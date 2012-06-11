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Track 8 ile iOS cihazlarda Metro arayüzünde müzik dinleyin

6 yıl
1,2b
1
3
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendilerine has arayüzleri ile daima ilgi çeken mobil platformlar, zaman zaman bazı uygulamalarda, bu arayüzleri kısıtlı da olsa çapraz bir şekilde kullanıcısına sunabiliyor. Ender Labs tarafından geliştirilen Track 8 uygulaması da Metro arayüzü ile iOS cihazlarınızda müzik dinlemenizi sağlıyor.

iOS 5.0 ve üzeri cihazlarda çalışan uygulama Metro arayüzünü tecrübe etmek isteyenlere hitap ediyor. Müzik dinlerken sanatçıların arka plan resimleri Last.fm veritabanından sağlanıyor. Müzikçaların görünümü de kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.

Uygulama iPad için de optimize edilmiş. App Store üzerinde 1.99$ karşılığında indirmek mümkün.


http://itunes.apple.com/us/app/track-8/id519363162?ls=1&mt=8
Track 8 ile iOS cihazlarda Metro arayüzünde müzik dinleyin
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http://www.enderlabs.com/apps/track-8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
snomask 6 yıl
RSS'den takip ediyorum haberleri. normal haberden çok mobil uygulama haberleri dolmaya başladı liste.
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Vasto Lorde 6 yıl
mükemmelinde ötesi olmuş program. özellikle çalan şarkıya göre arkaplan değiştirmesi hoşuma gitti
orjinal music programının yerini kaptı bile
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