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Türkiye'nin ilk yerlisi sloganıyla Turkcell T40 ihracata hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'nin ilk yerlisi sloganıyla Turkcell T40 ihracata hazırlanıyor

Turkcell'in ilk olarak Mart ayında işaretlerini verdiği Gebze kod adlı yerli akıllı telefon, bugün yapılan etkinlikle resmi olarak duyuruldu.

Turkcell'in büyük bir Ar-Ge yatırımı yaptığı Turkcell T40, yaklaşık 700 kişilik bir mühendis ordusuyla Gebze'deki Turkcell Teknoloji üssünde geliştirildi. Akıllı telefon 6 aylık bir sürede satışa hazır hale geldi.

Turkcell, kendi markasıyla kullanıcıya sunacağı T40'ın Türkiye'ye özel olmasına özen gösterdi. Turkcell T40, Türk mühendislerinin geliştirdiği özel Android arayüzü, Türk dokunuşları taşıyan arka kapak ve ses tasarımları ve sık kullanılan uygulamalara kolaylıkla erişim sağlayan kart ekranı dikkat çekiyor.

Modelin teknik özelliklerine bakmak gerekirse; 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Qualcomm 8225 çift çekirdekli işlemci, Adreno 203 grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, HD ses desteği, 1600mAh batarya, NFC, Android 4.1 işletim sistemi, 10.8mm kalınlık, 135gr ağırlık şeklinde saymak mümkün. 

Modelin öne çıkarılan özelliklerinden birisi HD ses kalitesi. Çift mikrofon ile arkaplan gürültüsü azaltılırken, Surround Ses Teknolojisi ile daha duru ve anlaşılır ses iletimi sağlıyor.

Daha üst segmentlere yönelik telefonlarda bulunan kamera özellikleriyle gelen Turkcell T40, görüntülü görüşme sağlayan ön kameranın yanı sıra 5MP çözünürlükte arka kameraya sahip. Kamerada Sıfır Deklanşör Gecikmesi (Zero-Shutter Delay), Yüz Tanıma, HDR kalitesinde çekim yapabilme ve Otomatik Sahne Tanıma özellikleri sunuluyor.

Turkcell T40'ın "kilit ekranı"; okunmamış mesaj, cevapsız çağrı ve e-postalarınızı cihazı açmadan görüntülemenizi ve tek bir dokunuşla yanıtlamanızı sağlıyor. Toplam 9 karttan oluşan "kart ekranı"nda ise Favori Kişiler, Sık kullanılan Uygulamalar, Mesajlar, E-posta, Fotoğraflar, entegre bulut uygulaması, Facebook, Takvim ve Arama kısayolları bulunuyor.

T40'ın mesaj, alarm, zil vb. sesleri de yine bağlama-vapur sesi gibi Türkiye'ye özgü esintiler taşıyor. Ancak cihazın tasarım özellikleri arasında en dikkat çekici olan, arka kapakta kilimden dantele, nazar boncuğundan İznik çinisine ve laleye dek  Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel değerlerinden esinlenen alternatifler sunulması. Turkcell müşterileri, ilk yerli akıllı cep telefonu T40'ı kullanırken Topkapı Sarayı'ından mimari esintiler içeren veya Selçuklu Yıldızı gibi orijinal desenlerin modern çizgilere taşındığı arka kapak alternatifleri de tercih edebilecekler.

Turkcell T40 modelinin gelen bilgilere göre ilk üretimi yurtdışında yapılacakken, yıl sonuna doğru ise Türk şirketleri tarafından ülkemizde üretim başlayacak. Proje sayesinde ülkemizde satılan her bir milyon cep telefonunda 500 milyon TL ülkemizde kalacak. Turkcell, alt firmalarıyla faaliyet gösterdiği 9 ülkeye de ihracat yapmaya hazırlanıyor.

