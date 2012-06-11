Track 8 ile iOS cihazlarda Metro arayüzünde müzik dinleyin

Kendilerine has arayüzleri ile daima ilgi çeken mobil platformlar, zaman zaman bazı uygulamalarda, bu arayüzleri kısıtlı da olsa çapraz bir şekilde kullanıcısına sunabiliyor. Ender Labs tarafından geliştirilen Track 8 uygulaması da Metro arayüzü ile iOS cihazlarınızda müzik dinlemenizi sağlıyor.





iOS 5.0 ve üzeri cihazlarda çalışan uygulama Metro arayüzünü tecrübe etmek isteyenlere hitap ediyor. Müzik dinlerken sanatçıların arka plan resimleri Last.fm veritabanından sağlanıyor. Müzikçaların görünümü de kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.





Uygulama iPad için de optimize edilmiş. App Store üzerinde 1.99$ karşılığında indirmek mümkün.









http://itunes.apple.com/us/app/track-8/id519363162?ls=1&mt=8









http://www.enderlabs.com/apps/track-8