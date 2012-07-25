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Turkcell MaxiPro5 modelini 30 Temmuz'da satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell'in MaxiPlus5 modelini tanıttığı etkinlikte üst seviye modeller ile rekabet edeceği belirtilen ancak herhangi bir detay verilmeyen MaxiPro5 modeli, 30 Temmuz'da satışa sunuluyor.

İş dünyasına hitap etmesi planlanan Turkcell'in MaxiPro5 modeli tahminlere göre Huawei Honor modelini temel alacak.

4 inçlik 480 x 854 piksellik ekran, 1.4GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255T Snapdragon işlemci, Adreno 205 grafik birimi, 512MB RAM, 1GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 8MP kamera, 720p video kaydı, 1930mAh batarya, WiFi, DLNA, Bluetooth, GPS; Huawei Honor modelinde sunulan özelliklerdi. 

MaxiPro5 modelinin de benzer özellikler sunması muhtemel. Ancak Turkcell bazı değişiklikler de yapabilir. İş dünyasına yönelik pek çok Turkcell uygulaması da modelde önyüklü olarak yerini alacak. Fiyat ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Turkcell-MaxiPRO5.aspx# Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Turkcell in bu telefon isine sarmasinin altinda ki seyin tam olarak ne oldugunu anlayabilmis degilim.
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alican09turk 7 yıl nurettinaz
nurettinaz
Turkcell in bu telefon isine sarmasinin altinda ki seyin tam olarak ne oldugunu anlayabilmis degilim.

İnsanları akıllı telefona alıştırmak. Akıllı telefon demek mobil internet demek. Zaten konuşma ve SMS'ten para kazanıyorlardı şimdi buna mobil internet de eklensin istiyorlar haliyle. Ama herkes bir telefona 1500-2500 arasında para veremeyeceği için daha ucuz yollu olarak insanların elde etmesini istiyor. İlk deneme olsun istiyorlar yani.
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inexo 7 yıl nurettinaz
nurettinaz

Turkcell in bu telefon isine sarmasinin altinda ki seyin tam olarak ne oldugunu anlayabilmis degilim.

vodo yla sidik yarışı
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bydvd 7 yıl
turkcell yetkilileri bu yazılanları görüyormu acaba....??? 5 para etmez telefon neden böyle büyük türk firmalarımız kendi halkını bu kadar kazıklıyorki. operatörlerin hepsi ve ttnet de dahil hepside 3 kağıtçı ve kazıkçı öncelikle bu firmaların kendi halklarını kazıklamamayı öğrenmeleri lazım yoksa birgün cavurun biri gelir ve bu firmaların hepsini piyasadan silip süpürür.....!!!!
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necros76 7 yıl
bune ya tam bir kazık telefon
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ufuks36 7 yıl
24 ay taahüt ile ayda 49TL'ye (toplamda 1176TL)itelerler şey pardon satarlar artık...
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darknesss45 7 yıl ufuks36
ufuks36
24 ay taahüt ile ayda 49TL'ye (toplamda 1176TL)itelerler şey pardon satarlar artık...

:D guldum
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darknesss45 7 yıl
iyy kopegime kullandirtmam :s
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playmaker10 7 yıl
Shalesh
X5in ısıtılmış hali 512 RAM ve Adreno 205 zaten X5te var. İşlemcinin çekirdeğinden bahsedilmemiş haberde büyük ihtimal 1 çekirdeklidir. X5in işlemcisin ya değiştirmişler ya da overclock etmişler. Turkcell üst seviye telefon diye bunu bize kazıklamaya çalışacak.

8255T tek çekirdeklidir. Turkcell'in şu aşamada bundan güçlü bir telefon sunacağını sanmıyorum. Giriş seviyesi ve orta segmentte marka güvenilirliği ve kampanyalarla telefon satabiliyor ancak bundan daha yukarıda diğer firmalarla rekabet edemez. Uygun fiyattan satılırsa Honor gayet yeterli
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jovanovic 7 yıl
512 MB RAM=Çöp
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ulaulas 7 yıl
X5'in ısıtılmış hali 512 RAM ve Adreno 205 zaten X5'te var. İşlemcinin çekirdeğinden bahsedilmemiş haberde büyük ihtimal 1 çekirdeklidir. X5'in işlemcisin ya değiştirmişler ya da overclock etmişler. Turkcell üst seviye telefon diye bunu bize kazıklamaya çalışacak.
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pastadanadam 7 yıl
TV reklamı harika olmuş.
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