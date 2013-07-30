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Toshiba, Satellite U ve M serisi dizüstü bilgisayarlarını Haswell işlemciler ile güncelledi

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, Satellite U ve M serisi dizüstü bilgisayarlarını Haswell işlemciler ile güncelledi
Intel'in 4. jenerasyon Haswell işlemci ailesine geçiş sürecine devam eden Toshiba, Satellite U ve M serisi dizüstü bilgisayarlarını güncelledi.
Yenilenen modellerden U50t Ultrabook modeli teknik olarak 15.6-inç FULL HD dokunmatik ekran, Intel'in Ultrabook modellerine özel olarak hazırladığı 4. jenerasyon işlemci, Intel HD 4400 grafik birimi, 1TB'a kadar arttırabilir depolama seçeneği gibi ayrıntılar yanında, 2.3kg ağırlık ve 377.5 x 249.5 x 21.3mm ağırlık değerlerine sahip. M50, M50D, M50Dt modelleri ise teknik olarak 4. jenerasyon Intel ya da en son AMD APU işlemci seçeneklerine, Intel HD / AMD HD ya da NVIDIA GeForce GT 740M  2GB VRAM grafik birimlerine, isteğe bağlı olarak dokunmatik özellikli 15.6-inç ekrana, 1TB'a kadar arttırabilir depolama birimine ve 2.1 kg ağırlık ile 377.5 x 249.5 x 21.3mm gövde boyutu ile karşımıza geliyor.
Toshiba tarafından tanıtılan M serisi ile U serisi ortak olarak 7 saate varan batarya ömrü, Wi-Fi (802.11 b/g/n) ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı destekleri, 16GB'a kadar arttırılabilir RAM, USB 3.0 / 2.0, HDMI portları, yüksek kalite sağlayan DTS ses teknolojisi, SD kart okuyucu, HD kamera gibi ayrıntılar yanında alüminyum kaplama gövde kalitesine sahipler.
Fiyatları belli olmayan yeni Toshiba dizüstü bilgisayar modellerinin yakın zaman içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2013/07/29/toshiba-haswell-refreshed-satellite-u-m-laptops/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
asus u artık altın kaplama yaparda satarlarsa belki düşünürüm. verdiğim paraya değil rezil olduğuma acıyorum. 6 defa arıza ve parça değişimi yapılmasına karşın değişim yapılmadı mahkemeye verdim devam ediyor.
tüketici kanunları çerçevesinde kazanacağım malum ancak müşteri memnuniyetini servis konusunda ön planda tutan asus müşteri mağduriyeti konusunda o kadar da hassas değil. çok güzel makine üretiyor gibi görünüyor ancak sorunlu makine denk gelirse ayvayı yediniz demektir. atın çöpe gitsin
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DH Misafiri 5 yıl
toshiba çok kaliteli bir marka alacaksan toshiba alacaksn
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DH Misafiri 5 yıl
YordleKing
Toshibanın bir çok ürününü alanlara acıyorum vallahi.

demişsin ya dünyada bana toshibadan kaliteli laptop üretici 1 tane firma göstersene bi.
Sizler gider casper e exper e para yağdırırsınız anca.
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Drakoid 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
YordleKing
Toshibanın bir çok ürününü alanlara acıyorum vallahi.

demişsin ya dünyada bana toshibadan kaliteli laptop üretici 1 tane firma göstersene bi.
Sizler gider casper e exper e para yağdırırsınız anca.

Haklisiniz bir tane gosteremeyiz onlarcasi var cunku.
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gently weeps 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
YordleKing
Toshibanın bir çok ürününü alanlara acıyorum vallahi.

demişsin ya dünyada bana toshibadan kaliteli laptop üretici 1 tane firma göstersene bi.
Sizler gider casper e exper e para yağdırırsınız anca.

Sony asus yeter mi?
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YordleKing 5 yıl
Toshiba'nın bir çok ürününü alanlara acıyorum vallahi.
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