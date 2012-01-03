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Transformer Prime 12 Ocak'ta Android 4.0 güncellemesi alıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un 2011 yılının son ayında piyasaya sürdüğü dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti Transformer Prime, hali hazırda tabletlere yönelik olarak hazırlanan Android Honeycomb işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Android 4.0 ile çıkacağı bildirilen ancak daha sonra Honeycomb işletim sisteminde karar kılınan tablet için ASUS en hızlı güncelleme sözü vermişti.

ASUS sözünü yerine getirdi ve 12 Ocak'ta Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin başlayacağını resmi olarak Facebook sayfasından duyurdu. 

1.3GHz hızında 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 10.1 inç 1280 x 800 çözünürlüğünde IPS+ dokunmatik ekran, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama seçenekleri ile üstün bir donanım seviyesi sunan Transformer Prime modelini ASUS, 32GB'lik versiyon 499$, 64GB'lik versiyon 599$ olarak Tayvan ve ABD'de piyasaya sürdü. Ülkemiz de dahil Avrupa'da ise bu ay piyasaya çıkması bekleniyor.

Büyük ilgi uyandıran Transformer Prime modeli buna rağmen bootloader kilidi, HASBRO firması ile isim hakkı davası ve son olarak GPS çekme problemleri ile eleştirilere maruz kaldı. Hatta ASUS, GPS modülünün çok da profesyonel olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.

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DH Misafiri 7 yıl
bu ay cıkması beklenıyor cok genel bı kavram , 6 sıda olabilir 29 uda olabilir , hemen cıksın ha bekle bekle öldüm ilk işim almak olucak :) tam zamanını kimse bilmiyor herhalde
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DH Misafiri 7 yıl
tf 101 de üç aşağı 5 yukarı aynı cihaz tabi büyük farklılıklar var ama bence yuklenebilir prime için çıkan yani bende olsa denerdim ben tf 201 in çıkmasını bekliourum vatan computerda da gözükmekde şuan ama stok da yok olur olmaz alıcam
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Boltux 7 yıl
Haber güzelde eksik ve yanlış bilgi var ve çok önemli bir bilgi. Bunu düzeltmek istiyorum. Bootloader Kilidi 4.0 sürümüyle birlikte, gelen eleştiriler neticesinde açılacak ve Custom Rom yüklenip, işlemcinin hızlarında oynama yapılabilir olacak. Ama tabi firma yaptığı açıklamada işlemcinin hızlarıyla oynamanın garantiyi iptal edeceğini bildirmiştir. Yinede Asus Transformer Prime alıcı kitlesi için güzel bir haberdir, belki ilerleyen zamanlarda insanlar Windows 8 kurmak isteyebilirler, aynı benim istediğim gibi.=)
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sertacarslan 7 yıl
Bu makinelere Win8 çok yakışacak :)
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Guest-F8946C419 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Bu makinelere Win8 çok yakışacak :)

Aynen.

Başlat menüsü arka planı özelleştirilebilir olursa ki; tahminimce olacak. Firmaların kurumsal renklerinden oluşan bir tema tabletlerde güzel olacağı kanısındayım.
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Maximum_Carnage 7 yıl sertacarslan
sertacarslan
Bu makinelere Win8 çok yakışacak :)

Windows 8 kullanılabilecek mi ki Transformer Prime ile? Belki biraz safça bir soru oldu ama bilgim yok bu konuda, o yüzden soruyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
TF101'e ne zaman gelecek
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