Turkcell T40'ın Eylül sonu itibariyle satışa sunulması planlanırken, fiyatlandırma ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

http://medya.turkcell.com.tr/cepte-ustun-teknoloji-turkiyenin-ilk-yerli-akillisi-turkcell-t40-ile-geliyor-bulten_4896.html Yorum Yaz
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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
700 muhendis ile tutupda bunu "geliştirmişlerse" vay ülkemin haline , çinde merdiven altında daha iyisini "geliştiriyorlar".
1 Yanıt Yanıtla +83
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.TRinTY. 6 yıl
Argeye para harcamışmış.Türkcell ancak reklama para harcar.Telefon reklamlarına harcayacağı paranın çeyreğini telefon geliştirmeye ayırsa bundan daha iyi bir ürün ortaya çıkar.700 mühendise yazık olmuş.Bu tarz giriş seviyesinin bile altı telefonlarla marka imajını zedeler sadece.İlerde çok iyi telefonlar bile üretse huawei gibi kötü bir marka algısı oluşturduğundan satışı zor olacaktır.
Argeye para harcamışmış.Türkcell ancak reklama para harcar.Telefon reklamlarına harcayacağı paranın çeyreğini telefon geliştirmeye ayırsa bundan daha iyi bir ür...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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yogitech 6 yıl
700 kişiyi niye çalıştıyorsun ki,çok iş yapmış 700 kişi, akşama kadar yatış, sonra bunu yap :D
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DH Misafiri 6 yıl
Zte blade 3 pro çakması telefon
*yuzde yuz yerli telefon dediler
*ilk yerli telefon dediler
*ilk yerli tasarima sahip telefon dediler
Şimdiyse *tasarımda bize özgü DOKUNUŞLAR diyorlar???
Anladığım kadarıyla gelen tepkilere göre pazarlama stratejilerini oluşturuyorlar...
En son teknoloji en avantajli fiyata yazıyor sitesinde ama 499lira bu cihaza vermeye degmez.
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ozkanwap 6 yıl
haydaaaa, turkcell gene ortaya pislemiş...
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donanımcı123 6 yıl
700 mühendise yazık olmuş, azeriler 300 mühendisle uydu yaptı fırlattı bizim türk 700 mühendis 3 parçalık telefonu birleştirmiş, android yüklemiş bırakmış, yazık.
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nomox1 6 yıl
İnsanı üzen bi haber
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LeSRiSeL 6 yıl
T10 ile kendi vatandaşlarına kazık at sonra t40 diye birde yurt dışını yol
aferim turkcell
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DH Misafiri 6 yıl
Telefonun arka kapağını açınca ZTE markası bizi karşılıyor.
700 mühendis çok fazla israf değilmi?
Birde nayir arkadaşın dediği gibi TURKCELL'in kendisi yerli değil...
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Guhong01 6 yıl
Bence 700 kisi calismamistir, 700 kisi "bende varim" diye imza atmistir. 700 kisi diye artistik yapmaya calisiyorlar ama atalarimiz ne demis "horozu cok olan köyün sabahi geç olur"! 700 ne lan!
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iboocum 6 yıl
700 değil 70 kişiyle çalışşak bundan daha iyi bişey yapardık
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black_67 6 yıl
başkası yapılana kadar en iyisi bu

700 mühendise eleştiri getiriyoruz ama demekki bize beceri yok yapamıyoruz o zaman ne yapalım pes edelim bırakalım bu işi ergenlerimiz iphone kullansın

tekstil üreticisi binlerce ürün satsın, bir iphone kadar eşit miktarda cari açığa katkı sağlasın

yok kardeşim biz yapamayız, yaparızda sonra sağdan soldan gelen eleiştirilerden bıkıp araca benzin koymadan çalışmıyor diye pes ederiz
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daedlus 6 yıl
insanların milliyetçi duygularını kullanıyorlar işte.
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@CAN@ 6 yıl
Ya iyi adım atmış ama % 100 yerli değil yine. Herşeyi ama herşeyi Türkiye'de üretilmeli. Ancak o zaman tebrik edilebilir. Şimdi bu telefon ZTE gibi bir markanın çakması gibi duruyor.
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