecek ve en fazla 120 metre yükseğe çıkabilecek. Ayrıca kullanıcı aracını sürekli görüş mesafesinde tutacak.





Bu düzenleme ile insansız hava aracı sahibi olmak neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak Parrot Ar.Drone tarzındaki araçların uçurulması için pilot olmaya gerek yok. Üstelik pek çok farklı işlev için geliştirilen sayısız insansız hava aracı projesi mevcut. Düzenleme bu projelerin de rafa kalkması anlamına geliyor.





Komisyon yıl bitmeden düzenlemeyi hayata geçirmeyi amaçlıyor. Bu süre zarfında vatandaşların da görüşlerine başvurulacak. Düzenlemenin neleri kapsadığı ise kesin olarak bu tarihte belli olacak.

http://online.wsj.com/articles/drone-flights-face-faa-hit-1416793905