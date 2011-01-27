Transcend'ten Yeni SSDler

Transcend, SSD Ürün Gamını En Son Teknoloji Kontrolcüye Sahip Ürünler ile Geliştiriyor.

Dünyanın lider depolama ve multimedya ürünleri markasıTranscend Information, Inc. (Transcend®), yeni ve geliştirilmiş 2.5" SSD sini duyurdu. Yeni kontrölcüsü sayesinde 40MB/s rastgele okuma hızını ulaşabilen bu yeni SSD, sistem açılışlarının ve bilgisayar üzerindeki uygulamaların çok daha performanslı çalışmasını sağlıyor.

SSD'ler 32GB, 64GB, 128GB ve 256MB kapasitelerinde üretilecek. Yeni geliştirilmiş kontrol yongasının yanısıra 64MB DDR2 DRAM hafıza ile yapılandırılmış SSDlerin, ardışık okuma ve yazma hızı sırası ile 260MB/s ve 240MB/s, rastgele okuma ve yazma hızları ise 40MB/s ve 27MB/s. Bu üstün performans sayesinde ortalama sistem açılış zamanı kısalırken bunun yanısıra netbook, notebook, oyun bilgisayarı ve endüstriyel bilgisayarlar üzerinde çalışan tüm uygulamaların tepki süresi kısalıyor ve istikrarlı bir çalışma da sağlanıyor. Kullanıcılar bu avantajlarının yanısıra, ısınmayan ve sessiz çalışan bu yeni nesil depolama birimleri ile çok daha konforlu bir bilgisayar ortamına kavuşmuş oluyorlar.

EK bir özellik olarak Transcend'in bu yeni SSD leri TRIM komutlarını da destekliyor. Bu sayede günümüzün işletim sistemleri ile en uyumlu çalışma sağlanıyor. Uzun ömürlü ve en iyi güvenlik için, SSDler ayrıca ECC (Hata Kodu Duzeltme) fonksiyonuna sahip ve donanımsal olarak dıştan gelecek darbelere dayanıklı bir kılıf ile de yapılandırılmış.

Tüm SSDler çevreye duyarlılığın bir göstergesi olarak RoHS standartları ile uyumlu olarak üretiliyor. Ürünlerin 2 sene garantili olarak yakın zamanda Türkiye de satışa çıkması bekleniyor.

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