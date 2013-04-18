Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tokina, AT-X 12-28mm f/4 PRO DX lensinin çıkış tarihi açıkladı

6 yıl
655
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tokina, AT-X 12-28mm f/4 PRO DX lensinin çıkış tarihi açıkladı
Tokina tarafından geçtiğimiz Cp+ şovunda resmi duyurusu yapılan ve yakın bir zaman içerisinde teknik özellikleri belli olan AT-X 12-28 Pro DX F4 lensin çıkış tarihi açıklandı.
Tokina'nın yeni lens modellerinden olan AT-X 12-28 Pro DX F4, firmanın geniş açı zoom klasmanında olan yeni modelini oluşturuyor ve APS-C DX gövdeler ile uyumlu olarak geliştirilmiş durumda. Firmanın hali hazırda piyasada olan 12-24mm F4 modelinin yerine konumlandırılmış lens, firma tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda Nikon gövdeler için 25 Nisan, Canon uyumlu gövdeler için ise Haziran ayı içerisinde satışa sunuluyor. Lensin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;
  • Odak uzunluğu: 12-28mm
  • Maksimum Diyafram: F/4
  • Minimum diyafram: F/22 
  • Diyafram bıçağı: 9 
  • Filtre çapı: 77mm
  • Lens yapısı: 12 grup 14 element
  • Görüş açısı: 99.37°-54.73°
  • Minimum netleme mesafesi: 0.25m
  • Büyütme oranı: 1:4.94 
  • Uzunluk: 90.2mm
  • Ağırlık: 530 gram 
Tokina tarafından AT-X 12-28 Pro DX F4 lens için resmi fiyat bilgisi, bu açıklama içerisinde de maalesef yer almadı. Ayrıca lens ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


http://photorumors.com/2013/04/17/tokina-at-x-12-28mm-f4-pro-dx-lens-released-dates-announced/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Sephia Tone 6 yıl
Keşke full frame olarak güncelleseydi 12-24 modelini. Bence hiç bir anlamı yok 12-24 ten fark olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 6 yıl
Bokehlerde kedi gözü oluşmuyor çok iyi bokeh açısından :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: Intel başkan yardımcısı Shelly Esque'den gençlere tavsiyeler 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Mega 6.3, Xperia Z yaygın satışta, HTC'nin finansal kaybı sürüyor, Çinlilerden meydan okuyan telefonlar ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim