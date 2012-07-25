Turkcell MaxiPro5 modelini 30 Temmuz'da satışa sunuyor

Turkcell'in MaxiPlus5 modelini tanıttığı etkinlikte üst seviye modeller ile rekabet edeceği belirtilen ancak herhangi bir detay verilmeyen MaxiPro5 modeli, 30 Temmuz'da satışa sunuluyor.





İş dünyasına hitap etmesi planlanan Turkcell'in MaxiPro5 modeli tahminlere göre Huawei Honor modelini temel alacak.





4 inçlik 480 x 854 piksellik ekran, 1.4GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255T Snapdragon işlemci, Adreno 205 grafik birimi, 512MB RAM, 1GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 8MP kamera, 720p video kaydı, 1930mAh batarya, WiFi, DLNA, Bluetooth, GPS; Huawei Honor modelinde sunulan özelliklerdi.





MaxiPro5 modelinin de benzer özellikler sunması muhtemel. Ancak Turkcell bazı değişiklikler de yapabilir. İş dünyasına yönelik pek çok Turkcell uygulaması da modelde önyüklü olarak yerini alacak. Fiyat ise şimdilik bilinmiyor.