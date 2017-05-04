Turkcell şebekesinde sorun yaşanıyor: Ses ve veri trafiğinde kesintiler var [Güncelleme: Sorun çözüldü]

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Turkcell'in mobil şebekesinde yaşanan sistemsel bir arıza nedeniyle belli bölgelerde hem aramalarda hem de mobil internet bağlantısında sorun yaşanıyor.
Kullanıcıların sosyal medyada da dile getirdiği sorunla ilgili olarak resmi Twitter hesabından açıklama yapan Turkcell, teknik ekiplerin çalışma yürüttüğünü en kısa zamanda ses ve veri trafiğinin normale döndürüleceğini belirtti.
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
[Güncelleme: Sorun çözüldü]
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liseyi Ensar kolejinde bitirdim, lise olmasına ramen beden eğitimi öğretmeni sınıftaki kızlardan birine tecavüz etti, zaten adam doğru düzgün konuşmasını bile bilmeyen kompleksli biriydi. Demek istediğim tecavüz olaylarının Ensar vakfında bu kadar sık yaşanmasını şüpheli buluyorum. altta haberin linkini ekledim bide okulun ismini yazmamışlar adı karalanmasın diye.
kız aylarca kendine gelemedi, ayriyeten harun diye bitane albay vardı tam piskopat oda tecavüzcü cıktı sonradan öğrendik.
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