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Tüm dünyadaki geniş bant internet kullanıcılarının %20'sine Çinli iki firma servis veriyor

8 yıl
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Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Telegeography, Internet Servis Sağlayıcılarıyla ilgili veritabanını güncelledi. Hazırlanan tabloya göre tüm dünyadaki geniş bant internet kullanıcılarının %20'sini Çinli servis sağlaycılarının karşıladığını görüyoruz. Telegeography'nin rakamlarına göre China Telecom 55 milyon abonesiyle dünyanın en büyük geniş bant servis sağlayıcısı olarak listenin tepesinde yer alırken onu, 40 milyon abone ile yine Çin merkezli bir iletişim şirketi olan China Unicom takip ediyor. Bu ikilinin hemen ardından 17 milyon kullanıcısıyla yine bir Asyalı şirket olan Japon NTT gelirken AT&T, Verizon ve Comcast gibi batılı firmaların, Çinli üreticilerin bir hayli gerisinde kalığını görüyoruz.

Özellikle nüfus avantajını kullanan Çinli servis sağlayıcılar, ülkedeki internet penetrasyonunun artmasıyla birlikte batılı rakiplerine karşı farkı daha da açacak gibi görünüyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl
Keşke Çin firmalarıda Türkiyeye gelse o zaman görürdüm Telekom ve Sol gibi firmaların GÖ zünü
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mehmetgirgin 8 yıl
türk telekom özelleşmeseydi hala 56k internet kullanacaktık.devlet uğraşmıyordu.bu işle ayrıca 49 yıllağına satıldığını duymuştum tamamen değil yani.
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mcrew 8 yıl
turk telekom u pek sevmem ama telekom özelleşmeden önce 80 bin kişi çalışıyordu. Özelleştikten sonra 30 bine düştü bu. 50 bin kişi ffazladan maaş alıyordu. Bu çalışanların maaşı bizim vergilerimizle ödeniyordu. İkincisi telekom 20 seneliğine kiralandı. %55 i oger telekom un 20 seneliğine. Geri kalanı özelleştirildi bilmiyorum ama rekabet kurumu ya da BTK nın Turk Telekom yandaşı olmasının nedeni de bu.

Şu an devlet %18 KDV ve %5 ÖİV alıyor. İnteernet ve sabit telefon kullanıcılarından (Bildiğim kadarıyla yanlış olabilr) . Düşünün 45 liranın %23 vergi. Bu da yaklaşık 11 lira 45-11=34 lira. Bunun atıyorum(tamamen sallamadım) 14 lirası maliyet olsa 20 lira net kar diyelim. Bunun da %45 i devletin. Yani 20 liralık karın 9 lirası da devletin =)

Yani 45 liranın 20 lirası devlet e gidiyor. 14 lira maliyet dedik. Oger telekomun cebine giden para 11 lira gibi bişey =)

Kısacası devletin internet fiyatlarını düşürmemesinin BTK nın ve rekabet kurumunun çoğu şeyi görmezden gelmesinin nedeni bu =)



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istblacken 8 yıl

mehmetgirgin

türk telekom özelleşmeseydi hala 56k internet kullanacaktık.devlet uğraşmıyordu.bu işle ayrıca 49 yıllağına satıldığını duymuştum tamamen değil yani.


Evet, özellikle kadro çok şişirilmiş ve verimlilik düşmüştü. Ama yine de bir şirketi tekel durumundayken özelleştirme taraftarı değilim, en azından rekabet için diğer firmalara da eşit şans verilmesi gerekir. Uydunet de özelleştirilirse belki , o zaman asıl rekabet olur ama zannetmiyorum çünkü Türk Telekom bu haliylen yeterince kişi kaymağından faydalanıyor, buna çomak sokmak istemezler.
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tahir40 8 yıl

mehmetgirgin

türk telekom özelleşmeseydi hala 56k internet kullanacaktık.devlet uğraşmıyordu.bu işle ayrıca 49 yıllağına satıldığını duymuştum tamamen değil yani.


TT özelleştğinde 56k modem mi kullanıyorduk...
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DH Misafiri 8 yıl
Telekomun 6 aylık karı 1.368.722 lira...
Bu paranın bir kısmı devletin payı, bir kısmı borsadaki yatırıımcılarına gidiyor. Ayrıca devletin elindeyken daha fazla kar ediyordu. Telefon kullanımı düştükçe telekomun karı düşüyor.
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max975 8 yıl
nufüsa göre normal
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alcon11 8 yıl
Zarar ediyor diye satılan Türk Telekom 6.5 milyar dolara satıldı.Lakin Türk Telekom'un sadece 2010 yılı net kar'ı 5.25 milyar liraya ulaştığı açıklandı.
GÜLERMİSİN AĞLARMISIN.
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The Catalyst 8 yıl

alcon11
Zarar ediyor diye satılan Türk Telekom 6.5 milyar dolara satıldı.Lakin Türk Telekom'un sadece 2010 yılı net kar'ı 5.25 milyar liraya ulaştığı açıklandı.
GÜLERMİSİN AĞLARMISIN.

İlginc bir bilgi bilmiyordum bunu
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mhamadko 8 yıl

alcon11

Zarar ediyor diye satılan Türk Telekom 6.5 milyar dolara satıldı.Lakin Türk Telekom'un sadece 2010 yılı net kar'ı 5.25 milyar liraya ulaştığı açıklandı.



GÜLERMİSİN AĞLARMISIN.



devlet kurumu oldugundan yolsuzluklar yuzunden zarar ediyordu
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DH Misafiri 8 yıl
TTNET de 6 milyon abonesiyle 10. sırada diye haber var ama buradaki listede yer verilmemiş.
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tahir40 8 yıl

DH Misafiri

TTNET de 6 milyon abonesiyle 10. sırada diye haber var ama buradaki listede yer verilmemiş.


Muhtemelen bunun sebebi TT'nin millete kaktırdığı 1mbit internetin (çoğunnluğu kotalı...) Geniş Bant internet sınıfına girmemesidir...
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mhamadko 8 yıl
dunya nufusunun %20si cinde,sasiracak bi durum yok
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Godolphin 8 yıl
Bu çinliler karınca gibi.
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