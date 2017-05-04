Turkcell şebekesinde sorun yaşanıyor: Ses ve veri trafiğinde kesintiler var [Güncelleme: Sorun çözüldü]

Turkcell'in mobil şebekesinde yaşanan sistemsel bir arıza nedeniyle belli bölgelerde hem aramalarda hem de mobil internet bağlantısında sorun yaşanıyor.

Kullanıcıların sosyal medyada da dile getirdiği sorunla ilgili olarak resmi Twitter hesabından açıklama yapan Turkcell, teknik ekiplerin çalışma yürüttüğünü en kısa zamanda ses ve veri trafiğinin normale döndürüleceğini belirtti.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

[Güncelleme: Sorun çözüldü]