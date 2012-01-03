Transformer Prime 12 Ocak'ta Android 4.0 güncellemesi alıyor

ASUS'un 2011 yılının son ayında piyasaya sürdüğü dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti Transformer Prime, hali hazırda tabletlere yönelik olarak hazırlanan Android Honeycomb işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Android 4.0 ile çıkacağı bildirilen ancak daha sonra Honeycomb işletim sisteminde karar kılınan tablet için ASUS en hızlı güncelleme sözü vermişti.





ASUS sözünü yerine getirdi ve 12 Ocak'ta Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin başlayacağını resmi olarak Facebook sayfasından duyurdu.





1.3GHz hızında 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 10.1 inç 1280 x 800 çözünürlüğünde IPS+ dokunmatik ekran, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama seçenekleri ile üstün bir donanım seviyesi sunan Transformer Prime modelini ASUS, 32GB'lik versiyon 499$, 64GB'lik versiyon 599$ olarak Tayvan ve ABD'de piyasaya sürdü. Ülkemiz de dahil Avrupa'da ise bu ay piyasaya çıkması bekleniyor.





Büyük ilgi uyandıran Transformer Prime modeli buna rağmen bootloader kilidi, HASBRO firması ile isim hakkı davası ve son olarak GPS çekme problemleri ile eleştirilere maruz kaldı. Hatta ASUS, GPS modülünün çok da profesyonel olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.