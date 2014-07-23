TomTom'un gerçek zamanlı trafik verisi sunan yeni Go serisi ülkemizde satışa sunuldu









Navigasyon çözümleri pazarında dünya lideri firmalardan birisi olan TomTom, gerçek zamanlı trafik verisi ve buna bağlı olarak alternatif rotalar sunabilen yeni Go serisi cihazlarını ülkemizde de satışa sunduğunu duyurdu.





Yılda yaklaşık 12 günü trafikte geçiren ülkemiz kullanıcıları için yeni Go serisi trafik sıkıştığında alternatif rotalar sunarak zaman tasarrufu yapabilmelerini sağlayacak. 10 metreye kadar hassasiyet sunan gerçek zamanlı trafik veritabanı TomTom Traffic ve harita güncellemesi yeni cihazlarla birlikte ömür boyu ücretsiz olarak sunulacak.





Böylece hangi yollar tıkalı, gecikmeye neyin sebep olduğu, gecikmenin süresi, tıkanıklığın tam olarak nerede başlayıp nerede bittiği, gidilecek yere doğru varış zamanı gibi pek çok bilgi kullanıcının cihazında olacak.

Yeni seride akıllı rota planlama özelliği, yüksek performans, zengin kullanıcı arayüzü, basit kullanıcı etkileşimi, tamamen etkileşimli ekranlar, 3 boyutlu haritalar şeklinde diğer yenilikler yer alıyor. Yeni Go serisinde 4 inç, 5 inç ve 6 inçlik farklı ekran boyutları yer alacak. Yeni Go serisinin başlangıç fiyatı ise 499TL olarak belirlenmiş.