Dünya Basketbol Şampiyonası Ana Aponsoru Turkcell'den

Ücretsiz Basketbol Paketi



Turkcell'liler Basketbol Milli Takımı'nı cepten takip edecek

Türkiye'de gerçekleştirilecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve A Milli Basketbol Takımı ana sponsoru Turkcell'in, şampiyonaya özel hazırladığı ?Milli Takım Basketbol Paketi? ile son dakika haberleri ve çok özel şampiyona görüntüleri ücretsiz olarak Turkcell'lilerin cebine gelecek.



Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell'in, 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na özel hazırladığı ?Milli Takım Basketbol Paketi? ile özet maç görüntüleri, şampiyonadan çok özel görüntüler ve son dakika haberler ücretsiz olarak Turkcell'lilerin cebine gelecek.



Basketbol Paketi'ne üye olan Turkcell'liler, A Milli Basketbol Takımımızın maç özet görüntülerini cep telefonlarından izleyebilecek ve her maçın sonucunu kısa mesaj ile öğrenebilecek. Paket kapsamında şampiyona ile ilgili hiçbir yerde olmayacak çok önemli gelişmelerden de haberdar olacaklar.



Videoları cep telefonuna indirmek de ücretsiz



Basketbol tutkunları, şampiyonayı video görüntüleriyle de takip etme olanağı bulacak. A Milli Basketbol Takımımızın; özel kutlama ve antrenman görüntüleri ve şampiyona boyunca sürpriz zamanlarda gerçekleştirilecek röportajlar, Basketbol Paketi üyelerinin ceplerine ulaşacak. Paket üyeliği ücretsiz olduğu gibi gönderilen videoları cep telefonuna indirmek için de herhangi bir data ücreti ödemek gerekmiyor.

Turkcell'lilerin Basketbol Paketi'ne üye olmak için BASKET yazıp 2222'ye göndermeleri yeterli.



Şampiyona topları ve millilerin formaları Turkcell'lilerin olacak

Turkcell'in, şampiyonaya özel hazırladığı SMS yarışması da basketbol severlerin yüzünü güldürecek. 12 Eylül'e kadar sürecek SMS yarışması ile SAMPIYON yazıp 2222'ye gönderen Turkcell'liler, mesaj olarak gelen linkteki melodiyi cep telefonlarına indirdiklerinde imzalı forma ve basketbol topu kazanma şansına sahip olacak. SAMPIYON yazıp 2222'ye gönderenler Turkcell'liler, sadece 1 TL karşılığında Milli Takım'ın Hoppaa melodisini cep telefonlarına indirebilecek. Milli Piyango tarafından yapılacak çekiliş ile de millilerin imzalı formalarını ve şampiyona maçlarında kullanılan topları kazanma şansına sahip olacak.

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