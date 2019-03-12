Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek

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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oto hırsızlıklarının da farklı bir boyut kazandığı günümüzde üreticiler bu sorunla başa çıkabilmek için pek çok yöntem deniyor. Japon otomobil devi Toyota’nın bu konudaki yaklaşımı ise bir hayli ilginç. Markanın aldığı yeni patente göre Toyota modelleri yakın gelecekte hırsızlara biber gazı püskürtecek.

Yeni koku sisteminin bir parçası

Kulağa oldukça ilginç gelen bu özellik aslında Toyota’nın araçlarına ekleyeceği koku sisteminin bir parçası. Japon marka, günümüzde bazı lüks modellerde kullanılan koku sisteminin bir benzerini araçlarına entegre etmeye hazırlanıyor. Fakat Toyota’nın patentini aldığı sistem, diğerlerinden farklı olarak kişiye özel koku yayma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bunu da araca binen kişiyi akıllı telefonundan tanıyarak yapıyor.

Aracı kullanan kişiyi akıllı telefonundan tanıyıp sevdiği kokuyu yayan bu sistem, araca gayrimeşru bir biçimde girildiğini fark ettiğinde silaha dönüşüyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda hava kanallarından içeri güzel koku yerine biber gazı doluyor. Hırsızlar etkisiz hale getirildiğinde sistemin içerisindeki koku giderici aktif oluyor ve kabini kısa sürede biber gazından arındırıyor. Bu sayede aracın asıl sahibi geldiğinde biber gazına maruz kalmıyor.

Kulağa hayli ilginç gelen bu özelliğin pratikte ne kadar kullanışlı olacağı muamma. Zira sevdiklerimizi taşıdığımız aracın içerisinde biber gazının bulunması can sıkıcı olabilir. Koku sistemini araçlarına entegre etmek isteyen Toyota’nın tüm gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. Örneğin biber gazının herhangi bir kaza anında devreye girmesi kötü sonuçların doğmasına neden olabilir.