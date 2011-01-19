Transcend'in En Yeni USB 3.0 Harici Sabit Diski ile Performansı Bir Üst Seviyeye Taşıyın

Tam Boyutta Gör Dünyanın lider depolama ve multimedya ürünleri markası Transcend Information, Inc. (Transcend Tam Boyutta Gör ), Superhızlı USB 3.0 arabirimine sahip StoreJet Tam Boyutta Gör 35T3 modeli 3,5? harici sabit diskini duyurdu. Siyah ve çok şık dizayna sahip bu yeni ürün transfer hızını 130MB/s’yeye kadar çıkartarak günümüzün hız tutkunu kullanıcılarına üstün bir harici depolama performansı sunuyor.

USB 3.0 ile Daha Kolay Veri Yedekleme

Teknolojinin daha büyük dosyaların kullanılmasına ön ayak olduğu günümüzde, dijital kamera vb.cihazlarla kayıt edip sakladığımız verilerin masaüstü ve mobil cihazların sabit diskini fazlası ile doldurduğu ve bilgisayarların çalışmasını yavaşlattığı bir gerçek. İşte bu yüksek kapasite ihtiyacına yönelik olarak dizayn edilen StoreJet 35T3 sadece 2TB lık yüksek kapasitesi ile değil aynı zamanda bir DVD filmini 30 saniyede kaydedebilmenize olanak tanıyan saniyede 130MB’a ulaşan yeni nesil USB 3.0 standartı desteğine de sahip ve USB 2.0 sürücülerin yaşattığı zaman kaybının yerine artık kullanıcılara hem daha kolay hem de daha hızlı dijital içerik depolama imkanı veriyor.

Tek Dokunma ile Otomatik Yedekleme ve Çevre Dostu Tasarım

StoreJet 35T3, harici depolamayı genelde sadece 2,5? boyutunda taşınabilir sabit disklerde bulunan özgün “Tek Dokunma ile Otomatik Yedekleme” ile daha özellikli hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar çabuk ve kolay yedekleme, bilgisayarlarındaki verileri senkronize etme ve önemli dosyaların son versiyonları ile değiştirilip güvenli bir şekilde ikinci bir yerde depolama olanaklarına kavuşuyorlar.

Avrupa Birliği çevre koruma standartlarına 100% uygun olarak üretilmiş StoreJet 35T3, otomatik olarak güç-koruma uyku moduna 10 dakika kullanılmadğında geçerek yaklaşık %70 oranından enerji tasarrufu sağlıyor.

Transcend’in 3 yıl limitli garantisi ve StoreJet Elite yazılımı ile 256Bit AES (Gelişmiş Şifreleme Standartı), klasör şifreleme, akıllı yedekleme takvimi, birçok internet aracı ve gelişmiş güvenlik özellikleri de StoreJet 35T3 ile beraber geliyor. 2TB kapasiteye sahip StoreJet 35T3, günümüzün her geçen gün daha fazla alana ihtiyaç duyan dijital dünyasında, yüksek kapasiteli ve hızlı bir harici disk olarak yakın zamanda raflarda yer alacak.

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