Tüm dünyadaki geniş bant internet kullanıcılarının %20'sine Çinli iki firma servis veriyor

Telegeography, Internet Servis Sağlayıcılarıyla ilgili veritabanını güncelledi. Hazırlanan tabloya göre tüm dünyadaki geniş bant internet kullanıcılarının %20'sini Çinli servis sağlaycılarının karşıladığını görüyoruz. Telegeography'nin rakamlarına göre China Telecom 55 milyon abonesiyle dünyanın en büyük geniş bant servis sağlayıcısı olarak listenin tepesinde yer alırken onu, 40 milyon abone ile yine Çin merkezli bir iletişim şirketi olan China Unicom takip ediyor. Bu ikilinin hemen ardından 17 milyon kullanıcısıyla yine bir Asyalı şirket olan Japon NTT gelirken AT&T, Verizon ve Comcast gibi batılı firmaların, Çinli üreticilerin bir hayli gerisinde kalığını görüyoruz.

Özellikle nüfus avantajını kullanan Çinli servis sağlayıcılar, ülkedeki internet penetrasyonunun artmasıyla birlikte batılı rakiplerine karşı farkı daha da açacak gibi görünüyorlar.