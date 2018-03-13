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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, tankları imha amacıyla atılan füze ve roketlere karşı geliştirilen AKKOR sistemi için bir bilgilendirme yayınladı. Saha testleri çok yakında başlıyor.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme

Geliştirilme süreci Aselsan tarafından üstlenilen Aktif Tank Koruma Sistemi AKKOR, dünyada çok az örneği olan bir teknoloji aslında. Bu konuda daha önceki bir yazımızda sizlere AKKOR’dan ve dünyadaki benzer sistemlerden hatta tankları tehdit eden özel teknolojilerden bahsetmiştik. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.


İsrail’in Iron Fist adını verdiği Aktif Tank Koruma sisteminin daha gelişmiş bir türevi olan AKKOR, özellikle Altay Tankı’na 360 derecelik bir koruma kalkanı oluşturması ve tankın Kornet gibi lazer güdümlü füzelerden kaçınabilmesi amacını taşıyor. Hatırlanacağı üğzere özellikle Cerablus’ta tanklarımıza isabet eden füzeler epey can sıkıcı bir hal almıştı.

Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme
 
Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme

Savunma Sanayii Müstaşarlığı merak edilen bir konu olduğu için Akkor hakkında bir bilgilendirme yaptı. 30 Kasım 2015 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile resmiyete kavuşan Akkor projesi, Ocak 2017’de geliştirilen ilk tasarım prototipi ile ete kemiğe bürünmüştü. Halihazırda çalışmaları süren projede testlerde kullanılacak ilk test prototiplerinin üretimi de bir aksilik olmazsa bu yıl içinde tamamlanacak ve saha testleri bu sene başlayacak.


2019 yılı için ise Durağan ve Hareketli atış testleri yapılarak sistemin başarım oranı ortaya konacak. Elde edilecek başarılı test sonuçlarından sonra ise Akkor’un envantere girerek kabul edilmesi planlanıyor. Altay Tankı seri üretime girdiğinde Akkor’un da kullanıma hazır olacağı ve tanklara entegre edileceği belirtiliyor.


