Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye’nin ilk uzaktan destek hizmet paketi Teknomelek, Turkcell mağazalarında satışta

5 yıl
3,2b
1
6
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye’nin ilk uzaktan destek hizmet paketi Teknomelek, Turkcell mağazalarında satışta

 Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojileri firmalarından Unite Bilgi Teknolojileri A.Ş., teknolojiyi kullanan ve kullanırken sorun yaşayan tüketicilere yönelik geliştirdiği uzaktan destek hizmeti paketi Teknomelek'i Turkcell mağazalarında satışa sundu.

Teknomelek karşılaşabileceğiniz her türlü teknolojik soruna, anında, uzaktan erişim ya da çağrı merkezi aracılığıyla çözüm sunmayı hedefliyor. 

Kullanıcılar, e-mail ya da çağrı merkezi aracılığıyla Teknomelek’in IT uzmanlarına, karşılaştıkları sorunla ilgili çağrı bırakıyor. Çağrıyı alan Teknomelek IT uzmanları ise, sorun yaşanan cihaza uzaktan bağlanarak, sorunu tespit edip, gerekli programları yükledikten sonra, cihazı yeniden çalışmaya hazır hale getirerek, sorunu gideriyor.

Teknomelek destek hizmet paketi kapsamında ise her model ve markada masaüstü, dizüstü, tablet, netbook bilgisayar ve bu bilgisayarlara ait yazıcı, ADSL modem, harici hard disk sürücüler, Windows ve OS X işletim sistemlerinin tüm versiyon ve sürümleri ile her marka akıllı telefonlar yer alıyor.

Teknomelek 7/24 uzaktan destek hizmet paketine Turkcell mağazalarından satın alınan herhangi bir akıllı telefon, notebook veya tablet PC ile birlikte ücretsiz sahip olunabiliyor. Hizmet paketi tek başına da satın alınabiliyor. Teknomelek şu anda 15 000 KOBİ'ye hizmet sunuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
elektro world bu hizmeti zaten teknomelek den alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bu himeti en eski veren kuruluş 11820 teknoloji destek hattı diye biliyorum. Yaklaşık 2 yıl önce arayıp bilgisayarıma uzak bağlantı ile destek olmuşlardı. Ben mi yanlış biliyorum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rockmania01 5 yıl
format ta atıyormu :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Türkiyede ilk demişler fakat electroworld yaklaşık 4 aydır aynı hizmeti zaten veriyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metabolism 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Türkiyede ilk demişler fakat electroworld yaklaşık 4 aydır aynı hizmeti zaten veriyor.

Dell de aynı şekilde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERCURY2000 5 yıl
Bence güzel ve faydalı bir hizmet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Röportaj: Vodafone'un yeni akıllı telefonu Smart Mini hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim