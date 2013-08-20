Türkiye'nin ilk yerlisi sloganıyla Turkcell T40 ihracata hazırlanıyor





Turkcell'in ilk olarak Mart ayında işaretlerini verdiği Gebze kod adlı yerli akıllı telefon, bugün yapılan etkinlikle resmi olarak duyuruldu.





Turkcell'in büyük bir Ar-Ge yatırımı yaptığı Turkcell T40, yaklaşık 700 kişilik bir mühendis ordusuyla Gebze'deki Turkcell Teknoloji üssünde geliştirildi. Akıllı telefon 6 aylık bir sürede satışa hazır hale geldi.





Turkcell, kendi markasıyla kullanıcıya sunacağı T40'ın Türkiye'ye özel olmasına özen gösterdi. Turkcell T40, Türk mühendislerinin geliştirdiği özel Android arayüzü, Türk dokunuşları taşıyan arka kapak ve ses tasarımları ve sık kullanılan uygulamalara kolaylıkla erişim sağlayan kart ekranı dikkat çekiyor.





Modelin teknik özelliklerine bakmak gerekirse; 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Qualcomm 8225 çift çekirdekli işlemci, Adreno 203 grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, HD ses desteği, 1600mAh batarya, NFC, Android 4.1 işletim sistemi, 10.8mm kalınlık, 135gr ağırlık şeklinde saymak mümkün.





Modelin öne çıkarılan özelliklerinden birisi HD ses kalitesi. Çift mikrofon ile arkaplan gürültüsü azaltılırken, Surround Ses Teknolojisi ile daha duru ve anlaşılır ses iletimi sağlıyor.





Daha üst segmentlere yönelik telefonlarda bulunan kamera özellikleriyle gelen Turkcell T40, görüntülü görüşme sağlayan ön kameranın yanı sıra 5MP çözünürlükte arka kameraya sahip. Kamerada Sıfır Deklanşör Gecikmesi (Zero-Shutter Delay), Yüz Tanıma, HDR kalitesinde çekim yapabilme ve Otomatik Sahne Tanıma özellikleri sunuluyor.





Turkcell T40'ın "kilit ekranı"; okunmamış mesaj, cevapsız çağrı ve e-postalarınızı cihazı açmadan görüntülemenizi ve tek bir dokunuşla yanıtlamanızı sağlıyor. Toplam 9 karttan oluşan "kart ekranı"nda ise Favori Kişiler, Sık kullanılan Uygulamalar, Mesajlar, E-posta, Fotoğraflar, entegre bulut uygulaması, Facebook, Takvim ve Arama kısayolları bulunuyor.





T40'ın mesaj, alarm, zil vb. sesleri de yine bağlama-vapur sesi gibi Türkiye'ye özgü esintiler taşıyor. Ancak cihazın tasarım özellikleri arasında en dikkat çekici olan, arka kapakta kilimden dantele, nazar boncuğundan İznik çinisine ve laleye dek Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel değerlerinden esinlenen alternatifler sunulması. Turkcell müşterileri, ilk yerli akıllı cep telefonu T40'ı kullanırken Topkapı Sarayı'ından mimari esintiler içeren veya Selçuklu Yıldızı gibi orijinal desenlerin modern çizgilere taşındığı arka kapak alternatifleri de tercih edebilecekler.





Turkcell T40 modelinin gelen bilgilere göre ilk üretimi yurtdışında yapılacakken, yıl sonuna doğru ise Türk şirketleri tarafından ülkemizde üretim başlayacak. Proje sayesinde ülkemizde satılan her bir milyon cep telefonunda 500 milyon TL ülkemizde kalacak. Turkcell, alt firmalarıyla faaliyet gösterdiği 9 ülkeye de ihracat yapmaya hazırlanıyor.





Turkcell T40'ın Eylül sonu itibariyle satışa sunulması planlanırken, fiyatlandırma ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

http://medya.turkcell.com.tr/cepte-ustun-teknoloji-turkiyenin-ilk-yerli-akillisi-turkcell-t40-ile-geliyor-bulten_4896.html