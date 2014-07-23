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TomTom'un gerçek zamanlı trafik verisi sunan yeni Go serisi ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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TomTom'un gerçek zamanlı trafik verisi sunan yeni Go serisi ülkemizde satışa sunuldu

Navigasyon çözümleri pazarında dünya lideri firmalardan birisi olan TomTom, gerçek zamanlı trafik verisi ve buna bağlı olarak alternatif rotalar sunabilen yeni Go serisi cihazlarını ülkemizde de satışa sunduğunu duyurdu.

Yılda yaklaşık 12 günü trafikte geçiren ülkemiz kullanıcıları için yeni Go serisi trafik sıkıştığında alternatif rotalar sunarak zaman tasarrufu yapabilmelerini sağlayacak. 10 metreye kadar hassasiyet sunan gerçek zamanlı trafik veritabanı TomTom Traffic ve harita güncellemesi yeni cihazlarla birlikte ömür boyu ücretsiz olarak sunulacak. 

Böylece hangi yollar tıkalı, gecikmeye neyin sebep olduğu, gecikmenin süresi, tıkanıklığın tam olarak nerede başlayıp nerede bittiği, gidilecek yere doğru varış zamanı gibi pek çok bilgi kullanıcının cihazında olacak. 
Yeni seride akıllı rota planlama özelliği, yüksek performans, zengin kullanıcı arayüzü, basit kullanıcı etkileşimi, tamamen etkileşimli ekranlar, 3 boyutlu haritalar şeklinde diğer yenilikler yer alıyor. Yeni Go serisinde 4 inç, 5 inç ve 6 inçlik farklı ekran boyutları yer alacak. Yeni Go serisinin başlangıç fiyatı ise 499TL olarak belirlenmiş.  
 
TomTom'un gerçek zamanlı trafik verisi sunan yeni Go serisi ülkemizde satışa sunuldu


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AlkanExclusive 5 yıl
Tomtom'un en basit cihazından her şeyi bekleyen arkadaşlar pişmanlıktır falan diye sallamış ama bende nedense tavsiye edilen diğer ürünlerden memnun kalmadım..

Herhalde adam sana ücretli hizmet verecek! Milletimiz istiyor ki alırken ucuz olsun (100 - 150TL vereyim en fazla), kullanım ömrü boyunca daha da hiçbir şeye para vermeyeyim.. Başka sıkıntısı olan var mı?

Ya beklentileri düşüreceksiniz ya da kullanım maliyetine katlanacaksınız.. Ben anlamıyorum bizim milletin bu kafasını..

Çok methedilen iGO'yu iPad 2'm de kullandım. Yaklaşık 4 senedir de güncellemeleri vs ile kullanıyorum.. kusura bakmayında herhalde beklentiler bayağı farklı.. Trafik bilgisine para verip aldım, bilmem kaç adet trafik bilgisinin nereden görünütülendiğini ve map üzerinde Tomtom Yeni GO serisi gibi görüntülemeyediği gibi çıkan sonuçlardan da hiçbir halt anlamadım..

TBS sistemlerinin diğer cihazlarda nasıl çalıştığı biliniyor, nav. cihazının her tarafından kablolar sallanıyor.. Onu da geçtim, Tomtom'un canlı trafik bilgisini cep telefonu ile BT & Mobil Şebeke üzerinden, oradan buradan kablo sallanmadan, güncellediğini bilmediğinizi varsayıyorum..

Pişmanlıksa neye göre kime göre pişmanlık? Her konuda genelleme yapmayın! İnsanları yanlış yönlendirmeyin..
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AytacFx 5 yıl
Yurt dışında uzun suredir TomTom 6000 i kullaniyorum ve Türkiyeye getirdim. Ankarada kullandim ama trafik var diye cok fazla ara sokaklara soktu, bazen trafik bikgisi iyiki var dedim bazende kizdigim oldu. Türkiyemizde biraz daha gelismesi lazim fakat makineyi kesinlike tavsiye ediyorum. GPS cekimi falan ozellikle cok cok iyi. 6000 olan modeli icindeki simkart uzerinden 3g ile baglanti kurup bilgileri internet uzerinden aliyor. Yurt disina cikarsaniz ek ucret falan yok tabiki. Simkart olmuyan modeller telefonuza bluetooth uzerinden baglanip internet uzerinden bilgileri aliyorlar. Ömür boyu guncelleme ve ucretsiz olmasida gayet guzel.
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M-A-K 5 yıl
Tomtomun herhangi bir cihazını yanlışlıkla satın alırsanız sürekli bir şeylere para vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu arada Tomtom ücretsiz harita güncelleme desteği vermiyor.
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furky86 5 yıl M-A-K
Hocam okuyun bari...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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mk2kill 5 yıl M-A-K
Bu arada Tomtom ücretsiz harita güncelleme desteği vermiyor.

hocam bilmeden sallamasak? tomtom un omur boyu ucretsiz harita guncellemesi olan bir suru modeli mevcut.
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soneday 5 yıl
Yandex Navigasyon bana yetiyor :)
zaten yandex trafikli navigasyondan sonra böleleri türedi, teşekkürler yandex

ayrıca şimdi tomtomun trafik sayfasına baktım pek sağlıklı değil
tomtom.com/...
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Solu 5 yıl
Trafik bilgisini nereden çekiyor acaba?
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tuncay altuntoprak 5 yıl
Tomtom pişmanlıktır, aman uzak durun
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madmax59 5 yıl
şu navigasyon programlarında igo dan başkası yalan geliyor bana
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meego 5 yıl madmax59
madmax59

şu navigasyon programlarında igo dan başkası yalan geliyor bana

kesinlikle katılıyorum
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