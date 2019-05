Tokyoflash'dan yeni bir zor okunan saat modeli daha

Geleneksel kol saati kavramını kökten değiştiren bir firma varsa o da Tokyoflash'dır. İlginç saat konseptleri ve farklı okuma şekilleriyle firmanın ürünleri cesaret edebilenlere hitap ediyor.

Tokyoflash'ın garip saat modellerine eklediği son ürünü Rogue S2. Saat, siyah bir kordon ve kırmızı, yeşil, turuncu veya mavi kadrandan oluşuyor. Karanlık geceler için aydınlatması ve bir de alarmı bulunuyor.

Saat çok ince ve kavisli bir tasarıma sahip. Saatin kasası paslanmaz çelikten imal edilmiş. Saatin okunma metodu ise şöyle:

Kadranın iç halkası saatleri gösteriyor ve eksik halka pozisyonu o an ki standart saat yönünü gösteriyor. En dış halka ise dakikaları gösteriyor ve her eksik halka 5 dakikayı işaret ediyor. En dış halkanın içindeki halkadaki her eksik ise dış halkanın işaret ettiği dakikaya +1 ekliyor. Görsellerde ve videoda örnek bir zamanın işaret ettiği halka şekilleri gösteriliyor.

Zamanı okurken zorlanmak ve efor sarfetmek isteyenler için yeni model 179$'dan satışa sunuldu. Ancak ülkemizde resmi satışı bulunmuyor.