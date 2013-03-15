Tokina, AT-X 12-28 Pro DX F4 lensinin detaylarını açıkladı

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Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için ürettiği kaliteli lensler ile bilinen Tokina, geçtiğimiz Cp+ şovunda resmi duyurusunu yaptığı yen lens modeli olan AT-X 12-28 Pro DX F4 için ayrıntılı özellikler ve lens ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı.
Tokina'nın yeni lens modellerinden olan AT-X 12-28 Pro DX F4, firmanın geniş açı zoom klasmanında olan yeni modelini oluşturuyor. APS-C DX gövdeler ile uyumlu olarak geliştirilen lens, firmanın hali hazırda piyasada olan 12-24mm F4 modelinin yerine konumlandırılmış durumda. Firma tarafından lens için yayınlanan ayrıntılı teknik özellikler ise şu şekilde;
- Odak uzunluğu: 12-28mm
- Maksimum Diyafram: F/4
- Minimum diyafram: F/22
- Diyafram bıçağı: 9
- Filtre çapı: 77mm
- Lens yapısı: 12 grup 14 element
- Görüş açısı: 99.37°-54.73°
- Minimum netleme mesafesi: 0.25m
- Büyütme oranı: 1:4.94
- Uzunluk: 90.2mm
- Ağırlık: 530 gram
Nikon APS-C gövdeler için Nisan ayı sonlarında, Canon APS-C gövdeler için ise Nisan ayında piyasaya sürülecek olan modelin satış fiyatı henüz belli değil. Ayrıca firma tarafından yayınlanmış fotoğraf örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.
http://photorumors.com/2013/03/14/tokina-at-x-12-28-pro-dx-lens-detailed-specifications/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle