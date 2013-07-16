Türkiye’nin ilk uzaktan destek hizmet paketi Teknomelek, Turkcell mağazalarında satışta





Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojileri firmalarından Unite Bilgi Teknolojileri A.Ş., teknolojiyi kullanan ve kullanırken sorun yaşayan tüketicilere yönelik geliştirdiği uzaktan destek hizmeti paketi Teknomelek'i Turkcell mağazalarında satışa sundu.





Teknomelek karşılaşabileceğiniz her türlü teknolojik soruna, anında, uzaktan erişim ya da çağrı merkezi aracılığıyla çözüm sunmayı hedefliyor.





Kullanıcılar, e-mail ya da çağrı merkezi aracılığıyla Teknomelek’in IT uzmanlarına, karşılaştıkları sorunla ilgili çağrı bırakıyor. Çağrıyı alan Teknomelek IT uzmanları ise, sorun yaşanan cihaza uzaktan bağlanarak, sorunu tespit edip, gerekli programları yükledikten sonra, cihazı yeniden çalışmaya hazır hale getirerek, sorunu gideriyor.





Teknomelek destek hizmet paketi kapsamında ise her model ve markada masaüstü, dizüstü, tablet, netbook bilgisayar ve bu bilgisayarlara ait yazıcı, ADSL modem, harici hard disk sürücüler, Windows ve OS X işletim sistemlerinin tüm versiyon ve sürümleri ile her marka akıllı telefonlar yer alıyor.





Teknomelek 7/24 uzaktan destek hizmet paketine Turkcell mağazalarından satın alınan herhangi bir akıllı telefon, notebook veya tablet PC ile birlikte ücretsiz sahip olunabiliyor. Hizmet paketi tek başına da satın alınabiliyor. Teknomelek şu anda 15 000 KOBİ'ye hizmet sunuyor.