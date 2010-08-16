Turkcell'in yeni reklam filmi tüm Türkiye'ye "Hoppaaa" dedirtecek

Turkcell, Dünya Basketbol Şampiyona'sına özel çektiği reklam filmi ile tüm Türkiye'ye ve basketbol severlere "Hoppaaa" dedirtecek. Milli takım oyuncularının katıldığı ve farklı mekanlarda çekilen reklam filminde, sporcular ve 7'den 70'e tüm Türkiye, basketbol şampiyonası heyecanına ortak olup, attıkları her baskette "Hoppaaa" diyor.

Türkiye'de gerçekleşecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ve Basketbol Milli Takımı'nın ana sponsoru Turkcell, yaklaşan şampiyona nedeniyle keyifli bir reklama imza attı. Leo Burnett Reklam Ajansı tarafından hazırlanan film, basketbolun devlerini bir araya getiren ve basketbol coşkusunu tüm Türkiye'ye yaşatacak Dünya Basketbol Şampiyonası'nı keyifli bir dille anlatıyor.

Milli Takım oyuncuları gözleri kapalı şut atıyor

"Dünyanın basketbol coşkusu bu sene Turkcell'le Türkiye'de!" sloganıyla sonlanan film boyunca, 7'den 70'e tüm Türkiye'nin basketbol heyecanına hazır olduğu ve basketbol heyecanıyla günlük hayatını yaşadığı anlatılıyor. İstanbul'da farklı mekanlarda çekilen ve çekimleri 3 gün süren filmde yer alan oyuncular, her basketi "Hoppaaa" diyerek kutluyor. Mark Wilkins'ın çektiği reklam filminde, milli takım oyuncuları gözlerine taktığı bir bant ile gözleri kapalı şut atıyorlar.

Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler "Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak hem Dünya Basketbol Şampiyonası'nın hem de Milli Takımımızın ana sponsoruyuz. Bu desteğimizi hoş bir reklamla taçlandırmak, şampiyona coşkusunu tüm Türkiye'ye şimdiden yaşatmak istedik. Reklam filmimizde de tüm Türkiye, Milli Takımımız'la bütünleşiyor" dedi.

Şampiyonaya özel servis ve kampanyalar?

Turkcell'in desteği sadece ana sponsorlukla sınırlı değil. Turkcell ayrıca basketbol severlerin heyecanını arttıracak, eğlenceli servis ve kampanyalar da tasarladı. Şampiyona süresince çeşitli SMS yarışmaları ile sayısız hediye Turkcell'lilerin olacak. Ayrıca Milli Takım Mobil Bilgi Paketi, Milli Takım Mobil Haber Paketi gibi yenilikçi servisler sayesinde, son dakika haberler ve maçlardan görüntüler, Turkcell kullanıcılarının cep telefonlarına gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı