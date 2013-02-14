Turkcell Superonline, Kaybedecek Zaman Yok adlı iOS oyununu duyurdu









Ülkemizin önemli fiber altyapı sağlayıcılarından Turkcell Superonline, fiber internetin hızına dikkat çekmek amacıyla, Kaybedecek Zaman Yok oyununu iOS için duyurdu.





App Store üzerinde ücretsiz olarak sunulan oyun bir fiber kablo içerisinde geçiyor. Oyunda amaç 2013 yılında halen bakır kablolarla internete bağlanan kişileri bu durumdan kurtarmak. Çevirmeli bağlantı sesi ile başladığınız oyunda 10 farklı karakter ile oynayabiliyorsunuz.





Oyun 10 bölüm ve 20 ek görevden oluşurken, Turkcell Superonline'ın 20,50,100 ve 1000Mbps fiber internet hızlarını da kullanarak doğru verileri veri hattının sonuna yerleştirme veya bakıra çarpıp veri kaybetmeme gibi görevler bulunuyor. Oyun 15 farklı dil seçeneğine sahip.











