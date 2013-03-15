Tokina, AT-X 12-28 Pro DX F4 lensinin detaylarını açıkladı





Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için ürettiği kaliteli lensler ile bilinen Tokina, geçtiğimiz Cp+ şovunda resmi duyurusunu yaptığı yen lens modeli olan AT-X 12-28 Pro DX F4 için ayrıntılı özellikler ve lens ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı.

Tokina'nın yeni lens modellerinden olan AT-X 12-28 Pro DX F4, firmanın geniş açı zoom klasmanında olan yeni modelini oluşturuyor. APS-C DX gövdeler ile uyumlu olarak geliştirilen lens, firmanın hali hazırda piyasada olan 12-24mm F4 modelinin yerine konumlandırılmış durumda. Firma tarafından lens için yayınlanan ayrıntılı teknik özellikler ise şu şekilde;

Odak uzunluğu: 12-28mm

Maksimum Diyafram: F/4

Minimum diyafram: F/22

Diyafram bıçağı: 9

Filtre çapı: 77mm

Lens yapısı: 12 grup 14 element

Görüş açısı: 99.37°-54.73°

Minimum netleme mesafesi: 0.25m

Büyütme oranı: 1:4.94

Uzunluk: 90.2mm

Ağırlık: 530 gram

Nikon APS-C gövdeler için Nisan ayı sonlarında, Canon APS-C gövdeler için ise Nisan ayında piyasaya sürülecek olan modelin satış fiyatı henüz belli değil. Ayrıca firma tarafından yayınlanmış fotoğraf örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

http://photorumors.com/2013/03/14/tokina-at-x-12-28-pro-dx-lens-detailed-specifications/