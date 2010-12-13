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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba 12.1MP kameralı akıllı Android telefonu REGZA IS04'ü satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı REGZA serisi yeni telefon ailesinin ISO4 kod adlı ilk modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta Japonya pazarında satışa sunulacak telefonun zamanla uluslarlarası piyasalara gelmesi de bekleniyor. Adını Toshiba'nın ünlü televizyon ailesinden alan yeni telefon, firmanın akıllı telefon dünyasında yükselme hedeflerinin işaretçisi olarak değerlendiriliyor. Eclair kod adllı Android 2.1 işletim sistemiyle gelen telefon, 854 x 480 çözünürlüğünde 4-inç ekrana sahip.

Gücünü 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisinden alan Regza IS04'ün en güçlü olduğu noktaların başında sahip olduğu kamerası geliyor. Üzerinde 12.1 MP çözünürlüğünde, yüz tanıma özelliğine sahip kamera bulunan telefon, bu sayede yüksek kaliteli fotoğraf çekimlerine olanak tanırken aynı zamanda 720p video kaydını da mümkün kılıyor. Telefonun bir diğer önemli özelliği ise su geçirmez bir tasarıma sahip olması. Bu sayede su altı çekimlerine de mümkün kılan telefon, WiFi, 3G ve Bluetooth gibi geniş bağlantı olanakları sunuyor. 32GB'a kadar microSD kart kullanımına olanak tanıyan telefon, her koşulda daha iyi konuşma deneyimi için 3D gürültü azaltma teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

62×126×12.2mm boyutlarında ve 149 gram ağırlığında olan telefon, 17 Aralık'ta NTT DoCoMo aracılığı ile anavatanı Japonya'da satışa sunulacak.


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baycalh 8 yıl
Hala Android 2.1! Bari 2.2 olsaydı.
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sensonic 8 yıl
sanırım cihazda xenon flaşh yok yada ben göremedim
su gecirmez olusu artı bir avantaj telefon için tasarım olarak vasat bir görüntüye sahip.
ana vatanı dışında satışa cıkacagını düsünmüyorum
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OverClocK1ng 8 yıl
Çağdaş Galaxy S te öyle be güzelim. Ben de beğenmiyorum. Saçma geliyor. Madem orası o kadar kalın telefonu da aynı kalınlıkta yap, bataryasının miliamperini yüksek tut dimi. Uyuz oluyorum ben de.
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Xagdas 8 yıl

OverClocKing

Çağdaş Galaxy S te öyle be güzelim. Ben de beğenmiyorum. Saçma geliyor. Madem orası o kadar kalın telefonu da aynı kalınlıkta yap, bataryasının miliamperini yüksek tut dimi. Uyuz oluyorum ben de.

aynen.
bayaryayı da 1 mm büyüt dicektim, 1 satır daha yazmaya üşendim
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siyahtemas 8 yıl
Hala, samsung galaxy s kadar iyi bir telefon çıkmaması beni çok memnun ediyor doğrusu...
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Xagdas 8 yıl
beğenmedim desem yalan olur.
su geçirmez özelliği çok iyi olmuş.
artık küvetin-jakuzinin içine yatıp korkmadan konuşmak mümkün. ;)
pek çok gereksiz şeyde daha kullanabiliriz.
mesela bluetooth'dan webcam programı kurarız, denize girip su altı webcam'i olarak kullanırız.

yalnız kameranın objektifinin etrafındaki 1mm'lik yükseltiyi hiç beğenmedim, ne o öyle ya_
telefonu 1mm kalın yapsalardı, kamera kasayla sıfır olsaydı.
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