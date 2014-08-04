Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TomTom yeniden tasarladığı Start serisini satışa sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
1
4
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TomTom yeniden tasarladığı Start serisini satışa sundu

Navigasyon çözümleri alanında lider firmalardan birisi olan TomTom, maliyet odaklı Start serisini güncelleyerek yeniden satışa sunduğunu duyurdu. Yenilenmiş seri önemli avantajları da beraberinde sunuyor.

Mobil cihazlarda giderek popüler olan navigasyon uygulamaları ile rekabet amacını taşıyan yeni Start serisinde modeller 4, 5 ve 6 inçlik ekran boyutlarına sahip. Ömür boyu harita hizmeti sunan yeni seri yılda 4 veya 5 kere harita güncellemesi sağlıyor. Sürücüler dilerse harita değişikliklerini topluluk ile paylaşıyor ve paylaşılanları indirebiliyor. Bu açıdan harita hizmetinin daha canlı bir hale gelmesi sağlanıyor. 

Ömür boyu harita hizmeti yanında daha akıllı güzergah çizebilme, gelişmiş bilgi şeridi, gerçekçi 3D resimler ve güzergah çubuğu yenilikleri de mevcut. Güzergah çubuğu radar gibi önemli seyahat bilgilerini sürücülere sağlıyor. Ayrıca hızlı bir arama modülü de mevcut.

TomTom Start serisi 140 Avro yaklaşık fiyat etiketi ile satılacak. Ülkemizde eski serinin başlangıç fiyatı 200TL civarındaydı. Bu bakımdan yeni Start serisinin oldukça yüksek bir fiyattan gireeceği tahmin ediliyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/130183-tomtom-start-redesign-to-take-on-smartphone-satnavs-by-being-more-affordable Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
farazicosmos 5 yıl
cep telefonları varken artık gps cihazları gereksizleşti. 4 5 6 inç ekran denmişte 7 inçten aşağısı avrupa birliği ve amerikada kullanılmıyor çünkü görüşü zorlaştırıyor diye 7 inç ve üstü olsa belki derdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 yıl
çok pahalı 140 avro bize gelince 500-600 lira olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 5 yıl
Dokunmatikleri kapasitif mi rezitif mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
Fiyat uygun cihaz çalışması nasıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 4 Ağustos Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim