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Toshiba'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar: SmartPad

8 yıl
10,8b
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar: SmartPad
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Japon elektronik devi Toshiba'nın, Nvidia Tegra 2 sevdası, netbook modelinden sonra tablet bilgisayar ile devam edecek gibi görünüyor. Firma tarafından önümüzdeki ay Berlin'de yapılacak IFA 2010 fuarında tanıtılması beklenen SmartPad isimli tablet bilgisayar gün ışığına çıktı. 10-inç boyutunda ekrana sahip olan ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan Tegra 2 platformundan güç alan tablet bilgisayarın Siyah ağırlıklı bir tasarıma ve Alüminyum çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz.

İşletim sistemi olarak Google Android platformunu çalıştıracak olan tablet bilgisayar, iPad'e nazire yaparcasına giriş-çıkış portlarını gururlu bir şekilde gösteriyor. Üzerinde Mini USB, USB, kart okuyucusu ve daha büüyük ekranlı televizyon ya da monitörlerle bağlantı için HDMI konnektörüne sahip olan tablet bilgisayarda dahili stereo hoparlörlere de yer veriliyor. Son çeyrekte satışa sunulması beklenen SmartPad'in detayları için Berlin'deki IFA 2010 fuarı yakından takip edeceğiz.

Toshiba'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar: SmartPad
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Toshiba'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar: SmartPad
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AmdFanBoyX 7 yıl
Konu canlansın bari :)
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