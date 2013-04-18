Tokina, AT-X 12-28mm f/4 PRO DX lensinin çıkış tarihi açıkladı

Tokina tarafından geçtiğimiz Cp+ şovunda resmi duyurusu yapılan ve yakın bir zaman içerisinde teknik özellikleri belli olan AT-X 12-28 Pro DX F4 lensin çıkış tarihi açıklandı.

Tokina'nın yeni lens modellerinden olan AT-X 12-28 Pro DX F4, firmanın geniş açı zoom klasmanında olan yeni modelini oluşturuyor ve APS-C DX gövdeler ile uyumlu olarak geliştirilmiş durumda. Firmanın hali hazırda piyasada olan 12-24mm F4 modelinin yerine konumlandırılmış lens, firma tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda Nikon gövdeler için 25 Nisan, Canon uyumlu gövdeler için ise Haziran ayı içerisinde satışa sunuluyor. Lensin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;

Odak uzunluğu: 12-28mm

Maksimum Diyafram: F/4

Minimum diyafram: F/22

Diyafram bıçağı: 9

Filtre çapı: 77mm

Lens yapısı: 12 grup 14 element

Görüş açısı: 99.37°-54.73°

Minimum netleme mesafesi: 0.25m

Büyütme oranı: 1:4.94

Uzunluk: 90.2mm

Ağırlık: 530 gram Tokina tarafından AT-X 12-28 Pro DX F4 lens için resmi fiyat bilgisi, bu açıklama içerisinde de maalesef yer almadı. Ayrıca lens ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. (PR)



http://photorumors.com/2013/04/17/tokina-at-x-12-28mm-f4-pro-dx-lens-released-dates-announced/