Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ile T50'yi konuştuk

Turkcell, 4G desteği ve iddialı özellikleriyle dikkat çeken yeni telefonu T50'nin resmi lansmanını gerçekleştirdi.Donanımhaber olarak lansman yerinde bulunduk ve Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Y

Turkcell, 4G desteği ve iddialı özellikleriyle dikkat çeken yeni telefonu T50'nin resmi lansmanını gerçekleştirdi.Donanımhaber olarak lansman yerinde bulunduk ve Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ile Turkcell T50 ve T-Fit üzerine konuştuk.