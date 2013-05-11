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Triluminous teknolojili bir Sony kayar klavyeli tablet modeli ortaya çıktı

6 yıl
841
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17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Triluminous teknolojili bir Sony kayar klavyeli tablet modeli ortaya çıktı

Sony'nin kendi geliştirdiği ve OLED'ler ile eşdeğer renkler sunarken enerji tasarrufu sağlayan Triluminos ekran teknolojisini hem mobil hem dizüstü cihazlarda kullanacağı belirtilmişti. Sony'nin bu teknolojiyi mobil alanda Honami kod adlı kamera telefonunda kullanacağı iddia edilirken, dizüstü alanında ise 13 inçlik bir melez modelde yer vereceği ortaya çıktı.

İngiliz elektronik perakendecisi Dixon'un çalışanlarına verdiği bir eğitim sırasında kameraya alınan model, kayar klavyeli bir tablet/dizüstü melez cihaz ve 13 inçlik ekrana sahip modelin muhtemelen Vaio Duo 13 olduğu sanılıyor. 

Modelde Intel Core işlemci seçenekleri, Full HD dokunmatik ekran, 4GB/8GB RAM, 128GB/256GB/512GB SSD seçenekleri, Sony ClearAudio+ yüksek kalite ses teknolojisi, 8MP çözünürlükte Exmor RS kamera, 10 saate varan pil ömrü şeklinde özellikler olduğu ifade ediliyor. Modelin dikkat çekici özelliklerinden birisi Triluminous ekran teknolojisine yer verecek olması.

Videodan anlaşıldığı kadarıyla Vaio Duo 13 modelinin çok yakında pazara sunulması bekleniyor. Fiyat konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/A-13-Sony-slider-with-Triluminous-display-leaks-in-blurry-footage-can-we-say-Vaio-Duo-13_id42817 Yorum Yaz
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talerk 6 yıl en beğenilen
şu truliminous ekran teknolojisini merak etmiyor değilim hani
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Brky 6 yıl
Bide tableti görebilsek
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carter 6 yıl
Şirketler için ideal bir cihaz olabilir.
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Illustrious. 6 yıl
Sağlam cihaz olacak.
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umtkrhn 6 yıl
95 model doğan fiyatı olur artık..
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Krone 6 yıl
Özellikler uçmuş. Teknoloji giderek hızlanıyor . 2 GB ram yeni çıktı , 4-8 yolda.
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KANUNI61 6 yıl
ortaya cıkdımı? heryerde var bu cihazdan
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kesbi 6 yıl
"Hanomi" değil miydi cihazın ismi?
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Steve Jobs 6 yıl
Bence de gereksiz pahali olabilir.
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wolf silver 6 yıl
Sony insanların beklentisinı yüksek tutuyor ancak tanıtım olunca millet hayal kırıklığına uğruyor. Mesela xperıa Z ilk başta özellikleri tasarımı falan filan güzel alacam dedim ancak incelemeleri izledikten sonra malesef ekran işlemci batarya olarak yerlerde sürünuyordu.. inşallah bu sefer böyle yapmaz..
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Dexstz 6 yıl
Fiyatı ne olur acaba
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kimi_raikonen 6 yıl
sony üst seviye modellerde bile hala tft lcd kullanıyor ve parlaklık acısndan oledlerin gerisinde kalıyor tft ler.umarım triluminos ile beraber oledlerle olan fark kapanır.
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DraGonS 6 yıl
Uçuk fiyatlara satılır muhtemelen. Hem win 8 tablet hem sony hemde yeni bir teknoloji en az 2500$+ fiyat biçilir eminim ki.
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talerk 6 yıl en beğenilen
şu truliminous ekran teknolojisini merak etmiyor değilim hani
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Umutcan 6 yıl
Video hesap makinesiyle çekilmiş.
1 Yanıt Yanıtla
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Brky 6 yıl
Bide tableti görebilsek
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