Triluminous teknolojili bir Sony kayar klavyeli tablet modeli ortaya çıktı





Sony'nin kendi geliştirdiği ve OLED'ler ile eşdeğer renkler sunarken enerji tasarrufu sağlayan Triluminos ekran teknolojisini hem mobil hem dizüstü cihazlarda kullanacağı belirtilmişti. Sony'nin bu teknolojiyi mobil alanda Honami kod adlı kamera telefonunda kullanacağı iddia edilirken, dizüstü alanında ise 13 inçlik bir melez modelde yer vereceği ortaya çıktı.





İngiliz elektronik perakendecisi Dixon'un çalışanlarına verdiği bir eğitim sırasında kameraya alınan model, kayar klavyeli bir tablet/dizüstü melez cihaz ve 13 inçlik ekrana sahip modelin muhtemelen Vaio Duo 13 olduğu sanılıyor.





Modelde Intel Core işlemci seçenekleri, Full HD dokunmatik ekran, 4GB/8GB RAM, 128GB/256GB/512GB SSD seçenekleri, Sony ClearAudio+ yüksek kalite ses teknolojisi, 8MP çözünürlükte Exmor RS kamera, 10 saate varan pil ömrü şeklinde özellikler olduğu ifade ediliyor. Modelin dikkat çekici özelliklerinden birisi Triluminous ekran teknolojisine yer verecek olması.





Videodan anlaşıldığı kadarıyla Vaio Duo 13 modelinin çok yakında pazara sunulması bekleniyor. Fiyat konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/A-13-Sony-slider-with-Triluminous-display-leaks-in-blurry-footage-can-we-say-Vaio-Duo-13_id42817