Toshiba yeni çift kamera barındıran modüllerini duyurdu





Özellikle mobil cihazlara yönelik geliştirdiği kamera teknolojileri ile tanınan Toshiba, derinlik konusunda önemli bir adım sayılabilecek yeni kamera modülünü duyurdu.





TCM9518MD adlı kamera modülü iki adet 1/4 inçlik 5MP çözünürlükte CMOS yığın sensör barındırması ile dikkat çekiyor. Çift kamera sistemi aslında 3D olarak görüntü kaydeden cihazlarda bir dönem karşımıza çıkmıştı ancak mobil dünyada çok tercih edilmedi.





Toshiba'nın yeni teknolojisi 3D görüntüler değil derinliği olan görüntüler çekilmesini sağlıyor. Bu sayede çekilen resimlerin daha sonra derinliği ve odak noktası değiştirilebiliyor. Bu teknoloji Lytro modelleri ile birlikte sunulan sonsuz odak teknolojisine benziyor.





İki adet 5MP çözünürlükte kamera 13MP çözünürlükte görüntüler oluşturabiliyor. Ayrıca tek kamera ile 5MP resimler de çekilebiliyor. Atanmış bir entegre devre ise derinlik verilerini ölçerek resimdeki nesnelere uygulayabiliyor. Odaklanma dışında resimdeki nesneleri ayırma veya silme gibi işlemler de yapılabiliyor. Toshiba yeni metot geliştirme kısmını geliştiricilere bırakıyor.





Entegre devre ayrıca 13MP çözünürlükte görüntülerin oluşturulmasına da yardımcı oluyor. Modül çok ince olduğu için mobil cihazlarda kalınlığa da sebep olmuyor. Modül 1080p videoları 30 kare/saniye hızında çekebiliyor.





Toshiba Ocak ayında modülün ilk örneklemelerine başlayacak. Nisan 2014 tarihinde ise hacimli üretim başlamış olacak. Modül 500'lük partiler halinde üretilecek.

http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/new_products/sensor/1325631_37652.html