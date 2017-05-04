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Turkcell şebekesinde sorun yaşanıyor: Ses ve veri trafiğinde kesintiler var [Güncelleme: Sorun çözüldü]

Turkcell şebekesinde birkaç saattir teknik arıza yaşanıyor. Bölgesel bazda olduğu söylenen, etkileri İstanbul'da da hissedilen sorunla ilgili olarak teknik ekipler çalışmaya başladı.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell'in mobil şebekesinde yaşanan sistemsel bir arıza nedeniyle belli bölgelerde hem aramalarda hem de mobil internet bağlantısında sorun yaşanıyor.
Kullanıcıların sosyal medyada da dile getirdiği sorunla ilgili olarak resmi Twitter hesabından açıklama yapan Turkcell, teknik ekiplerin çalışma yürüttüğünü en kısa zamanda ses ve veri trafiğinin normale döndürüleceğini belirtti.
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
[Güncelleme: Sorun çözüldü] 

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IceRulez 2 yıl en beğenilen
5g mimoyu denerken routerı yaktılar sanırım
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VVizard 2 yıl
Sadece AKN Değil Komple Şebekeyi Kaldırdılar :D
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skythunderr 2 yıl

liseyi Ensar kolejinde bitirdim, lise olmasına ramen beden eğitimi öğretmeni sınıftaki kızlardan birine tecavüz etti, zaten adam doğru düzgün konuşmasını bile bilmeyen kompleksli biriydi. Demek istediğim tecavüz olaylarının Ensar vakfında bu kadar sık yaşanmasını şüpheli buluyorum. altta haberin linkini ekledim bide okulun ismini yazmamışlar adı karalanmasın diye.
kız aylarca kendine gelemedi, ayriyeten harun diye bitane albay vardı tam piskopat oda tecavüzcü cıktı sonradan öğrendik.
gazetevatan.com/...
liseyi Ensar kolejinde bitirdim, lise olmasına ramen beden eğitimi öğretmeni sınıftaki kızlardan birine tecavüz etti, zaten adam doğru düzgün konuşmasını bil...
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1 Avatar
gs09gs09 2 yıl
haberi okumadımda dün kafayı yedirttiydi akşama doğru :D bi konusturtmadı telefonda ellam :Dhabire ses gidip duruyodu bende arkadaşın operatörden zannettim kodum telekomu diye sövüyodum :D
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frknckss 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Eskiaçıksarıdesene 2 yıl
Arkadaşlar GM 5 plus telefonumda Facebook ta dolaşırken aniden bir düdük sesi ile ekrana bişey çıktı Başkanlık düzeyinde uyarı ve altında TURKCELL yazıyordu hemen altında da Tamam butonu tabi o düdük sesiyle refleks olarak hemen Tamam a bastım nedir bu ?
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Schrödinger Kedisi 2 yıl
Bir tek bana gelmedi hediye sanırım
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nightsoldier 2 yıl
Herkese haftalik 1gb internet verdi herhalde.
Dun ankarada bahcelievler taraflarinda da sorun vardi, bugun bir problem yok. En azindan hatalarini duzeltip ozur dilemeleri iyi bir sey
.
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FaTeeH 2 yıl
Sebekemizde dun meydana gelen gecici sorun nedeniyle ozur diler, hattiniza tanimladigimiz yurt icinde gecerli haftalik 1GB ek internet hediyemizi iyi gunlerde kullanmanizi dileriz. Unutmayin Turkcell'in bol hediyeli Salla Kazan Kampanyasi da devam ediyor. Katilmak icin trcll.im/... B002
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krkmz1666 2 yıl
Bursada sorun hala var m2m sim de kullanamıyoruz
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Lene 2 yıl
Size Özel 1GB geldi
Acaba dün yaşanan sıkıntı ile ilgili olabilirmi ? Sizde durum nedir..
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FaTeeH 2 yıl Lene
Lene
Size Özel 1GB geldi
Acaba dün yaşanan sıkıntı ile ilgili olabilirmi ? Sizde durum nedir..

Aynen banada tanımlanmış 1 haftalık.
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kadirirdem 2 yıl
AKN olayına kızdılar kökten kapattılar.
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beter.böcek 2 yıl
Mecidiyekoyde trafikte kaldim dedim annemi arayayim yok arama yapmadi whatsaptn kardesime yazayim o da yok, sms attim o da gitmedi telefonu kiriyordum az daha ,
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