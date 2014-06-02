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Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ile T50'yi konuştuk

5 yıl
4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Turkcell, 4G desteği ve iddialı özellikleriyle dikkat çeken yeni telefonu T50'nin resmi lansmanını gerçekleştirdi.Donanımhaber olarak lansman yerinde bulunduk ve Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Y
Turkcell, 4G desteği ve iddialı özellikleriyle dikkat çeken yeni telefonu T50'nin resmi lansmanını gerçekleştirdi.Donanımhaber olarak lansman yerinde bulunduk ve Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ile Turkcell T50 ve T-Fit üzerine konuştuk.

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Elsa 5 yıl en beğenilen
İngiltere'de M8 kontratla 500 lira,

Bizde 2 yıl kontratla 2500tl mağazayla aynı fiyat
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cryzboy43 5 yıl
su cok akıllı gecınen mudurlere soyleyın burdakıler her kazıgın farkında ...
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DH Misafiri 4 yıl
09/08/1014 tarihinde ist kadıköydeki tim den t50 gibi bir telefonu almak gafletinde bulundum malesef.aldığım günden itibaren bitmek bilmeyen problemler yaşamaya başladım öncelikle ses kalitesi çok kötü.sonrasında konuşma esnasında ekran kararıyo ve konuşmayı sonlandırmak mümkün olmuyo.cihazi aldığım günün ertesinde time götürdüm beni genpaya yönlendirdi.genpa ya gittikten sonra bir program yükleyip arizanın olmadığın söylediler.sonrasındada internet bağlantısı kopma sorunu başladı. ondan sonra mesaj gidip gelmeme,şebeke çektiği halde aradığınız kışiye ulaşılamıyo diyor oparatör.bu gün cihaz aldığımın 1 ci haftası dolmamasına rağmen.benden çok genpa da cihaz.sakın vede sakına bu telefonu almayın!!!!!
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gokhangokhan33 5 yıl
peşin olarak 600 tl ye alırsak satış rekoru kırar
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1BilimAdamı 5 yıl
Bunun neresi kazık?Peşin 699 diğeride 119! benzer modellerin fiyatlarınada bakın!önyargılı olmayın

edit:desire 816 fiyatı
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carman 5 yıl
hayret turkcell o bilekliği nasıl okadar ucuz satıyor ben 350 falan satarlar sanıyordum
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TearsForFears 5 yıl
Telefonun tasarımı çok hoşuma gitti.Uzaktan premium bir telefon hissi uyandırıyor Huawei P6 gibi.Donanımıda o fiyat için iyi.Rakipleriyle işlemci ve çözünürlük olarak aynı ama 13 mp kamerasıyla 16 gb depolama alanıyla onlardan sıyrılıyor.Hafıza kartı takılıyormu bilgim yok ama eğer takılıyorsa Moto G'den bir artısı daha olmuş olur.Nakit almaya bütçesi yetmeyenler için kontratlıda satılacaktır.Bence iyi olmuş.
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albaypasa 5 yıl
türkcell 4g teknelojisi sunamazken kullanıcılarına 4g destekleyen cihaz sunmuş. kafamda deli sorular bu adamlar ne yapıyor???
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cryzboy43 5 yıl
su cok akıllı gecınen mudurlere soyleyın burdakıler her kazıgın farkında ...
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hukuksever 5 yıl
peşin 699 olursa ancak tutar.. kontrat falanla varsa yokum o işte..
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Elsa 5 yıl en beğenilen
İngiltere'de M8 kontratla 500 lira,

Bizde 2 yıl kontratla 2500tl mağazayla aynı fiyat
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darkest earth 5 yıl Elsa
Elsa

İngiltere'de M8 kontratla 500 lira,

Bizde 2 yıl kontratla 2500tl mağazayla aynı fiyat

bir yanlışınız var mutlaka
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mkyb 5 yıl
Adamlar olayı çözdü. Telefonu ucuz fiyattan verip milleti 2 sene taahhüt verdirecekler oradan acısını çıkaracaklar.
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