Türk Telekom 2017'ye büyüme ve gelir rekoruyla başladı

Türk Telekom 2017'nin ilk çeyreğine ait sonuçları paylaşırken şirketin büyüme oranı ve kullanıcı sayısındaki artış dikkat çekti. Gelirler, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme oranı ile geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 13,33 arttı ve 4,3 milyar TL’ye ulaşarak rekor kırarken Türk Telekom’un toplam abone sayısı da yıllık bazda 1.3 milyon artış kaydederek 39.2 milyona yükseldi. FAVÖK (Faiz ve Amortisman Öncesi Kar) ise 2010’dan bu yana en hızlı büyüme oranı olan yıllık yüzde 21’lik artış ile 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin net karı, Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak ortaya çıkan kur zararları nedeni ile 66 milyon TL oldu.





Fiber Abone Sayısı da Arttı

Türk Telekom 2012'den bu yana en yüksek birinci çeyrek abone kazanımı ile 218 bin yeni genişbant abonesi kazanırken şirketin toplam genişbant abone sayısı 8.9 milyona yükseldi. Toplam genişbant abone kazanımının yüzde 75'inin fiber abonesi olduğu şirkette toplam fiber abone bazı 2.2 milyona ulaştı. Mobil abone sayısını 142 bin artırarak 18,7 milyona yükselten Türk Telekom, mobil data büyümesindeki ivmesini de sürdürdü ve data gelirleri, yıllık yüzde 79 artışla mobil servis gelirlerinin yüzde 50'sine ulaştı.





TV platformlarında da benzer bir yükseliş yaşayan Türk Telekom, şimdiye dek elde edilen en yüksek çeyreklik net abone kazanımını gerçekleştirdi ve Ev TV abone bazındaki büyüme ilk çeyrekte 97 bine yükseldi. Bu kazanımlara dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ''Dijital hizmetlerimizin önemli ayakları olan Tivibu Ev ve Tivibu Go ile hem mobil hem de genişbant tekliflerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Münhasır UEFA içeriğimiz, zengin film kütüphanemiz, ülke çapında uydu, IPTV ve OTT platform erişimimizin desteği ile 2,1 milyon TV abonemiz var. Bunların hepsine ek olarak, penetrasyonu artırmak için özellikle genişbant ve uydu TV kampanyalarımızla, odağımızı bu hizmetlerimizden yararlanmayan hanelere de çeviriyoruz” dedi.





2017’nin ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde yüzde 40 olan akıllı telefon kullanıcıları arasında LTE uyumlu cihaz penetrasyonunun, yüzde 57’ye ulaştığını dile getiren Doany “Aynı zamanda, fiber abonelerimizin sayısı 2,2 milyona ulaştı ki bu genişbant abone bazımızın yüzde 24’ünün artık fiberli olduğu anlamına geliyor.'' derken Türk Telekom'un, 2017'nin ilk çeyreğinde güçlü iş birliklerine imza attığını ve bu iş birliklerinin devamının geleceğini de belirtti.





İş Birlikleri ve 5G'ye Yatırım

Paul Daony şirketin mevcut ve gelecekte olmasını planladığı iş birlikleri ile ilgili “Mobil segmentte PTTCell kapsamında beş yıldır süregelen birlikteliğimize ek olarak, PTT ile birlikte sahip olduğumuz veya ortak kullandığımız gayrimenkul portföyümüzü rasyonel şekilde değerlendirmek üzere bir protokol imzaladık. Ayrıca, Türkiye’de bin 472 lokasyonda mobil altyapı kurulum ve işletmesi sağlamak için Evrensel Hizmet İhalesine, Vodafone ile ortak bir teklif sunduk. Bu girişimin mobil şebeke paylaşımında bir paradigma kayması yaratacağına inanıyorum. Ortak eylem ve işbirliklerimizi daha da ilerleterek, sermayenin verimli kullanımı hususundaki çabalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.“ dedi





Geleceğin telekomünikasyon teknolojilerine liderlik etme konusundaki motivasyonlarının oldukça yüksek olduğunu kaydeden Doany, 2017 yılında Grup şirketlerinin önemli projelere imza attığını vurguladı. Doany, “2017’nin 1. çeyreğinde, tamamı Türk Telekom’a ait ARGE şirketimiz Argela’nın geliştirdiği, Wirofon’un gelişmiş bir versiyonunu sunduk. Bir yandan Türkiye’deki bütün mobil müşterilere, yeni nesil anında mesajlaşma, ses ve HD görüntülü görüşme hizmetleri sağlarken, Wirofon aynı zamanda Türk Telekom sabit ses abonelerine de mobil cihazları üzerinden sabit ses dakikalarını kullanma imkânı sunmaktadır. Wirofon’un kamu kurumları için hususi özelliklerle zenginleştirilecek özel bir versiyonunu da geliştiriyoruz.'' diyerek şirketin ARGE çalışmalarına da ağırlık verdiğini bildirdi.





Türkiye'nin ilk 5G merkezini açmaktan mutluluk duyduklarını belirten Doany, Bu merkezde, üniversiteler, araştırma kurumları ve sektörün stratejik ortaklarıyla birlikte yeni nesil mobil teknolojilerin geleceğini inşa etmek için ARGE çalışmalarımızı sürdüreceklerini açıkladı.