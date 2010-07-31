Tüm dünyadaki geniş bant internet kullanıcılarının %20'sine Çinli iki firma servis veriyor

Telegeography, Internet Servis Sağlayıcılarıyla ilgili veritabanını güncelledi. Hazırlanan tabloya göre tüm dünyadaki geniş bant internet kullanıcılarının %20'sini Çinli servis sağlaycılarının karşıladığını görüyoruz. Telegeography'nin rakamlarına göre China Telecom 55 milyon abonesiyle dünyanın en büyük geniş bant servis sağlayıcısı olarak listenin tepesinde yer alırken onu, 40 milyon abone ile yine Çin merkezli bir iletişim şirketi olan China Unicom takip ediyor. Bu ikilinin hemen ardından 17 milyon kullanıcısıyla yine bir Asyalı şirket olan Japon NTT gelirken AT&T, Verizon ve Comcast gibi batılı firmaların, Çinli üreticilerin bir hayli gerisinde kalığını görüyoruz.
Özellikle nüfus avantajını kullanan Çinli servis sağlayıcılar, ülkedeki internet penetrasyonunun artmasıyla birlikte batılı rakiplerine karşı farkı daha da açacak gibi görünüyorlar.
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Şu an devlet %18 KDV ve %5 ÖİV alıyor. İnteernet ve sabit telefon kullanıcılarından (Bildiğim kadarıyla yanlış olabilr) . Düşünün 45 liranın %23 vergi. Bu da yaklaşık 11 lira 45-11=34 lira. Bunun atıyorum(tamamen sallamadım) 14 lirası maliyet olsa 20 lira net kar diyelim. Bunun da %45 i devletin. Yani 20 liralık karın 9 lirası da devletin =)
Yani 45 liranın 20 lirası devlet e gidiyor. 14 lira maliyet dedik. Oger telekomun cebine giden para 11 lira gibi bişey =)
Kısacası devletin internet fiyatlarını düşürmemesinin BTK nın ve rekabet kurumunun çoğu şeyi görmezden gelmesinin nedeni bu =)
Evet, özellikle kadro çok şişirilmiş ve verimlilik düşmüştü. Ama yine de bir şirketi tekel durumundayken özelleştirme taraftarı değilim, en azından rekabet için diğer firmalara da eşit şans verilmesi gerekir. Uydunet de özelleştirilirse belki , o zaman asıl rekabet olur ama zannetmiyorum çünkü Türk Telekom bu haliylen yeterince kişi kaymağından faydalanıyor, buna çomak sokmak istemezler.
TT özelleştğinde 56k modem mi kullanıyorduk...
Bu paranın bir kısmı devletin payı, bir kısmı borsadaki yatırıımcılarına gidiyor. Ayrıca devletin elindeyken daha fazla kar ediyordu. Telefon kullanımı düştükçe telekomun karı düşüyor.
GÜLERMİSİN AĞLARMISIN.
İlginc bir bilgi bilmiyordum bunu
devlet kurumu oldugundan yolsuzluklar yuzunden zarar ediyordu
Muhtemelen bunun sebebi TT'nin millete kaktırdığı 1mbit internetin (çoğunnluğu kotalı...) Geniş Bant internet sınıfına girmemesidir...