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Tokyoflash'dan yeni bir zor okunan saat modeli daha

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,9b
1
21
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Geleneksel kol saati kavramını kökten değiştiren bir firma varsa o da Tokyoflash'dır. İlginç saat konseptleri ve farklı okuma şekilleriyle firmanın ürünleri cesaret edebilenlere hitap ediyor.
Tokyoflash'ın garip saat modellerine eklediği son ürünü Rogue S2. Saat, siyah bir kordon ve kırmızı, yeşil, turuncu veya mavi kadrandan oluşuyor. Karanlık geceler için aydınlatması ve bir de alarmı bulunuyor.
Saat çok ince ve kavisli bir tasarıma sahip. Saatin kasası paslanmaz çelikten imal edilmiş. Saatin okunma metodu ise şöyle:
Kadranın iç halkası saatleri gösteriyor ve eksik halka pozisyonu o an ki standart saat yönünü gösteriyor. En dış halka ise dakikaları gösteriyor ve her eksik halka 5 dakikayı işaret ediyor. En dış halkanın içindeki halkadaki her eksik ise dış halkanın işaret ettiği dakikaya +1 ekliyor. Görsellerde ve videoda örnek bir zamanın işaret ettiği halka şekilleri gösteriliyor. 
Zamanı okurken zorlanmak ve efor sarfetmek isteyenler için yeni model 179$'dan satışa sunuldu. Ancak ülkemizde resmi satışı bulunmuyor. 

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
resmen iphone çakması
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Godolphin 8 yıl
Siradisi egilip saatimi okuyanlar sok olurdu almak lazim bir tane :)
Yanıtla +12
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UzmaN345 8 yıl
Ondan sonra işe niye geç kaldın bu saat yuzeden dersin bahane hazır D
Yanıtla +7
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fuckulteli 8 yıl
Benzer ama daha okunaklı anlaşılması kolay saatler ilgimi çekmişti (normal saatlerin yerini asla doldurmazlar o ayrı tabi) ama bu saate zamanı anlamak, saati soran birine saati söylemek oldukça güç.. Hiçte albenisi yok, beğenilecek gibi bir saat değil çok az sayıda kişinin beğenebileceği bir saat..
Yanıtla +1
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TechnoMobile 8 yıl
İnsanlar harbiden ne aradığını şaşırmış çok mu zorluk istiyorsun saati hiç kullanma ya da cantana kum saati koy olmadı güneş saati felan doktor bu ne :)
Yanıtla +2
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acbold 8 yıl
benim ilgimi çekti açıkcası okurekn fiyatı ne zaman okucam acaba diye düşündüm.türkiyeye getiren olursa almayı düşünebilrim.değişiklik şart arada =)))
Tanarri
Bloodstain
DH Misafiriresmen iphone çakması
güldüm :D
+1 xD

hhahahaha :DDD
alito
chronometresini nasıl takip edecez bunun?

+1 :D:D:D
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karacazfr 8 yıl
ilginç, alışılabilir belki ama en güzeli geleneksel kadranlar. gerçi cep telefonları çıkalı saat takanlar azaldı ama ben severim
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resler 8 yıl
Andorid programlamayı bilen birisi bunu telefonlar için geliştirebilir mi?
Yanıtla +2
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UzmaN345 8 yıl
Ondan sonra işe niye geç kaldın bu saat yuzeden dersin bahane hazır D
Yanıtla +7
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Tanarri 8 yıl
Bloodstain
DH Misafiriresmen iphone çakması
güldüm :D

+1 xD
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Bloodstain 8 yıl
DH Misafiri
resmen iphone çakması

güldüm :D
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
resmen iphone çakması
Yanıtla +13
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alito 8 yıl
chronometresini nasıl takip edecez bunun?
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Selçuk ALAGÖZ 8 yıl
Sırf dikkat çekmek için üretilmiş
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yapuxna 8 yıl
aslında güzel olmuş değişiklik arıyanlar için ideal okuması okadarda zor gözükmüyo
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ınfiniti red bull racing 8 yıl
gereksiz bir ürün. rahatokunmadıktan sonra saat ne işe yarar.
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