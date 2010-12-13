Toshiba 12.1MP kameralı akıllı Android telefonu REGZA IS04'ü satışa sunuyor

Toshiba ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı REGZA serisi yeni telefon ailesinin ISO4 kod adlı ilk modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta Japonya pazarında satışa sunulacak telefonun zamanla uluslarlarası piyasalara gelmesi de bekleniyor. Adını Toshiba'nın ünlü televizyon ailesinden alan yeni telefon, firmanın akıllı telefon dünyasında yükselme hedeflerinin işaretçisi olarak değerlendiriliyor. Eclair kod adllı Android 2.1 işletim sistemiyle gelen telefon, 854 x 480 çözünürlüğünde 4-inç ekrana sahip.

Gücünü 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisinden alan Regza IS04'ün en güçlü olduğu noktaların başında sahip olduğu kamerası geliyor. Üzerinde 12.1 MP çözünürlüğünde, yüz tanıma özelliğine sahip kamera bulunan telefon, bu sayede yüksek kaliteli fotoğraf çekimlerine olanak tanırken aynı zamanda 720p video kaydını da mümkün kılıyor. Telefonun bir diğer önemli özelliği ise su geçirmez bir tasarıma sahip olması. Bu sayede su altı çekimlerine de mümkün kılan telefon, WiFi, 3G ve Bluetooth gibi geniş bağlantı olanakları sunuyor. 32GB'a kadar microSD kart kullanımına olanak tanıyan telefon, her koşulda daha iyi konuşma deneyimi için 3D gürültü azaltma teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

62×126×12.2mm boyutlarında ve 149 gram ağırlığında olan telefon, 17 Aralık'ta NTT DoCoMo aracılığı ile anavatanı Japonya'da satışa sunulacak.