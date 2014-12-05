Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tommy Hilfiger güneş panelli bir mont geliştirdi

4 yıl
1,6b
1
30
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tommy Hilfiger güneş panelli bir mont geliştirdi

Tüketicilerin mobil cihazlarını artık yaşamlarının bir parçası haline getirmesi, tekstil üreticilerinin de mobil cihaz odaklı giysiler geliştirmesine neden oluyor. Tommy Hilfiger da bunlardan birisi.

Solar Powered Jacket adlı mont Pvilion firması ile ortak geliştirilmiş. Pvilion arka kısımdaki güneş panellerinden sorumlu. Su geçirmez olan güneş panelleri bir kablo yardımıyla ön cepteki yaklaşık 6000mAh gücünde bir bataryayı dolduruyor. Bu bataryadan iki adet USB portu ile cihazları şarj edebilmek mümkün.

Bayan ve erkek versiyonları tasarlanan Solar Powered Jacket, ön profil itibariyle Hilfiger'in diğer mont ürünlerinden farklı değil. Kullanışlı bir alternatif enerji kaynağı isteyenlerin arka profili görmezden gelmesi gerekiyor. Ancak mont güneş enerjisinin en çok elde edildiği bahar ve yaz aylarında giymek için pek uygun değil. 

Solar Powered Jacket güneş panelli mont 599$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Bu fiyatın yarısı Temiz Hava Vakfı'na aktarılacak. Yani alternatif enerjilere desteğin yanında temiz hava çalışmaları için de katkıda bulunacaksınız.  

http://www.phonearena.com/news/Tommy-Hilfiger-designer-tech-jacket-charges-your-phone-looks-less-than-agreeable_id63539 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
benzer bir ürünün haberini www.kayahaber.com sitesinde görmüştüm bayada hesaplıydı fiyatı. bakalım daha neler görecez:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myanemicnick 4 yıl
Esnek ve şeffaf solar hücrelerden yağmurlukları bekliyoruz;yakında onları da üretirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReCoMaX 4 yıl
ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stevejones 4 yıl
Yaya kuryeler icin is gorur.ama kac saatte dolarsa artik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myanemicnick 4 yıl
Kuryeleri düşünmemiştim
ama kurye adam tommy hilfieger e para bayılmaz.Gerçi ben de bayılmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kabus87 4 yıl
Konuyu acan arkadasa lafim yok ama konu
hakediyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
Satis yapmaz yahu diger firmalarda dusunmustur bunu hakli olarak piyasaya surmemislerdir zaten sarj niye yetmiyor millete anlamis degilim al guc tasarufuna kis ekrani tamam baba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myanemicnick 4 yıl
azcık şöyle dön de güneş alsın sırtın.
ya da
ince uçlu oluyor mu sana?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MSefa23 4 yıl
Ürettiği enerjiyi ödünç isteyeceklere vereceğiniz cevapları hazırlayın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliosman2323 4 yıl
Evet arkadaslar gorunen o ki yavas yavas darkrader tarzi kiyafetlere burunuyoruz bundan 50 sene sonrasini hayal bile etmek istemiyorum


:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myanemicnick 4 yıl
güya arge yapmış Tommy Hilfiger
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
şehir içinde çok salakça gözükür !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 4 yıl
Bizim köyün böylelerine karşı bir lafı vardır: "B.k yediğinden başı ağrıyor." :D :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
dağda bayırda giymelik sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
tshörtlüsüde çıkar bunun arkadaşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1625 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 5 Aralık 2014 4 yıl Sokak Röportajları Bölüm 2 ''Kopya İçerik'' 4 yıl Mobilite: Ferrari FXX K, iPhone 6 klonu, 20.yıl özel PlayStation 4 ve dahası... 4 yıl Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı"Yerli Oyuncu Bilgisayarı 4 yıl 2si1 "Sessiz" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Huawei TalkBand B1 video inceleme "Akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık bir arada" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim