TomTom yeniden tasarladığı Start serisini satışa sundu





Navigasyon çözümleri alanında lider firmalardan birisi olan TomTom, maliyet odaklı Start serisini güncelleyerek yeniden satışa sunduğunu duyurdu. Yenilenmiş seri önemli avantajları da beraberinde sunuyor.





Mobil cihazlarda giderek popüler olan navigasyon uygulamaları ile rekabet amacını taşıyan yeni Start serisinde modeller 4, 5 ve 6 inçlik ekran boyutlarına sahip. Ömür boyu harita hizmeti sunan yeni seri yılda 4 veya 5 kere harita güncellemesi sağlıyor. Sürücüler dilerse harita değişikliklerini topluluk ile paylaşıyor ve paylaşılanları indirebiliyor. Bu açıdan harita hizmetinin daha canlı bir hale gelmesi sağlanıyor.





Ömür boyu harita hizmeti yanında daha akıllı güzergah çizebilme, gelişmiş bilgi şeridi, gerçekçi 3D resimler ve güzergah çubuğu yenilikleri de mevcut. Güzergah çubuğu radar gibi önemli seyahat bilgilerini sürücülere sağlıyor. Ayrıca hızlı bir arama modülü de mevcut.





TomTom Start serisi 140 Avro yaklaşık fiyat etiketi ile satılacak. Ülkemizde eski serinin başlangıç fiyatı 200TL civarındaydı. Bu bakımdan yeni Start serisinin oldukça yüksek bir fiyattan gireeceği tahmin ediliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/130183-tomtom-start-redesign-to-take-on-smartphone-satnavs-by-being-more-affordable