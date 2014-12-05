Tommy Hilfiger güneş panelli bir mont geliştirdi





Tüketicilerin mobil cihazlarını artık yaşamlarının bir parçası haline getirmesi, tekstil üreticilerinin de mobil cihaz odaklı giysiler geliştirmesine neden oluyor. Tommy Hilfiger da bunlardan birisi.





Solar Powered Jacket adlı mont Pvilion firması ile ortak geliştirilmiş. Pvilion arka kısımdaki güneş panellerinden sorumlu. Su geçirmez olan güneş panelleri bir kablo yardımıyla ön cepteki yaklaşık 6000mAh gücünde bir bataryayı dolduruyor. Bu bataryadan iki adet USB portu ile cihazları şarj edebilmek mümkün.





Bayan ve erkek versiyonları tasarlanan Solar Powered Jacket, ön profil itibariyle Hilfiger'in diğer mont ürünlerinden farklı değil. Kullanışlı bir alternatif enerji kaynağı isteyenlerin arka profili görmezden gelmesi gerekiyor. Ancak mont güneş enerjisinin en çok elde edildiği bahar ve yaz aylarında giymek için pek uygun değil.





Solar Powered Jacket güneş panelli mont 599$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Bu fiyatın yarısı Temiz Hava Vakfı'na aktarılacak. Yani alternatif enerjilere desteğin yanında temiz hava çalışmaları için de katkıda bulunacaksınız.

http://www.phonearena.com/news/Tommy-Hilfiger-designer-tech-jacket-charges-your-phone-looks-less-than-agreeable_id63539