Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme





Aselsan tarafından üstlenilen Aktif Tank Koruma Sistemi AKKOR, dünyada çok az örneği olan bir teknoloji aslında. Bu konuda daha önceki bir yazımızda sizlere AKKOR’dan ve dünyadaki benzer sistemlerden hatta tankları tehdit eden özel teknolojilerden bahsetmiştik. Geliştirilme sürecitarafından üstlenilen, dünyada çok az örneği olan bir teknoloji aslında. Bu konuda daha önceki bir yazımızda sizlere AKKOR’dan ve dünyadaki benzer sistemlerden hatta tankları tehdit eden özel teknolojilerden bahsetmiştik. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.





İsrail’in Iron Fist adını verdiği Aktif Tank Koruma sisteminin daha gelişmiş bir türevi olan AKKOR, özellikle Altay Tankı’na 360 derecelik bir koruma kalkanı oluşturması ve tankın Kornet gibi lazer güdümlü füzelerden kaçınabilmesi amacını taşıyor. Hatırlanacağı üğzere özellikle Cerablus’ta tanklarımıza isabet eden füzeler epey can sıkıcı bir hal almıştı.

Savunma Sanayii Müstaşarlığı merak edilen bir konu olduğu için Akkor hakkında bir bilgilendirme yaptı. 30 Kasım 2015 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile resmiyete kavuşan Akkor projesi, Ocak 2017’de geliştirilen ilk tasarım prototipi ile ete kemiğe bürünmüştü. Halihazırda çalışmaları süren projede testlerde kullanılacak ilk test prototiplerinin üretimi de bir aksilik olmazsa bu yıl içinde tamamlanacak ve saha testleri bu sene başlayacak.





2019 yılı için ise Durağan ve Hareketli atış testleri yapılarak sistemin başarım oranı ortaya konacak. Elde edilecek başarılı test sonuçlarından sonra ise Akkor’un envantere girerek kabul edilmesi planlanıyor. Altay Tankı seri üretime girdiğinde Akkor’un da kullanıma hazır olacağı ve tanklara entegre edileceği belirtiliyor.

https://twitter.com/savunmasanayii/status/973517954502537216