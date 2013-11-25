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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türünün tek örneği Red Mac Pro 977.000 $'a satıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
32
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Türünün tek örneği Red Mac Pro 977.000 $'a satıldı
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Türünün tek örneği, RED için özel olarak tasarlanan kırmızı renkli Mac Pro; Sotheby's Yardım Vakfı tarafından düzenlenen açık arttırma ile sahibini buldu.

En fazla 60 bin dolara satılması beklenen Red Mac Pro, bu değerin çok daha üstünde, 977,000 dolara satıldı. Jony Ive ile yakın arkadaşı endüstriyel tasarımcı Marc Newson tarafından özel olarak tasarlanan Red Mac Pro'nun satışından sağlanan tüm gelir, Afrika'da AIDS'e karşı savaş veren RED Derneği'ne bağışlandı. Açık arttırmada sahibini bulan özel bilgisayarın teknik özellikleri ise açıklanmadı.

Aynı etkinlik kapsamında satışa çıkartılan ve yine Jony Ive tarafından türünün tek örneği olarak tasarlanan, tamamen altından yapılmış EarPod ise 461,000 dolardan sahibini buldu.

Türünün tek örneği Red Mac Pro 977.000 $'a satıldı

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eeosman 6 yıl en beğenilen
Bu teknodünyanın sömürülmüş hayatlara yaptığı, ama genel olarak olması gerekenden çok daha azının yapıldığı yardımın haberi. Bu bir Apple, Mac haberi değil, olmamalı. Zira videodaki Alüminyum masanın $1,685,000'a,
Leica M fotoğraf makinesinin $1,805,000'a satılmasına değinilmemiş. İşte DH'ın bu olaya bakış açısı. İsterseniz "ilgili haberler" başlığına göz atın.

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Bu teknodünyanın sömürülmüş hayatlara yaptığı, ama genel olarak olması gerekenden çok daha azının yapıldığı yardımın haberi. Bu bir Apple, Mac haberi değil, ol...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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darkaura 6 yıl
NoWLoadinG
Altin Earpodsu Araplar mi almis?

sanmiyorum. isin icinde yardim olunca. daha burunlarinin dibinde aclikdan olen somaliye etopyaya sahip cikmiyorlar.
NoWLoadinGAltin Earpodsu Araplar mi almis?sanmiyorum. isin icinde yardim olunca. daha burunlarinin dibinde aclikdan olen s...
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insunwetrust 6 yıl ulasates
ulasates

Vay be

Senden beklerdim ben böyle bir atak


Adamın derdi bilgisayar olsaydı bunu almazdı zaten. Birileri "işsiz" tarzı cümleler kurmadan önce, hayata kuş pisliği kadar olumlu katkısı var mı onu düşünsün.
ulasatesVay beSenden beklerdim ben böyle bir atakAdamın derdi bilgisayar olsaydı bunu almazdı zate...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Batuist 6 yıl
bu adam keşke hep donanım tarafında kalsaydı yazılım tarafına geçmeseydi..
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JrMaster 6 yıl
Haberin başlığı ile içeriği arasında uçurum olmasını gelenek haline getirmenin zararları
bu bir kanpanya çerçevesinde yapılan bir olay ve bü yüzden bu kadar pahalı
adam gidip alıp boyamasınıda bilir buna mı kaldılar derdik normal şartlarda
DH haber yaparken cidden kaliteyi yerlere çekiyor.
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Muss@ 6 yıl
vay be milyon dolarlık çöp kutusu.
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Metabolism 6 yıl
O paranin %1iyle ne bicim sistem kurulurdu çok vermişler




































Şaka şaka
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Shady 6 yıl
eeosman
Bu teknodünyanın sömürülmüş hayatlara yaptığı, ama genel olarak olması gerekenden çok daha azının yapıldığı yardımın haberi. Bu bir Apple, Mac haberi değil, olmamalı. Zira videodaki Alüminyum masanın $1,685,000a, Leica M fotoğraf makinesinin $1,805,000a satılmasına değinilmemiş. İşte DHın bu olaya bakış açısı. İsterseniz ilgili haberler başlığına göz atın.
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1 Yanıt Yanıtla +2
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Vatov 6 yıl Shady
Shady

eeosman

Bu teknodünyanın sömürülmüş hayatlara yaptığı, ama genel olarak olması gerekenden çok daha azının yapıldığı yardımın haberi. Bu bir Apple, Mac haberi değil, olmamalı. Zira videodaki Alüminyum masanın $1,685,000a, Leica M fotoğraf makinesinin $1,805,000a satılmasına değinilmemiş. İşte DHın bu olaya bakış açısı. İsterseniz ilgili haberler başlığına göz atın.
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donanimhaber.com/...




Haberleri okumadan tek haber üzerinden atıp tutan birisine tam oturmuş.
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mehmedaltair 6 yıl
Adamlar iyice markanın kölesi olmuş
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[__Zahid__] 6 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Adamlar iyice markanın kölesi olmuş


haberi okudunuzmu?
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ALBAY 6 yıl

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seven44 6 yıl

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eeosman 6 yıl en beğenilen
Bu teknodünyanın sömürülmüş hayatlara yaptığı, ama genel olarak olması gerekenden çok daha azının yapıldığı yardımın haberi. Bu bir Apple, Mac haberi değil, olmamalı. Zira videodaki Alüminyum masanın $1,685,000'a,
Leica M fotoğraf makinesinin $1,805,000'a satılmasına değinilmemiş. İşte DH'ın bu olaya bakış açısı. İsterseniz "ilgili haberler" başlığına göz atın.

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e_capkan 6 yıl
param olsa bende alırdım :)
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mert1907 6 yıl
boyasan daha ucuza kapatirsin.
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multiTYRT 6 yıl
Çok güzel cihaz cidden
Ama servet cidden
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darkaura 6 yıl
NoWLoadinG
Altin Earpodsu Araplar mi almis?

sanmiyorum. isin icinde yardim olunca. daha burunlarinin dibinde aclikdan olen somaliye etopyaya sahip cikmiyorlar.
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