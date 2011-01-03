Turkcell Teknoloji'ye Yaratıcı Fikir Odulu

Turkcell Teknoloji arttırılış gerçeklik ile Türkiye’nin en yaratıcı şirketi seçildi

Turkcell Teknoloji Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen TESID Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri töreninde büyük firma dalında “Yaratıcı Fikir” ödülü aldı.

Türkiye’nin teknolojiye en çok yatırım yapan şirketi Turkcell’in Ar-Ge ve inovasyon üssü Turkcell Teknoloji, TESİD (Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenen Yenilikçilik Yaratıcılık ödül töreninde yılın yaratıcı fikir ödülünü aldı.

Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı ödülü Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın elinden aldı. İncedayı “Türkiye’de teknolojinin daha iyi yerlere gelmesi için yatırımın yanı sıra yaratıcılığın da çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyoruz. Bu amacımızı doğrular nitelikteki Yaratıcı Fikir ödülü bizi son derece mutlu etti. Ar-Ge’ye olan katkımızı hem maddi hem de entelektüel yönde artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Turkcell Teknoloji Yaratıcı Fiki Ödülünü dünyada giderek artan bir trend olan Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) alanında yaptığı çalışmalarla aldı. Arttırılmış Gerçeklik ile gerçek hayattaki görüntünün işlenerek, etrafımızdaki şekillerin tanınması ve sonucunda sanal dünyada aksiyonların alınması sağlanıyor. Turkcell Teknoloji, 3G ağları sayesinde hızlı bir şekilde aktarımı sağlanabilen kullanıcı görüntüsünü etkili algoritmalar tasarlayarak tanımayı ve farklı etkileşim yolları ortaya çıkaran bir teknolojiyi hayata geçirdi.

Arttırılmış Gerçeklik ile reklam ve bilgilendirme videoları gönderilmesi; cep telefonu kamerası ile belli logo ve ikonların tanınarak bilgi verilmesi sağlanmaktadır. Aynı şekilde barkod kodlarının tanınması Arttırılmış Gerçeklik sayesinde hayata geçen uygulamalardan sadece birkaçı.

Arttırılmış Gerçeklik uygulaması, 3G ağları üzerinden yapılan görüntülü görüşme yolu ile resim tanıma sağlaması özelliğiyle dünyada ilk ve tektir.

Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı, oldukça verimli geçen 2010 yılının son gününde aldığı ödülden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı