Toshiba, WI-FI 802.11 b/g destekli 8 GB SDHC bellek kartı geliştirdiğini duyurdu

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Küresel pazara farklı depolama çözümleri sunan sayılı üreticilerden Toshiba, WI-FI 802.11 b/g desteğini arkasına alan SDHC bellek kartı geliştirdiğini duyurdu.

Geçmişe baktığımızda WI-FI özellikli bellek kartlarının çok da yeni olmadığını söylersek yanlış olmaz. 2007 yılında tanıtılarak piyasaya farklı bir soluk getiren Eye-Fi kartlarla rekabet etmesi beklenen SDHC kart 8 GB kapasite sunmakta. WI-FI desteğinin fotoğrafçılara ne gibi avantajlar sağladığına gelince... Toshiba yetkilileri tarafından belirtilene göre WI-FI destekli yeni SDHC kartları kullanan iki farklı dijital kamera arasında kablosuz fotoğraf paylaşımı yapılabilecek. Ayrıca yine kablolara gereksinim duyulmaksızın herhangi bir server'a fotoğraf yüklenebilecek ve server'dan fotoğraf indirilebilecek.

Bakalım hayatı kolaylaştıran Toshiba SHDC kartlar ne zaman yüzünü gösterecek?

http://www.dpreview.com/news/1006/10062201toshibawificard.asp