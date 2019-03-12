Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek

Yeni koku sisteminin bir parçası
Kulağa oldukça ilginç gelen bu özellik aslında Toyota’nın araçlarına ekleyeceği koku sisteminin bir parçası. Japon marka, günümüzde bazı lüks modellerde kullanılan koku sisteminin bir benzerini araçlarına entegre etmeye hazırlanıyor. Fakat Toyota’nın patentini aldığı sistem, diğerlerinden farklı olarak kişiye özel koku yayma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bunu da araca binen kişiyi akıllı telefonundan tanıyarak yapıyor.
Aracı kullanan kişiyi akıllı telefonundan tanıyıp sevdiği kokuyu yayan bu sistem, araca gayrimeşru bir biçimde girildiğini fark ettiğinde silaha dönüşüyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda hava kanallarından içeri güzel koku yerine biber gazı doluyor. Hırsızlar etkisiz hale getirildiğinde sistemin içerisindeki koku giderici aktif oluyor ve kabini kısa sürede biber gazından arındırıyor. Bu sayede aracın asıl sahibi geldiğinde biber gazına maruz kalmıyor.
Kulağa hayli ilginç gelen bu özelliğin pratikte ne kadar kullanışlı olacağı muamma. Zira sevdiklerimizi taşıdığımız aracın içerisinde biber gazının bulunması can sıkıcı olabilir. Koku sistemini araçlarına entegre etmek isteyen Toyota’nın tüm gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. Örneğin biber gazının herhangi bir kaza anında devreye girmesi kötü sonuçların doğmasına neden olabilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Toyota bu konuda eğer samimiyse başta aracın beynine SIM kart ya da SIM çipi entegre etmeli ki GPS sisteminden bulalım.
Şaka bir yana güzel sistem. Koltuk ısıtma vasıtası ile birde hırsızı çarptık mı tamamdır