Türünün tek örneği Red Mac Pro 977.000 $'a satıldı

Türünün tek örneği, RED için özel olarak tasarlanan kırmızı renkli Mac Pro; Sotheby's Yardım Vakfı tarafından düzenlenen açık arttırma ile sahibini buldu.

En fazla 60 bin dolara satılması beklenen Red Mac Pro, bu değerin çok daha üstünde, 977,000 dolara satıldı. Jony Ive ile yakın arkadaşı endüstriyel tasarımcı Marc Newson tarafından özel olarak tasarlanan Red Mac Pro'nun satışından sağlanan tüm gelir, Afrika'da AIDS'e karşı savaş veren RED Derneği'ne bağışlandı. Açık arttırmada sahibini bulan özel bilgisayarın teknik özellikleri ise açıklanmadı.

Aynı etkinlik kapsamında satışa çıkartılan ve yine Jony Ive tarafından türünün tek örneği olarak tasarlanan, tamamen altından yapılmış EarPod ise 461,000 dolardan sahibini buldu.