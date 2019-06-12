Türkiye’nin 3. Yetkili Mi STORE’u Akasya AVM’de açılıyor 15 Haziran 2019, Cumartesi

2018 yılının Eylül ayında ilk mağazasını Vadistanbul AVM’de 8.000 kişilik rekor katılım ile gerçekleştirdi. Aralık ayı sonunda 2. Yetkili Mi Store Forum İstanbul AVM’de 4 gün boyunca devam eden kampanyaları ile yeni bir rekora imza atarak sevenleriyle buluştu.

Ve şimdi de Anadolu yakasında Akasya AVM’de indirimler ve kampanyalar ile bir çok sürpriz içeriklerle yeni bir rekora hazırlanıyor.

“Tüketicilerin ihtiyaç duydukları teknolojik ürünler yetkili Mi Store’da

EVOFONE Hakkında

Xiaomi Hakkında

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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörü EVOFONE, Türkiye’deki üçüncü yetkili Mi Store mağazasını, 15 Haziran Cumartesi Akasya AVM’de açıyor. 16 Haziran Pazar günü de indirimler ve kampanyalar devam edecek.Xiaomi’nin inovatif ve erişilebilir tasarım anlayışı ile akıllı telefondan MI band’e, notebooktan drone’a, kettle’dan scooter’a yeni nesil teknolojik ürünlerini Türk tüketicileri ile buluşturacak Mi Store’un resmi açılışında sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.Saygılarımızla,Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve akıllı televizyon gibi ürünlerin yanı sıra akıllı tartı, akıllı su ısıtıcısı, pilav makinesi, Bluetooth spor kulaklığı, Bluetooth hoparlör, drone, scooter, şemsiye, güneş gözlüğü ve pek çok kategorideki Xiaomi ürünü, ilk yetkili Mi Store’da tüketicileri bekliyor olacak. Teknoloji tutkunları, hem evlerinde hem de hayatlarının farklı alanlarında ihtiyaç duydukları 160’tan fazla ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabilecekler.”Açılış ziyaretçilerine çok özel hediye ve indirimlerAkasya AVM’nin ikinci katında gerçekleştirilen açılışta ziyaretçilere çok özel hediyeler ve indirim seçenekleri de sunulacak. Cep telefonlarında ve aksesuarlarda inanılmaz fiyatlarla son tüketicilerle buluşacak ürünlerin yanı sıra katılımcıları bekleyen hediyelerde olacak. Mi 8 Lite 64gb 2.499tl yerine 1.749tl, Mi 8 Lite 128 gb 2.999tl yerine 2.149tl, Note 7 64gb 2.499tl yerine 1.849tl, Note 7 128gb 2.699tl yerine 2.149tl, Mi 9 5.999tl yerine 4.999tl, Mi Mix3 5.799tl yerine 3.999tl’den tüketicelere satışa sunulacaktır. Ayrıca ilk telefon alımı yapan 300 kişiye powerbank hediye edilecek. Hediyeler arasında 300 adet powerbank, 100 adet basic kulaklık, 100 adet mi band3, 100 adet bluetooth hoparlör ve yapılacak sürpriz yarışmalarla saat başı telefon hediye edilecektir. Babalar gününe özel hediye ve yarışmalar Pazar günü de devam edecektir. Ayrıca yüzlerce özel tasarım t-shirt, bileklik, şapka, rozet gibi sürpriz hediyeler olacaktır.Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörünün öncü firmalarından EVOFONE, bugüne kadar dünyaca ünlü teknoloji markalarının ürünlerini ithal ederek bu ürünleri uygun fiyatlarla Türk tüketiciler ile buluşturmuştur. Kendi tasarımı olan EVO RS serisi cep telefonları ile bu alanda önemli bir pazar payı da elde eden EVOFONE, 2018 yılı içerisinde Yeni Nesil Teknoloji Ekosistemi Şirketi Xiaomi’nin ülkemizdeki yetkili distribütörü de oldu.Ülkemizde merakla beklenen Xiaomi markalı ürünleri kısa süre içerisinde Türkiye’ye getiren EVOFONE, önemli bir yatırım daha yaparak Türkiye’nin ilk yetkili Mi Store mağazasını yine 2018 yılı içerisinde VADİSTANBUL AVM’nin ikinci katında açtı. Mi Fan’ların merakla bekledikleri ürünleri cazip fiyatlarla Mi Store ziyaretçilerinin beğenisine sunan EVOFONE, ülkemizde yeni Mi Store yatırımları yapmaya ve Xiaomi’nin Türkiye’deki pazar payını büyütmeye devam ediyor.8.000 kişilik rekor katılım ile ilk Vadistanbul mağaza açılışının ardından, 4 gün boyunca devam eden ve rekor ciro yakalayan 2. Yetkili Mi Store Forum İstanbul’un ardından şimdi de Anadolu yakasında Akasya AVM’de sevenleri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.Xiaomi Corporation Nisan 2010'da kuruldu ve 9 Temmuz 2018'de Hong Kong Borsasının Ana Kurulu'nda (1810 HK) listelendi. Xiaomi, özünde IoT platformuna bağlı akıllı telefonlara ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. Kullanıcılarıyla arkadaş olma ve kullanıcılarının zihnindeki “en havalı şirket” olma vizyonuyla Xiaomi, sürekli yeniliğe, kaliteye ve verimliliğe yılmadan odaklanmaktadır. Şirket, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojiyle daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için durmak bilmeksizin fahiş olmayan fiyatlara sahip inanılmaz ürünler üretiyor. Xiaomi şu anda dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda ve yakın zamanda dünyanın en büyük tüketici IoT platformunu kurdu ve platformuna bağlı 100 milyondan fazla akıllı cihaz (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) var. Şu anda, Xiaomi ürünleri dünya çapında 70'den fazla ülke ve bölgede mevcut ve birçok pazarda da lider durumda.