https://twitter.com/savunmasanayii/status/973517954502537216 Yorum Yaz
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ahmet. 1 yıl en beğenilen kaygulu
Ukrayna'dan alınacak olan sistem, Akkor'un yetişmediği süreçte kritik açığın kapatılması amacını taşıyor. Akkor hazır hale gelince Aselsan mühendislerince geliştirilen özgün Akkor kullanılıyor olacak. Altay Tankı'na da zaten bu yerli ürün takılacak.
Ukrayna'dan alınacak olan sistem, Akkor'un yetişmediği süreçte kritik açığın kapatılması amacını taşıyor. Akkor hazır hale gelince Aselsan mühendislerince geli...
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karamemis 1 yıl
guru verici çalışma ....inşallah ilerde daha iyisin yaparlar
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erturkcan2 1 yıl
Muhteşem bir ürün geliyor, gurur verici.
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BekirHan 1 yıl
Yerli olayına niye bu kadar takılıyor anlamak mümkün değil. Sistem Ukrayna sisteminden devşirme. İllede %100 milli bu cular ile milli değil bu tu kaka cıların yırtınmasını bir türlü akıl sır ermiyor. Yurtdışından alan üründen elde edilen ürün ile yenisini kendimiz geliştireceğiz fakat böyle bakıldığında yinede %100 milli mi; değil. Sonuçta bilgi sıfırdan ortaya çıkmamış oluyor bir noktada. Peki bu benim için önemli mi HİÇ DEĞİL! İşimi görsün yeter.
Anlamadığım diğer nokta İsrail gibi bir ülkenin bu sistemi aktif olarak kullanmaya başlamış ve geliştirmeye devam ediyor iken bizim daha yeni kullanmaya başlayacağımız sistemin nasıl oluyor da daha gelişmiş olduğu. Saçmalıyoruz. Kullanmaya başlamış olur, açığını kapatırız daha gelişmiş olur anlarım ama daha ortada olumlu sonuçları yok iken böyle gereksiz cilalı yorumları anlamak mümkün değil.
Yabancıların bizden farkı pozitif yanlarını da negatif yanlarını da objektif değerlendirebiliyor olmaları sanırsam...
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infom@n 1 yıl
"Hatırlanacağı üğzere özellikle Cerablus’ta tanklarımıza isabet eden füzeler epey can sıkıcı bir hal almıştı."
Evet senin canın bira sıkılmış Ahmet ama darbe korkusuyla, uzun yıllar boyunca teknolojiden mahrum bırakılan ordumuzun çok değerli askerleri vatan uğrunda diri diri yanarak, parçalanarak canları senden çok sıkılmıştır.
Bırakın şu yağcılık haberlerini. Tanklara monte ettik dediniz monte edilmediği ortaya çıktı. Şimdi de monte edeceğiz ve daha iyisini yapacağız haberleri yapıyorsunuz.
Siyasetçinin ipiyle kuyuya inilmez. Siyasetçiye inananın aklından şüphe ederim.
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YoldaşNapolyon 1 yıl infom@n
Konu sahibine şehitlerimiz üzerinden tepki göstermen doğru mu? Hadsizlik değil mi bu?
Kendisi Akkor ile ilgili yanlış bir haber yapmıştı lakin o haber olduğu gibi basın yayın organından alınma idi. Arkadaşa yancı olduğu ak parti borazanlıği yaptığı gibi yakışıksız şeyler söylendi.
Medyamızın basiretsizligine, cahilliğine hit alabilmek uğruna ve kimi zaman da yandaşlığına alıştık konuyu bilen arkadaşlar Akkor'un hazır olmadığını zaten biliyordu o gün hazırlanmaya çalışılan şey Zaslon devşirmesi olan Pulat sistemiydi.
Şuraya bir şeyler yazarken araştırıp gelin
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ALKaraca 1 yıl
Her ne takacaklarsa bir an önce taksınlar
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kaygulu 1 yıl
Sistemin aslı ukrayna yapımı zaslon sistemidir. Tamamen yerli bizim buluşumuz birşey değil bilgilendirmek istedim. Yinede Mehmetçiğimizi korumak önce gelir Ne kadar yerli olduğu kismi bu asamada çokta onemli değil
Kaynak
qha.com.ua/...
Bu arada Hekikopter veya savaş uçağından yapılan bir saldiriya karşı İşlevselliği var mi merak ettim bu konu hakkinda bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim.
2 Yanıt Yanıtla +1
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ressi1 1 yıl kaygulu
kaygulu
Sistemin aslı ukrayna yapımı zaslon sistemidir. Tamamen yerli bizim buluşumuz birşey değil bilgilendirmek istedim. Yinede Mehmetçiğimizi korumak önce gelir Ne kadar yerli olduğu kismi bu asamada çokta onemli değil
Kaynak
qha.com.ua/...
Bu arada Hekikopter veya savaş uçağından yapılan bir saldiriya karşı İşlevselliği var mi merak ettim bu konu hakkinda bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim.

Akkor yerli ve milli bir sistem ama şuan tanklara takılacak olan, zaslonun millileştirilmiş versiyonu "Akkor Pulat"
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ahmet. 1 yıl kaygulu
Ukrayna'dan alınacak olan sistem, Akkor'un yetişmediği süreçte kritik açığın kapatılması amacını taşıyor. Akkor hazır hale gelince Aselsan mühendislerince geliştirilen özgün Akkor kullanılıyor olacak. Altay Tankı'na da zaten bu yerli ürün takılacak.
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ceo-tr 1 yıl
inşallah sorunsuz bir şekilde çalışır da, askerlerimizi korur. müttefikimizin! hibe edip pkk ya verdiği anti tank füzeleride ellerinde (vb) patlar.
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