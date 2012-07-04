Tüm Bulut Hesaplarınızı Tek Noktadan Yönetin: ZeroPC

Farklı hesaplar ve cihazlardaki verilerinizi tek bir noktadan kontrol etmenin rahatlığı ZeroPC ile sunuluyor.





Artık insanlar sadece bir tane bilgisayar kullanmıyorlar. Çoğu insanda artık birden fazla bilgisayarın yanı sıra tablet ve akıllı telefonlar da var. Bu kadar çok ve farklı cihazın olması, sahip olunan verilerin paylaşımını ve aktarımını zorlaştırıyor. Bu sorunu çözmek için halen kullanımda olan birçok bulut depolama hizmeti bulunuyor. Bu hizmetler cihazlar arası veri kullanımını kolaylaştırsa da onların da sayılarının fazla olması ve kullanıcıların önünde çok fazla seçenek sunulması işleri yine karmaşık bir hale getiriyor. Sahip olduğumuz fotoğraflar, videolar, sosyal ağ verileri ve belgeleri farklı bulut hizmetlerinde ve farklı cihazlarda depolayınca ihtiyacımız olan veriye ulaşmak zorlaşıyor.

Tüm dijital verilerinizi, sahip olduğunuz tüm cihazlarda, işletim sistemi, platform ve tarayıcı farkı gözetmeksizin tek bir noktadan kontrol edebileceğiniz bir araç hayal edin. Bu hayalinizin gerçek hayattaki karşılığı ZeroPC olacaktır. ZeroPC sizin buluttaki masaüstünüz olacak. ZeroPC sayesinde web tarayıcınız masaüstü bilgisayarınız haline dönüşüyor. Böylece istediğiniz yerden ve cihazda güvenli bir şekilde tüm verilerinize erişebiliyorsunuz. Bu verilerinizin sabit disklerde ya da bulut depolama hizmetlerinde olması fark etmiyor. Box.net, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google, Instagram, Picasa, SuperSync ve Twitter gibi hizmetlerde yer alan verilerinizin hepsine tek noktadan, ZeroPC’den erişebiliyorsunuz.

ZeroPC her bir hizmette sahip olduğunuz depolama alanlarını tek tek kontrol ederek, ne kadar boş yeriniz olduğunu da size gösteriyor. Farklı hizmetlerdeki verileri birbiri arasında taşımak için yapmanız gereken tek şey sürükleyip bırakmak. Tüm hesaplarınızdaki dijital verileriniz içinde arama da yapabiliyorsunuz. Ayrıca sahip olduğunuz tüm verilerin yedeklerini tek bir tuşla alabilmeniz de mümkün. Güvenlik konusunda da ZeroPC mevcut en üst seviye şifreleme tekniklerini kullanarak verilerinizin başkalarının eline geçmesini imkansız hale getiriyor.

iPad ya da Android tabletinize kuracağınız ZeroPC uygulaması ile tüm web hizmetlerindeki verilerinizi tek bir uygulama ile kontrol edebileceksiniz. Bilgisayarınızda ise her hangi bir program kurmanıza bile gerek yok. ZeroPC’yi kullanmak için sadece bir web tarayıcınızın olması yeterli. ZeroPC’nin en önemli özelliklerinden biri de tamamen ücretsiz olması.

ZeroPC bulut bilişim hizmetlerinin geleceğini sizlere bugünden yaşatmaya kararlı. Her şeyi tek bir noktadan verimli , kolay ve rahat bir şekilde kontrol etmek için ZeroPC mutlaka denenmeli.

dojop Teknoloji tarafından bulut bilişim konusunda hizmet veren kurumlar vasıtasıyla ve yeni hizmet eklentileriyle birlikte yakın zamanda tüm Türkiyenin kullanımına sunulacak.

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