Transcend, WiFi özellikli yeni hafıza kartlarını duyurdu





Hafıza kartları içerisine entegre olan gelen ve kablosuz ağ özelliği bulunmayan dijital kameralardan da fotoğraf paylaşımını mümkün kılan WiFi yongaları, pek çok depolama çözümü üreticisi tarafından benimsenmeye başladı.





Depolama ve multimedya çözümleri alanında dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Transcend, WiFi özellikli yeni SD kartını resmi olarak duyurdu. Class 10 yapısına sahip olan kartlar 16GB ve 32GB kapasiteye sahip.





WiFi SD kart 2 farklı şekilde çalışıyor. Direk Paylaşım modu, karttaki yonganın kamera açıldığı anda aktif hale gelmesini ve mobil cihazınız ile anında bağlantı kurmasını sağlıyor. İnternet Modu ise yonganın mevcut bir kablosuz ağa veya mobil cihazınıdaki kablosuz erişim noktasına bağlanmayı sağlıyor. Böylece kartınızdaki fotoğrafları internet üzerinden web tarayıcı uygulaması ile indirebiliyorsunuz.





Ayrıca Çek ve Gör fonksiyonu ile çekmiş olduğunuz fotoğraflar anlık olarak mobil cihazınıza gönderiliyor. Android ve iOS için geliştirilen WiFi SD uygulaması ile kullanıcılar karttaki fotoğrafları arasında gezinebiliyor, videoları izleyebiliyor, içeriği indirebiliyor ve Facebook yada email üzerinden paylaşımda bulunabiliyorlar.





Kısa süre içerisinde pazara sunulacak olan kartlardan 16GB kapasiteli olanı 69$ iken, 32GB kapasiteli olanı 99$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://tr.transcend-info.com/products/Catlist.asp?modno=409#Wi-Fi SD App