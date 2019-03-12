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Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek

Japon markanın "koku yayma sistemi" için aldığı yeni patent, kişiye özel koku yayma özelliğinin yanı sıra hırsızlara karşı bir silaha dönüşecek. Aracı çalmaya çalışan hırsızlara biber gazı püskürtecek
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oto hırsızlıklarının da farklı bir boyut kazandığı günümüzde üreticiler bu sorunla başa çıkabilmek için pek çok yöntem deniyor. Japon otomobil devi Toyota’nın bu konudaki yaklaşımı ise bir hayli ilginç. Markanın aldığı yeni patente göre Toyota modelleri yakın gelecekte hırsızlara biber gazı püskürtecek.

Yeni koku sisteminin bir parçası 

Kulağa oldukça ilginç gelen bu özellik aslında Toyota’nın araçlarına ekleyeceği koku sisteminin bir parçası. Japon marka, günümüzde bazı lüks modellerde kullanılan koku sisteminin bir benzerini araçlarına entegre etmeye hazırlanıyor. Fakat Toyota’nın patentini aldığı sistem, diğerlerinden farklı olarak kişiye özel koku yayma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bunu da araca binen kişiyi akıllı telefonundan tanıyarak yapıyor.

Aracı kullanan kişiyi akıllı telefonundan tanıyıp sevdiği kokuyu yayan bu sistem, araca gayrimeşru bir biçimde girildiğini fark ettiğinde silaha dönüşüyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda hava kanallarından içeri güzel koku yerine biber gazı doluyor. Hırsızlar etkisiz hale getirildiğinde sistemin içerisindeki koku giderici aktif oluyor ve kabini kısa sürede biber gazından arındırıyor. Bu sayede aracın asıl sahibi geldiğinde biber gazına maruz kalmıyor.

Kulağa hayli ilginç gelen bu özelliğin pratikte ne kadar kullanışlı olacağı muamma. Zira sevdiklerimizi taşıdığımız aracın içerisinde biber gazının bulunması can sıkıcı olabilir. Koku sistemini araçlarına entegre etmek isteyen Toyota’nın tüm gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. Örneğin biber gazının herhangi bir kaza anında devreye girmesi kötü sonuçların doğmasına neden olabilir.


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Sönmeyen Arıza Lambası. 2 ay
Saçma. Bunun yerine doğru düzgün dahili gps'li ve dışarıdan müdahale edilemeyen bir yakıt kesme valfi yapsalar iş tamam.
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CoreXXX 2 ay
istanbulda gazıda çalarlar toyota sen kimle uğraşıon:)
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Musty3535123 2 ay
aman ha telefonu unutup bu arabaya binmeyin, bu araba polisi çağırıp tutanakta tutturur, gazdan sonra nezarethanede uyanırsınız..
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Bence gayet iyi bir yöntem arabayı çalmaya girdiklerinde GPS den takip edebilirsiniz fakat bizim Türk hırsızlar işi büyüttü araba yerine ekranı konsolu söküp gidiyorlar bence gayet mantıklı tabi bu gaz arabanın içindeki döşemelere zarar vermeyecek ise çok mantıklı tabi ne kadar süre vericek bu gazı oda merak konusu ve en önemlisi bence sahibi gelmeden temizleme mekanizması çalışmamalı
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khytr89 2 ay
Biber gazı işi tamamen göz boyamalık ticari bir özellik, zira hırsızlarında eli armut toplamıyor, maske ile çalarlar, çekiciyle götürürler yine götürürler. Hırsıza kilit / fonksiyon dayanmaz.
Toyota bu konuda eğer samimiyse başta aracın beynine SIM kart ya da SIM çipi entegre etmeli ki GPS sisteminden bulalım.
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redferrari 2 ay
Bunu burda anahtarı isteyen arkadaşa eşek şakası olsun diye yaparlar,, sonra da kardeş la ben onu sana söylemeyi unuttum, cep telefonuyla eslesmeyince parfüm yerine biber gazı sıkıyor hahaha hihihi
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doblocu_ 2 ay
Arabanın aküsü zayıfladığında sahibini hırsız diye tanıyıp basacak biber gazını

Şaka bir yana güzel sistem. Koltuk ısıtma vasıtası ile birde hırsızı çarptık mı tamamdır
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Lumibrite 2 ay
En guzeli mekanik bir el yapsınlar(sopalı), yaklaşana geçirsin sopayı
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xxlor 2 ay
Hırsızda maske takar fazla iyi bir yöntem değil .
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