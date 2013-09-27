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Toshiba yeni çift kamera barındıran modüllerini duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba yeni çift kamera barındıran modüllerini duyurdu

Özellikle mobil cihazlara yönelik geliştirdiği kamera teknolojileri ile tanınan Toshiba, derinlik konusunda önemli bir adım sayılabilecek yeni kamera modülünü duyurdu.

TCM9518MD adlı kamera modülü iki adet 1/4 inçlik 5MP çözünürlükte CMOS yığın sensör barındırması ile dikkat çekiyor. Çift kamera sistemi aslında 3D olarak görüntü kaydeden cihazlarda bir dönem karşımıza çıkmıştı ancak mobil dünyada çok tercih edilmedi.

Toshiba'nın yeni teknolojisi 3D görüntüler değil derinliği olan görüntüler çekilmesini sağlıyor. Bu sayede çekilen resimlerin daha sonra derinliği ve odak noktası değiştirilebiliyor. Bu teknoloji Lytro modelleri ile birlikte sunulan sonsuz odak teknolojisine benziyor.

İki adet 5MP çözünürlükte kamera 13MP çözünürlükte görüntüler oluşturabiliyor. Ayrıca tek kamera ile 5MP resimler de çekilebiliyor. Atanmış bir entegre devre ise derinlik verilerini ölçerek resimdeki nesnelere uygulayabiliyor. Odaklanma dışında resimdeki nesneleri ayırma veya silme gibi işlemler de yapılabiliyor. Toshiba yeni metot geliştirme kısmını geliştiricilere bırakıyor. 

Entegre devre ayrıca 13MP çözünürlükte görüntülerin oluşturulmasına da yardımcı oluyor. Modül çok ince olduğu için mobil cihazlarda kalınlığa da sebep olmuyor. Modül 1080p videoları 30 kare/saniye hızında çekebiliyor.

Toshiba Ocak ayında modülün ilk örneklemelerine başlayacak. Nisan 2014 tarihinde ise hacimli üretim başlamış olacak. Modül 500'lük partiler halinde üretilecek. 

http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/new_products/sensor/1325631_37652.html Yorum Yaz
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SystemApps 5 yıl en beğenilen
pohuman
Fotoğrafçı dediğin o an doğru çekim yapabilmelidir. Sonradan çocuk oyuncağı gibi istediğin noktayı netlemek fotoğrafçılığı öldürür. Ne bir zevk bırakır ne de fotoğrafçılık ruhu. Haz denen bişey kalmaz. Bas çek bodoslamaya döner. Sonradan fotoğrafla oynamak bile zevksiz.. Nasıl olsa bilgisayarda rengini, keskinliğini ayarlarım falan diyip o an ayarlar ile uğraşmassan kendini geliştiremessin..

herkes fotoğrafcı değil.olmak zorunda da değil.teknoloji geliştikce bazı kavramlar bozulabilir hatta yok olabilir.koskoca kodak yokoldu siz fotoğrafcıdan bahsediyorsunuz :) neyse sonuç itibari ile zaten bunu engelleyemezsiniz bu gayet doğal bir süreç...
pohumanFotoğrafçı dediğin o an doğru çekim yapabilmelidir. Sonradan çocuk oyuncağı gibi istediğin noktayı netlemek fotoğrafçılığı öldürür. Ne b...
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burrnn 5 yıl
pohuman
Fotoğrafçı dediğin o an doğru çekim yapabilmelidir. Sonradan çocuk oyuncağı gibi istediğin noktayı netlemek fotoğrafçılığı öldürür. Ne bir zevk bırakır ne de fotoğrafçılık ruhu. Haz denen bişey kalmaz. Bas çek bodoslamaya döner. Sonradan fotoğrafla oynamak bile zevksiz.. Nasıl olsa bilgisayarda rengini, keskinliğini ayarlarım falan diyip o an ayarlar ile uğraşmassan kendini geliştiremessin..

iyi de millet sanat galerilerinin duvarına asayım, namım yürüsün diye çekmiyor fotoğrafları. "anı yakalamak" gibi basit bir olay için çekiyor.
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Batuist 5 yıl
Muhteşem bir ürün olmuş.. resimlerdeki derinliği değiştirmek gerçekten harika olurdu. bunu birde videolar için yapsalar gerçekten harika olur. sanırım geleceğin yeni trendi bu olacak..
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SystemApps 5 yıl en beğenilen
pohuman
Fotoğrafçı dediğin o an doğru çekim yapabilmelidir. Sonradan çocuk oyuncağı gibi istediğin noktayı netlemek fotoğrafçılığı öldürür. Ne bir zevk bırakır ne de fotoğrafçılık ruhu. Haz denen bişey kalmaz. Bas çek bodoslamaya döner. Sonradan fotoğrafla oynamak bile zevksiz.. Nasıl olsa bilgisayarda rengini, keskinliğini ayarlarım falan diyip o an ayarlar ile uğraşmassan kendini geliştiremessin..

herkes fotoğrafcı değil.olmak zorunda da değil.teknoloji geliştikce bazı kavramlar bozulabilir hatta yok olabilir.koskoca kodak yokoldu siz fotoğrafcıdan bahsediyorsunuz :) neyse sonuç itibari ile zaten bunu engelleyemezsiniz bu gayet doğal bir süreç...
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pohuman 5 yıl
Fotoğrafçı dediğin o an doğru çekim yapabilmelidir. Sonradan çocuk oyuncağı gibi istediğin noktayı netlemek fotoğrafçılığı öldürür. Ne bir zevk bırakır ne de fotoğrafçılık ruhu. Haz denen bişey kalmaz. Bas çek bodoslamaya döner. Sonradan fotoğrafla oynamak bile zevksiz.. Nasıl olsa bilgisayarda rengini, keskinliğini ayarlarım falan diyip o an ayarlar ile uğraşmassan kendini geliştiremessin..
2 Yanıt Yanıtla
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drfree1 5 yıl pohuman
pohuman
Fotoğrafçı dediğin o an doğru çekim yapabilmelidir. Sonradan çocuk oyuncağı gibi istediğin noktayı netlemek fotoğrafçılığı öldürür. Ne bir zevk bırakır ne de fotoğrafçılık ruhu. Haz denen bişey kalmaz. Bas çek bodoslamaya döner. Sonradan fotoğrafla oynamak bile zevksiz.. Nasıl olsa bilgisayarda rengini, keskinliğini ayarlarım falan diyip o an ayarlar ile uğraşmassan kendini geliştiremessin..

Niye bunu mesaj olarak atınız?
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TheDcdy 5 yıl pohuman
pohuman
Fotoğrafçı dediğin o an doğru çekim yapabilmelidir. Sonradan çocuk oyuncağı gibi istediğin noktayı netlemek fotoğrafçılığı öldürür. Ne bir zevk bırakır ne de fotoğrafçılık ruhu. Haz denen bişey kalmaz. Bas çek bodoslamaya döner. Sonradan fotoğrafla oynamak bile zevksiz.. Nasıl olsa bilgisayarda rengini, keskinliğini ayarlarım falan diyip o an ayarlar ile uğraşmassan kendini geliştiremessin..

Haklısınız fakat sırf fotoğraf çekmek için telefon alan insandan zaten hayır gelmez. Ülkemizde bu yanılgı çok fazla.
Ooo 12mp kesin iyi fotoğraf çeker bu telefon kafasında insanlar olduğu sürece inan bana fotoğrafçılık ölmez.
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