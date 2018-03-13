Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme

İsrail’in Iron Fist adını verdiği Aktif Tank Koruma sisteminin daha gelişmiş bir türevi olan AKKOR, özellikle Altay Tankı’na 360 derecelik bir koruma kalkanı oluşturması ve tankın Kornet gibi lazer güdümlü füzelerden kaçınabilmesi amacını taşıyor. Hatırlanacağı üğzere özellikle Cerablus’ta tanklarımıza isabet eden füzeler epey can sıkıcı bir hal almıştı.
Savunma Sanayii Müstaşarlığı merak edilen bir konu olduğu için Akkor hakkında bir bilgilendirme yaptı. 30 Kasım 2015 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile resmiyete kavuşan Akkor projesi, Ocak 2017’de geliştirilen ilk tasarım prototipi ile ete kemiğe bürünmüştü. Halihazırda çalışmaları süren projede testlerde kullanılacak ilk test prototiplerinin üretimi de bir aksilik olmazsa bu yıl içinde tamamlanacak ve saha testleri bu sene başlayacak.
2019 yılı için ise Durağan ve Hareketli atış testleri yapılarak sistemin başarım oranı ortaya konacak. Elde edilecek başarılı test sonuçlarından sonra ise Akkor’un envantere girerek kabul edilmesi planlanıyor. Altay Tankı seri üretime girdiğinde Akkor’un da kullanıma hazır olacağı ve tanklara entegre edileceği belirtiliyor.
https://twitter.com/savunmasanayii/status/973517954502537216 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anlamadığım diğer nokta İsrail gibi bir ülkenin bu sistemi aktif olarak kullanmaya başlamış ve geliştirmeye devam ediyor iken bizim daha yeni kullanmaya başlayacağımız sistemin nasıl oluyor da daha gelişmiş olduğu. Saçmalıyoruz. Kullanmaya başlamış olur, açığını kapatırız daha gelişmiş olur anlarım ama daha ortada olumlu sonuçları yok iken böyle gereksiz cilalı yorumları anlamak mümkün değil.
Yabancıların bizden farkı pozitif yanlarını da negatif yanlarını da objektif değerlendirebiliyor olmaları sanırsam...
Evet senin canın bira sıkılmış Ahmet ama darbe korkusuyla, uzun yıllar boyunca teknolojiden mahrum bırakılan ordumuzun çok değerli askerleri vatan uğrunda diri diri yanarak, parçalanarak canları senden çok sıkılmıştır.
Bırakın şu yağcılık haberlerini. Tanklara monte ettik dediniz monte edilmediği ortaya çıktı. Şimdi de monte edeceğiz ve daha iyisini yapacağız haberleri yapıyorsunuz.
Siyasetçinin ipiyle kuyuya inilmez. Siyasetçiye inananın aklından şüphe ederim.
Kendisi Akkor ile ilgili yanlış bir haber yapmıştı lakin o haber olduğu gibi basın yayın organından alınma idi. Arkadaşa yancı olduğu ak parti borazanlıği yaptığı gibi yakışıksız şeyler söylendi.
Medyamızın basiretsizligine, cahilliğine hit alabilmek uğruna ve kimi zaman da yandaşlığına alıştık konuyu bilen arkadaşlar Akkor'un hazır olmadığını zaten biliyordu o gün hazırlanmaya çalışılan şey Zaslon devşirmesi olan Pulat sistemiydi.
Şuraya bir şeyler yazarken araştırıp gelin
Kaynak
qha.com.ua/...
Bu arada Hekikopter veya savaş uçağından yapılan bir saldiriya karşı İşlevselliği var mi merak ettim bu konu hakkinda bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim.
Akkor yerli ve milli bir sistem ama şuan tanklara takılacak olan, zaslonun millileştirilmiş versiyonu "Akkor Pulat"
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3865 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, savunma sanayii ve