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Toshiba'dan tasarımıyla dikkat çeken, Sandy Brdige işlemcili hepsi bir arada bilgisayar

8 yıl
14,9b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Toshiba, Intel'in Sandy Bridge platformunu duyuran hepsi bir arada formundaki bilgisayarını kurdu. Şık tasarımıyla dikkat çeken Dynabook Qosmio D711, kısıtlı çalışma alanında yüksek performanslı bilgisayar kullanmak ve aynı çalışma ortamını mümkün olan en az kablo karmaşıyla düzenlemek isteyen kullanıcıları hedef alıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core platformunu temel alan bilgisayar, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan düşük güç tüketimli Core i5-2410M işlemcisinden güç alıyor. 2.3GHz'de görev yapan işlemci, HM65 çipsetli anakart üzerinde görev yaparken, sisteme 4GB DDR3 bellek ve 1TB kapasiteli sabit disk eşlik ediyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre yeni nesil Intel IGP'sini kullanan sistem, yüksek grafik performansı vaad etmese de çoklu ortam uygulamaları ve genel ihtiyaçları karşılacak performansı düşük enerji tüketimiyle sunuyor. 21.5-inç büyüklüğünde 1920x1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistemde TV alıcısına da yer veriliyor.

Toshiba tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre, üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan ve bu sayede destek veren depolama sürücüleriyle, USB 2.0 standardına göre 10 kata kadar daha yüksek hızda veri transferi gerçekleştirebilen sistemde ayrıca dört adet USB 2.0 portuna ve SDXC de dahil olmak üzere çok formatlı kart okuyucusuna yer veriliyor.

Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi, kablolu erişim içinse Gigabit Ethernet portlarına sahip olan Dynabook Qosmio D711'de, Blu-ray sürücü, HDMI portu ve 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası gibi detaylar da unutulmamış. 531 x 190 x 405 mm boyutlarında ve 8.5 Kg ağırlığında hepsi bir arada bilgisayar, üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

Tercihe bağlı olarak Beyaz, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle alınabilen sistemin yazılım ayağını ise Windows 7 Home Premium ile birlikte Microsoft Office Home and Business oluşturuyor. Japonya pazarında 2400$ seviyesinden satışa sunulması beklenen hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarın Core i5-480M işlemciye sahip bir versiyonu daha bulunuyor.


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dreamblue35 8 yıl
sony' nin hepsi birarada pc' sinin eline şu an için kimse su dökemez
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Batuist 8 yıl
Toshiba PC'de en sevdiğim markalardan biri olsada sony'nin bir kaç gün önce okuduğumuz hepsi bir arada bilgisayarı daha güzeldi bence.. harici ekran kartı kullanıyordu ve daha bir çok artısı vardı buna göre.. sanırım japonlar PCde az ama öz ürünler üretiyorlar.. acer yada msi gibi bir marka haberi olsaydı kesin işlemci olarak atom platformu okurduk..
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Turkforce 8 yıl

HDMI portu ve 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası gibi detaylar da unutulmuş


Cümlenin sonu unutulmamış olacaktı herhalde. :)
Fiyat çok yüksek. AMD Fusion işlemcili olanlar piyasada yaygınlaşırsa herhalde rekabet ve fiyatların aşağı yönde düşmesi de başlar.
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