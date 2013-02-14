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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell Superonline, Kaybedecek Zaman Yok adlı iOS oyununu duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline, Kaybedecek Zaman Yok adlı iOS oyununu duyurdu

Ülkemizin önemli fiber altyapı sağlayıcılarından Turkcell Superonline, fiber internetin hızına dikkat çekmek amacıyla, Kaybedecek Zaman Yok oyununu iOS için duyurdu.

App Store üzerinde ücretsiz olarak sunulan oyun bir fiber kablo içerisinde geçiyor. Oyunda amaç 2013 yılında halen bakır kablolarla internete bağlanan kişileri bu durumdan kurtarmak. Çevirmeli bağlantı sesi ile başladığınız oyunda 10 farklı karakter ile oynayabiliyorsunuz. 

Oyun 10 bölüm ve 20 ek görevden oluşurken, Turkcell Superonline'ın 20,50,100 ve 1000Mbps fiber internet hızlarını da kullanarak doğru verileri veri hattının sonuna yerleştirme veya bakıra çarpıp veri kaybetmeme gibi görevler bulunuyor. Oyun 15 farklı dil seçeneğine sahip.


Turkcell Superonline, Kaybedecek Zaman Yok adlı iOS oyununu duyurdu


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YesiilEriik 6 yıl en beğenilen Intouchable
Intouchable
Kendine ait telefonunun Android işletim sistemi var ama İos için oyun çıkarıyor. Teşekkürler Turkcell (!) :)

Sorgulamadan dusunsen Turkcellin iOS isletim sistemli cihaz cikarma sansi var mi? Sansi yok diye cikartmasin istersen
IntouchableKendine ait telefonunun Android işletim sistemi var ama İos için oyun çıkarıyor. Teşekkürler Turkcell (!) :)Sorgula...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tam bir firsatci.
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Gerginix 6 yıl
Kuzulara, sise gecirilmek, kizartilmak veya yahni olmak gibi gorevlerin verildigi garip bir oyun
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gduman 6 yıl
Oyun diger oyunlardan resmen "araklanmis".
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Intouchable 6 yıl
Kendine ait telefonunun Android işletim sistemi var ama İos için oyun çıkarıyor. Teşekkürler Turkcell (!) :)
3 Yanıt Yanıtla
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YesiilEriik 6 yıl Intouchable
Intouchable
Kendine ait telefonunun Android işletim sistemi var ama İos için oyun çıkarıyor. Teşekkürler Turkcell (!) :)

Sorgulamadan dusunsen Turkcellin iOS isletim sistemli cihaz cikarma sansi var mi? Sansi yok diye cikartmasin istersen
2 Yanıt Yanıtla +4
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4Crumby 6 yıl Intouchable
Intouchable
Kendine ait telefonunun Android işletim sistemi var ama İos için oyun çıkarıyor. Teşekkürler Turkcell (!) :)

Adam para kazandigi yere yatirim yapiyor bu kadar basit.
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akmac 6 yıl Intouchable
Intouchable

Kendine ait telefonunun Android işletim sistemi var ama İos için oyun çıkarıyor. Teşekkürler Turkcell (!) :)

Adamlar iPhone'da satıyor.
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