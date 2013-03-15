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Tokina, AT-X 12-28 Pro DX F4 lensinin detaylarını açıkladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tokina, AT-X 12-28 Pro DX F4 lensinin detaylarını açıkladı
Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için ürettiği kaliteli lensler ile bilinen Tokina, geçtiğimiz Cp+ şovunda resmi duyurusunu yaptığı yen lens modeli olan AT-X 12-28 Pro DX F4 için ayrıntılı özellikler ve lens ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı.
Tokina'nın yeni lens modellerinden olan AT-X 12-28 Pro DX F4, firmanın geniş açı zoom klasmanında olan yeni modelini oluşturuyor. APS-C DX gövdeler ile uyumlu olarak geliştirilen lens, firmanın hali hazırda piyasada olan 12-24mm F4 modelinin yerine konumlandırılmış durumda. Firma tarafından lens için yayınlanan ayrıntılı teknik özellikler ise şu şekilde;
  • Odak uzunluğu: 12-28mm
  • Maksimum Diyafram: F/4
  • Minimum diyafram: F/22 
  • Diyafram bıçağı: 9 
  • Filtre çapı: 77mm
  • Lens yapısı: 12 grup 14 element
  • Görüş açısı: 99.37°-54.73°
  • Minimum netleme mesafesi: 0.25m
  • Büyütme oranı: 1:4.94 
  • Uzunluk: 90.2mm
  • Ağırlık: 530 gram 
 
Tokina, AT-X 12-28 Pro DX F4 lensinin detaylarını açıkladı
Nikon APS-C gövdeler için Nisan ayı sonlarında, Canon APS-C gövdeler için ise Nisan ayında piyasaya sürülecek olan modelin satış fiyatı henüz belli değil. Ayrıca firma tarafından yayınlanmış fotoğraf örneklerini aşağıda bulabilirsiniz. 
 
Tokina, AT-X 12-28 Pro DX F4 lensinin detaylarını açıkladı
Tokina, AT-X 12-28 Pro DX F4 lensinin detaylarını açıkladı
Tokina, AT-X 12-28 Pro DX F4 lensinin detaylarını açıkladı

http://photorumors.com/2013/03/14/tokina-at-x-12-28-pro-dx-lens-detailed-specifications/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ColorTR 6 yıl
11-16 kullanıcısıyım ve flare haricinde son derece memnunum gerçekten muadili lenslerle karşılaştırıldığında çok iyi. Fotoğraflara bakacak olursak distortion yok gibi, eğer böyle olursa mükemmel.
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B.S.S. 6 yıl
Eğer fotoğraflarda fazla oynamadıysalar gerçekten sağlam bir lense benzior. Fiyatta uygun olursa efsaneler arasına girer..
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ozturert 6 yıl
Tokina sevdi bu açıları. 11-16mm f2.8'den sonra coştu gidiyor.
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Renkler çok hoş. Keskin de bir objektife benziyor.
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